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Политика ,  
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Интернет-омбудсмен не смог собрать подписи для выборов в Мосгордуму
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не смог собрать нужное число подписей для регистрации на выборах в Мосгордуму. Это оказалось сложнее и трудозатратнее, чем он предполагал
Дмитрий Мариничев (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Представитель уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев утратил статус выдвиженца на выборах в Мосгордуму. Об этом свидетельствует информация с сайта Центризбиркома, ее подтвердил РБК и сам омбудсмен.

Сборщикам кандидата не удалось собрать достаточное количество подписей, объяснил Мариничев. Согласно московскому избирательному кодексу, представители непарламентских партий и самовыдвиженцы для регистрации кандидатами должны предоставить подписи 3% избирателей округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек). Омбудсмен выдвигался от Партии роста, где является членом политсовета. Он планировал стать кандидатом в 37-м округе (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и частично Проспект Вернадского).

«Ничего критичного не произошло, просто это оказалось несколько сложнее и трудозатратнее, чем мы предполагали, за неделю не получилось это сделать, — добавил Мариничев. — Но ничего страшного: как говорят, если жена уходит к другому, то неизвестно, кому повезло».

В настоящее время окружные комиссии проверяют подписи кандидатов. 10 июля у Мосгоризбиркома прошла серия пикетов с участием оппозиционных кандидатов, в частности Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Они выступили против отказа в регистрации оппозиционным кандидатам по формальным основаниям.

Как выяснил РБК, несколько оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму еще до завершения регистрации признали, что не смогли собрать необходимое количество подписей. В этом году от непарламентской оппозиции на выборы помимо Яшина и Гудкова пойдут члены команды Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов. Все члены «Единой России» и кандидаты, поддержанные мэрией, баллотируются как самовыдвиженцы. Среди них — телеведущая Мария Киселева, актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Дмитрий Мариничев, Мосгордума, выборы, Партия роста
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