Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

К концу 2018 года с диагнозом ВИЧ в России жили более 1 млн человек, подсчитал центр по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Документ есть у РБК.

«К концу 2018 года в стране проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 318 870 умерших больных», — говорится в документе.

В справке организации по итогам третьего квартала 2018 года говорилось, что число россиян, живущих с диагнозом ВИЧ, составляет 998 037 человек.

По данным центра, на конец декабря умерли 24% от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ россиян. Ведущей причиной летальных исходов среди ВИЧ-инфицированных остается туберкулез, говорится в документе.

Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации, но к пяти наиболее пораженным ВИЧ-инфекцией регионам составители документа отнесли Кемеровскую, Иркутскую, Свердловскую, Самарскую и Оренбургскую области. В этих областях на каждые 100 тыс. населения зарегистрированы 1,8– 1,3 тыс. человек с ВИЧ.