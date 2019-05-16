Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги, показал опрос Левада-центра. В прошлом году доля доходов россиян, направленных на сбережения, оказалась самой низкой с 1998 года

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Две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений, следует из результатов опроса исследовательской лаборатории Левада-центра (Levada Lab), проведенного в апреле 2019 года (есть в распоряжении РБК).

Доля семей, не имеющих возможности сберегать, практически не меняется с 2012 года, фиксируют социологи. «Эта цифра остается более-менее стабильной с 2012 года. В 2008–2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса: доля сберегателей была существенно ниже», — сообщил РБК руководитель Levada Lab Степан Гончаров.

Почему россияне не сберегают

Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Реальные располагаемые доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году показали незначительный рост на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%). В среднем на душу населения денежные доходы россиян сейчас составляют 29,9 тыс. руб. (по данным за первый квартал 2019 года).