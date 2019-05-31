Москвичи стали меньше доверять федеральным властям и больше Собянину

В апреле 2018 года, когда проводился прошлый опрос, многие москвичи еще находились под влиянием победы Владимира Путина на выборах и чаще инициативно называли его в числе политиков, которым доверяют, объяснил политолог Александр Пожалов.

В целом отношение москвичей к большинству представителей власти, за исключением мэра и премьера Дмитрия Медведева, ухудшилось, свидетельствует опрос Левада-центра. Поддержка «Единой России» в Москве снизилась с 32 до 25%.

Рейтинги оппозиционных партий и политиков (лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов, экс-кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный) незначительно возросли.

Пожалов связал рост одобрения Собянина с тем, что Москва в нынешних экономических условиях является «государством в государстве» с относительно высоким уровнем жизни.

Рост рейтинга Собянина объясняется успешной мэрской кампанией в прошлом году, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Ранее Левада-центр представил результаты опроса, согласно которым главными проблемами города москвичи называют трудности с парковками и дорожные штрафы, но одобряют благоустройство, уличные праздники и программу реновации. Но проблемы пробок и парковок характерны для мегаполисов и практически не отражаются на рейтинге их мэров, отметил Фетисов.

Пожалов также обратил внимание, что оппозиция в агитматериалах перед выборами в Мосгордуму больше критиковала заместителей Собянина, курирующих проблемные сферы (транспорт, стройка, ЖКХ), чем самого мэра.

Как москвичи относятся к Мосгордуме и ее депутатам

Левада-центр исследовал также отношение москвичей к столичному парламенту и муниципальным депутатам. Их популярность растет медленно: за шесть лет измерений доля затрудняющихся с ответом сократилась с 42 до 29%, а количество положительных ответов увеличилось с 12 до 18%.

По сравнению с прошлым годом оценка деятельности Московской городской думы ухудшилась. Плохо к ней относятся 27% респондентов, средне — 40%, хорошо — 14%. Ранее эти показатели составляли 19, 42 и 20% соответственно.

Принять участие в выборах в Московскую городскую думу в сентябре «совершенно точно» готовы 22%, столько же респондентов ответили «скорее всего», еще около 20% не определились со своим решением, 16% сомневаются в этом и 19% уверенно говорят о нежелании голосовать. Если кандидаты не проведут ярких избирательных кампаний, этот расклад вряд ли изменится, отметил Волков.

По мнению Пожалова, интерес к выборам снижает летний сезон и непонимание ценности Мосгордумы для горожан. Переломить ситуацию может только регистрация большого числа оппозиционных кандидатов, но эксперт сомневается в прохождении подписного барьера большинством из них. Поэтому высокая явка ожидается только в округах с реальной конкуренцией.