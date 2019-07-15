Эмин Агаларов добавил глянца своим медиаактивам

Зачем вице-президент Crocus Group приобрел еженедельник ОК!

Почти год понадобился владельцу Forbes Магомеду Мусаеву на то, чтобы найти покупателя на глянцевый еженедельник ОК!. Его новым собственником стал первый вице-президент Crocus Group и певец Эмин Агаларов

Эмин Агаларов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Эмин Агаларов стал новым владельцем журнала ОК!. Эту информацию РБК подтвердил сам бизнесмен. По его словам, сделка будет финализирована в течение ближайшего времени.

Сейчас свидетельство о регистрации печатного СМИ ОК! оформлено на АО «АС Рус Медиа», которое также выступает учредителем и издателем российской версии Forbes. По словам Агаларова, «АС Рус Медиа» передаст ему вместе с журналом товарный знак ОК!, сайт издания и команду. Свидетельство о регистрации СМИ будет переоформлено на новое юрлицо.

Вадим Верник, главный редактор ОК!, останется на своем посту, редакционная политика еженедельника не изменится, пообещал Агаларов. Финансовые условия сделки он не раскрыл.

Владельцем бренда ОК! сейчас является британская медиагруппа Reach, которая издает в том числе таблоиды Mirror и Daily Star. По лицензии Reach журнал ОК! помимо России издается еще в 14 странах — в Болгарии, Китае, Японии, Монголии, Латвии, Грузии и других. Представитель Reach на запрос РБК не ответил.

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев. Сам бизнесмен пояснял, что его «интерес связан исключительно с Forbes, поэтому OK! в самое ближайшее время будет продан».

«На мой взгляд, Эмин Агаларов — идеальный собственник с точки зрения рынка и перспектив развития журнала», — прокомментировал сделку в пятницу, 12 июля, Мусаев. У Агаларова есть активы в медиаиндустрии: под брендом «Жара» работают радиостанция и телеканал, выпускается журнал, в Баку проходит ежегодный музыкальный фестиваль. В 2016-м вместе с одним из основателей «Русского радио» Сергеем Кожевниковым первый вице-президент Crocus Group запустил канал «Твой дом» о ремонте и строительстве. Под сценическим псевдонимом Emin Агаларов, как указано на сайте Crocus Group, «выступает с концертами по всему миру».

Как изменился рынок прессы с момента запуска ОК!

В России еженедельник о знаменитостях ОК! издается с 2006 года, когда права на него получил местный офис немецкой группы Axel Springer. Рекламный рынок в целом и сегмент прессы в частности тогда были на подъеме: в 2006-м рекламные доходы издателей, согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, выросли на 22% год к году, что объясняло интерес крупных зарубежных медиакомпаний к российскому рынку.

В открытых источниках самые ранние данные об аудитории OK! датируются маем-июлем 2012 года: тогда всероссийская аудитория одного номера еженедельника достигала 575 тыс. жителей крупных городов старше 12 лет.

В сентябре 2015 года из-за законодательных ограничений, запретивших иностранцам с января 2016 года владеть более 20% в компаниях — учредителях российских СМИ, Axel Springer ушла с российского рынка. Лицензию на Forbes, а также на ОК!, Geo и «Gala Биография» получил Александр Федотов.

В кризисном 2015 году рекламные доходы издателей падали уже на 25% к показателям предыдущего года. В целом сегмент прессы стал показывать отрицательную динамику с 2013 года: каждый год общая рекламная выручка снижалась минимум на 9%.

Последние доступные данные об аудитории OK! относятся к сентябрю 2017-го — февралю 2018-го, после чего издатель отказался от услуг измерителя. На тот момент всероссийская аудитория одного номера составляла 432,2 тыс. человек. Для сравнения, у телегида «7 дней» этот показатель был на уровне 2,6 млн человек, Hello! — 313,7 тыс., StarHit — 565,6 тыс.

В первом квартале 2019 года рекламные доходы издателей снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на очередные 12%, до 3,4–3,6 млрд руб.

В интернете сайт ОК! сейчас не пользуется популярностью, свидетельствуют измерения Mediascope. В мае 2019 года на десктопах ежедневная аудитория ok-magazine.ru не превышала 9,4 тыс. человек в возрасте 12–64 лет, проживающих в крупных городах, на мобильных устройствах была на уровне статистической погрешности. У сайта hellomagazine.com это были соответственно 22,1 тыс. и 19,1 тыс. человек, у 7days.ru — 85,2 тыс. и 77,9 тыс., у starhit.ru — 82,8 тыс. и 150,4 тыс.

В медиаките издания указано, что аудитория сайта ok-magazine.ru — женщины 25–44 лет, с высшим образованием, работой и «активной жизненной позицией».

Зачем журнал нужен Агаларову

Отдельно показатели журнала ОК! ни один его собственник не раскрывал. Еженедельник был по крайней мере в последние четыре года убыточным изданием, рассказывали РБК топ-менеджеры «АС Рус Медиа». Агаларов подтверждает, что издание сейчас находится в «непростой, но не критической финансовой ситуации».

«Но я верю в бренд и возможности интеграции с другими проектами медиахолдинга «Жара», — объяснил бизнесмен. — Спонсорам фестиваля «Жара» или рекламодателям журнала «Жара Magazine» наверняка будет интересно и размещение на страницах ОК!, надо только им предложить такую возможность». Уже к концу этого года ОК! может стать «еще одним успешным проектом», рассчитывает Агаларов.

Традиционные СМИ сейчас во всем мире находятся «на инвестиционной обочине», большие прибыли от продаж в рознице и рекламы — уже в прошлом, констатирует главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. Поэтому, отмечает эксперт, массовые СМИ приобретаются крупными структурами и становятся «планово-убыточными подразделениями, обслуживающими основной бизнес».

Полезность издания для Эмина как певца не особо велика: аудитории журнала трудно понять подчеркнуто интеллигентного артиста, уважающего традиции и далекого от светского угара и эпатажа, которых эта аудитория жаждет, считает Сафронов. Однако, по его мнению, журнал будет, несомненно, полезен и для основного бизнеса Агаларовых, особенно для продвижения мероприятий «Крокус Сити Холла».