Иммунодефицит добрался до экономически активных

В 13 российских регионах заболеваемость ВИЧ превысила 1%

За три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% новых заболевших в 2018 году — экономически активные люди в возрасте 30–50 лет

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердил собеседник в Роспотребнадзоре.

В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%, следует из материалов службы.

В Роспотребнадзоре отметили, что растет количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два—четыре раза. Это Североуральск, Кировоград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие — всего около 30 городов. Какая именно доля населения в этих городах заражена вирусом, в материалах не уточняется.

В предыдущий раз статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах была опубликована по итогам 2015 года. Как подсчитал тогда РБК, в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%. За три года количество регионов с так называемой генерализированной эпидемией ВИЧ увеличилось на четыре.

Академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с РБК предположил, что ситуация в 13 наиболее проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная эпидемия (когда количество беременных женщин с ВИЧ от их общего числа среди жителей региона достигло 1%). «Обычно, когда в регионе заражено ВИЧ более 1% населения, беременных женщин с ВИЧ примерно такой же процент», — пояснил он.

Покровский уверен, что процент населения с ВИЧ будет продолжать расти год от года, пока количество вновь заразившихся будет больше, чем количество умерших с ВИЧ. «В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты. Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», — отметил он. В 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн.

Регион с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская область, там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения. Еще почти по 2% заражены в Свердловской области (1804 человека на 100 тыс. населения) и в Кемеровской (1796 тыс. на 100 тыс. населения).

По итогам 2015 года среди проблемных регионов лидировали Иркутская и Самарская области с 1,7 и 1,6% ВИЧ-инфицированных. Далее шли Свердловская (1,6%), Кемеровская (1,5%), Оренбургская (1,2%), Ленинградская (1,2%), Челябинская области (1%), Санкт-Петербург (1%), Тюменская область (1%, включая автономные округа).

РБК направил запросы в 13 регионов с просьбой прокомментировать, что местные власти делают, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

Пресс-секретарь зампреда правительства Ленинградской области по социальным вопросам Михаил Муравьев рассказал РБК, что регион одним из первых был подвержен эпидемии ВИЧ-инфекции в России. Пик заболеваемости пришелся на 2000–2002 годы, тогда как в других регионах распространение инфекции началось на два—пять лет позже. «Это произошло из-за наркотрафика, который проходил через регион. Начиная с 2010 года количество новых случаев инфекции в области стабилизировалось. Однако ежегодно выявляется 1,3–1,4 тыс. вновь зараженных. По показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией Ленинградская область в последние пять лет не входит в число регионов с высокой заболеваемостью», — сказал Муравьев. По данным Роспотребнадзора, область занимает восьмое место среди самых проблемных регионов — 1,2% ее жителей заражены ВИЧ. Общее финансирование профилактики проблемы ежегодно увеличивается и в 2018 году достигло 115 млн руб., что на 72,8% больше, чем в 2015-м, рассказал пресс-секретарь.

В Минздраве РБК сообщили, что 20 регионов из 85 дают 70% новых случаев заражения ВИЧ. «Работа с каждым регионом проводится индивидуально, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. В каждом субъекте разработан и активно реализуется план первоочередных мероприятий по ВИЧ-инфекции, который утверждается руководителем региона», — сообщили в ведомстве.

Кто становится новыми жертвами эпидемии

В 2018 году заразились ВИЧ 87,7 тыс. человек, говорится в документе Роспотребнадзора. Это на 800 человек меньше, чем в 2017 году. Доля тех, кто заразился при гетеросексуальных контактах, — 54,8%. Этот показатель растет: в 2017 году доля гетеросексуальных заразившихся составляла 53,5%, в 2016-м — 48,7%.

Роспотребнадзор называет тенденцией заражение людей, не относящихся к ключевым группам распространения ВИЧ-инфекции, то есть гомосексуалов, потребителей наркотиков и работников сферы секс-услуг. 70% новых заболевших в 2018 году — это экономически активные люди в возрасте 30-–50 лет. Стали чаще заражаться и люди предпенсионного и пенсионного возраста.

«Старение» ВИЧ-инфекции Роспотребнадзор объяснил тем, что «люди в возрасте 50 лет и старше практикуют многие формы рискованного поведения, часто имеющего место среди молодых людей». Покровский считает, что старение ВИЧ — это нормально. В 1990-х и 2000-х годах заразившиеся в России были очень молоды, потому что их основу составляли малолетние потребители наркотиков.

Согласно данным Роспотребнадзора, за 2018 год умерли 36,9 тыс. зараженных ВИЧ россиян, основной причиной смертности среди ВИЧ-инфицированных был туберкулез.