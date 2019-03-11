В России сменилась тройка регионов-лидеров по смертности от ВИЧ

В апреле 2018 года главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что лидеры по числу носителей ВИЧ — Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Причина, как полагает Попова, в том, что в 1990-е годы через эти регионы проходил наркотрафик. А основной способ передачи ВИЧ до недавнего времени — через зараженную иглу.

Зависимость смертности от ВИЧ от наркотрафика Регионы, смертность в которых от ВИЧ была максимальной по России в 2018 году, частично пересекаются с регионами, где в 2018 году было изъято максимальное количество наркотических средств опийной группы, это Москва, Еврейская автономная область, Московская область, Челябинская область, Самарская область, Кемеровская область, Омская область, Свердловская область, Башкирия, Иркутская и Новосибирская области. Смертность от ВИЧ и наркотрафик — это связанные вещи, но помимо инъекционных наркотиков на количество смертей от вируса влияет также уровень медицинской помощи в регионе, наличие профильных некоммерческих организаций, общее экономическое состояние региона, отметил руководитель отдела мониторинга международной организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов.

Смертность от ВИЧ в России выросла

Всего в 2017 году от ВИЧ умерло 20 тыс. человек, на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее.

Официальных данных по смертности за 2018 пока нет (Росстат не предоставил РБК предварительные сведения о смертности от ВИЧ в 2018 году), но можно сделать вывод, что в целом по России она выросла. Основная смертельная инфекция в России на протяжении нескольких лет помимо ВИЧ — туберкулез. В 2018 году смертность от этого заболевания, по предварительным данным, снизилась на 11,6%, а общая смертность от инфекций уменьшилась на 0,9%. Из этого следует, что выросла смертность либо от ВИЧ, либо от других инфекций, о которых Росстат не сообщает в оперативных данных. При этом смертность от всех остальных инфекций, за исключением туберкулеза и ВИЧ, на протяжении многих лет была стабильной, а в 2017 году даже снизилась.

Смертность от ВИЧ действительно растет, полагает академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «За десять лет она выросла глобально. Примерно одна смерть из ста сейчас, то есть 1% — это смерть от ВИЧ. А 10 лет назад показатель был в районе 0,1%. Причина — увеличивается число больных, и до сих пор далеко не все они получают лечение», — говорит он. По словам Покровского, ВИЧ-инфицированные, у которых обнаружен вирус, это примерно половина от всех зараженных.

Что входит в другие инфекции Среди других инфекций, заканчивающихся смертью, в статистике Минздрава проходят гепатиты, кишечные инфекции, менингит, сепсис, рожа. Хотя смерть от гепатита случается чаще, замечает Михайлов из «Коалиции по лечению», чем от кишечных инфекций, Росстат и Минздрав не публикуют статистику заболеваемости и смертности от гепатитов.

В России растет смертность от инфекций

На основе предоставленной территориальными органами Росстата статистики о смертности можно также сделать вывод, что в 2018 году в каждых двух из пяти российских регионов выросла смертность от инфекций.

Сильнее всего смертность от инфекций выросла в Марий Эл и Удмуртии — на 22% в каждом субъекте. В Марий Эл это связано с ростом смертности от туберкулеза — в 2018 году там от него умерли 37 человек против 25 годом ранее. В Удмуртии рост смертности от инфекций связан с ВИЧ и гепатитами — как сообщили РБК в Удмуртстате, от ВИЧ умерли 219 человек, что на 38% больше, чем в 2017 году. От вирусных гепатитов умерли 17 человек против трех годом ранее.

Рост смертности от инфекций обусловлен ВИЧ и гепатитами и в Тульской области. В региональной службе статистики сообщили, что, по предварительным данным, от этих инфекций в 2018 году умерли 163 человека против 146 годом ранее.

В Москве смертность от инфекций за год выросла на 15%, хотя смертность от ВИЧ и туберкулеза уменьшилась. От каких инфекций москвичи умирали в 2018 году, в Мосгорстате не сообщили.

В Омской области рост смертности от инфекций составил 13%, от ВИЧ — 26%. В Саратовской области рост смертности от инфекций также обусловлен смертностью от ВИЧ — она выросла на 13%. И в том и в другом регионе смертность от туберкулеза при этом упала, как и по всей России.

Падение смертности от туберкулеза и рост смертности от ВИЧ могут быть связаны, полагает Михайлов из «Коалиции по готовности к лечению». «Есть такой термин — турбович. Это когда человек с ВИЧ заражается туберкулезом и при отсутствии качественного лечения очень быстро погибает. Видимо, раньше смерть таких людей попала в статистику по туберкулезу, а теперь стала попадать в статистику по ВИЧ», — предполагает он.

Об этом же говорит Покровский. Академик заметил, что последние три года смерти от турбович стараются фиксировать как смерти от ВИЧ.

РБК направил в Министерство здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать статистические данные.