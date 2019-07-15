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Россияне проедают все больше
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Россияне проедают все больше
Газета № 106 (3061) (1507) Экономика,
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Россияне проедают все больше
Сбербанк ранжировал усредненные расходы населения
Россияне продолжат тратить существенную часть дохода на еду из-за падения реальных доходов и высокой инфляции, следует из опроса Сбербанка. Рост доли расходов на продовольствие — признак обеднения населения, отмечают экономисты
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9 против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК). Сбербанк исследование не обнародует, публикуется только релиз об индексе потребительских настроений.

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения (см. инфографику). «Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся», — отметили аналитики Сбербанка. Продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения, следовательно, доля доходов, расходуемых на продукты, растет, объясняют они.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке: во втором квартале 2019 года доля этих расходов для условных Ивановых незначительно сократилась — с 15,4 до 15,2% год к году. Снизилась и доля расходов на одежду — с 10 до 9,7%. Однако доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.

 

Рост доли расходов на продукты питания — признак обеднения населения, уверена экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Чем выше доля расходов на продовольствие в общей структуре потребления домохозяйств, тем ниже доля среднего класса в экономике, отметила она.

За пять лет доля среднего класса в российской экономике сильно сократилась — с 37% в 2014 году до 30% в 2018-м, указывали аналитики Альфа-банка в обзоре в конце июня. В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян.

Реальные доходы населения продолжат сокращаться в 2019 году, что приведет к тому, что доля расходов на продовольствие продолжит расти, полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Индекс Иванова — ежеквартальный индекс потребительской уверенности. Условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса. Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB и проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в ЕС. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

Истощение сбережений и рост долгов

Падение реальных доходов граждан приводит к истощению сбережений: доля респондентов, сообщивших об отсутствии у них каких-либо сбережений, выросла до 43 против 41% годом ранее, свидетельствует опрос Сбербанка. Средний объем сбережений Ивановых (включая наличные средства, банковские вклады и вложения в ценные бумаги) во втором квартале снизился на 13% в годовом выражении и составил 152 тыс. руб.

Одновременно с сокращением сбережений растут долги россиян. Средний объем долга (без учета ипотеки) беспрерывно увеличивается со второго квартала 2018 года. Несмотря на то что доля Ивановых с долгами по потребительским кредитам остается неизменной (около 35%), средний объем задолженности за год вырос на 10%, до 260 тыс. руб., во втором квартале, указывают аналитики.

О том, что россияне тратят все больше накопленных сбережений и увеличивают долги, свидетельствуют данные Росстата, ЦБ, а также опросы населения:

  • сбережения населения (включая вклады и вложения в ценные бумаги, изменения на счетах ИП и т.д., но без учета изменения наличности на руках) в 2018 году снизились впервые за шесть лет (-1%) и продолжили сокращение в первом квартале 2019 года (-0,4%), следует из данных госстатистики;
  • в апрельском опросе Левада-центра две трети российских семей (65%) сообщили, что не имеют вообще никаких сбережений;
  • по последним данным ЦБ, задолженность населения перед банками выросла с 1 апреля 2018 года с 12,5 трлн до 15,9 трлн руб. на 1 июня 2019 года, при этом долги по ипотеке за тот же период увеличились с 5,4 трлн до 6,9 трлн руб. соответственно.
Авторы: Юлия Старостина, Тимофей Дзядко.
Теги: Сбербанк
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