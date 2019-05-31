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Москвичи стали меньше доверять федеральным властям и больше Собянину
Одобрение москвичами деятельности мэра Сергея Собянина достигло рекордного уровня. К федеральным властям и Мосгордуме в столице стали относиться хуже, показал опрос Левада-центра
Сергей Собянин (справа) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Кому доверяют москвичи

О положительном отношении к мэру Сергею Собянину заявили 57% жителей столицы, показал опрос Левада-центра (есть у РБК), посвященный политическим настроениям москвичей. Это максимальное значение за время нахождения Собянина на своем посту, отметил заместитель директора Левада-центра Денис Волков.

31% москвичей относятся к Собянину средне, 11% — отрицательно. В прошлом апреле положительно деятельность мэра оценивали 50% респондентов. Увеличился и уровень доверия москвичей к мэру — за год с 10 до 19%.

Левада-центр фиксирует значительные изменения в политических симпатиях москвичей за минувший год. К примеру, доверие к президенту Владимиру Путину снизилось с 53 до 39%. Общероссийский уровень доверия к Путину, по данным ВЦИОМа от середины мая, составил 31,7%. В апреле 2018 года президенту доверяли 48,4% респондентов.

В апреле 2018 года, когда проводился прошлый опрос, многие москвичи еще находились под влиянием победы Владимира Путина на выборах и чаще инициативно называли его в числе политиков, которым доверяют, объяснил политолог Александр Пожалов.

В целом отношение москвичей к большинству представителей власти, за исключением мэра и премьера Дмитрия Медведева, ухудшилось, свидетельствует опрос Левада-центра. Поддержка «Единой России» в Москве снизилась с 32 до 25%.

Рейтинги оппозиционных партий и политиков (лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов, экс-кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный) незначительно возросли.

Пожалов связал рост одобрения Собянина с тем, что Москва в нынешних экономических условиях является «государством в государстве» с относительно высоким уровнем жизни.

Рост рейтинга Собянина объясняется успешной мэрской кампанией в прошлом году, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Ранее Левада-центр представил результаты опроса, согласно которым главными проблемами города москвичи называют трудности с парковками и дорожные штрафы, но одобряют благоустройство, уличные праздники и программу реновации. Но проблемы пробок и парковок характерны для мегаполисов и практически не отражаются на рейтинге их мэров, отметил Фетисов.

Пожалов также обратил внимание, что оппозиция в агитматериалах перед выборами в Мосгордуму больше критиковала заместителей Собянина, курирующих проблемные сферы (транспорт, стройка, ЖКХ), чем самого мэра.

Как москвичи относятся к Мосгордуме и ее депутатам

Левада-центр исследовал также отношение москвичей к столичному парламенту и муниципальным депутатам. Их популярность растет медленно: за шесть лет измерений доля затрудняющихся с ответом сократилась с 42 до 29%, а количество положительных ответов увеличилось с 12 до 18%.

По сравнению с прошлым годом оценка деятельности Московской городской думы ухудшилась. Плохо к ней относятся 27% респондентов, средне — 40%, хорошо — 14%. Ранее эти показатели составляли 19, 42 и 20% соответственно.

Принять участие в выборах в Московскую городскую думу в сентябре «совершенно точно» готовы 22%, столько же респондентов ответили «скорее всего», еще около 20% не определились со своим решением, 16% сомневаются в этом и 19% уверенно говорят о нежелании голосовать. Если кандидаты не проведут ярких избирательных кампаний, этот расклад вряд ли изменится, отметил Волков.

По мнению Пожалова, интерес к выборам снижает летний сезон и непонимание ценности Мосгордумы для горожан. Переломить ситуацию может только регистрация большого числа оппозиционных кандидатов, но эксперт сомневается в прохождении подписного барьера большинством из них. Поэтому высокая явка ожидается только в округах с реальной конкуренцией.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Собянин, выборы в Мосгордуму, Опрос, Левада-центр, Владимир Путин
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