АЗС пошли в разведку копейкой

Мониторинг зафиксировал рост цен на моторное топливо

После окончания действия соглашения правительства с нефтяниками цены на бензин в Москве начали немного расти. Если кто-то из нефтяников «заиграется» и будет резко повышать цены, он за это «поплатится», предупредил Дмитрий Медведев

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Как АЗС отреагировали на отмену соглашения с правительством

По данным Московской топливной ассоциации, которая мониторит цены на АЗС десяти крупнейших нефтяных компаний и в независимых сетях, 1 июля цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1–14 коп. на литр по сравнению с показателями прошлой недели.

Цены подняли «дочка» ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», «Газпромнефть-Центр», Shell и «Транс-АЗС». Больше всех выросла средневзвешенная цена на дизельное топливо у «Транс-АЗС»: на 64 коп. к уровню прошлой недели, до 45,67 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в этой сети выросли на 1–3 коп., до 42,55 и 46,19 руб. за литр соответственно. Структура ЛУКОЙЛа подняла цены на столичных АЗС на 10 коп. за литр дизельного топлива и бензина АИ-92 и АИ-95, до 46,27, 43,93 и 47,97 руб. за литр соответственно. Shell и «Газпром-нефть» увеличили стоимость отдельных видов нефтепродуктов на 1–2 коп.: на заправках «Газпром-нефти» повысилась цена только на дизель — на 1 коп. (до 45,1 руб. за литр), на Shell — на 2 коп. за литр бензина АИ-92, до 42,57 руб., и на 5 коп. за литр АИ-95, до 46,69 руб.

Средние розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в целом по России с 24 по 28 июня 2019 года выросли на 4 коп. и 6 коп. соответственно и составили 42,39 руб. и 45,57 руб. за литр, следует из данных Thomson Reuters Kortes. Дизельное топливо подорожало на 3 коп., до 46,55 руб. за литр.

Видео: РБК

На совещании в понедельник, 1 июля, премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения правительства с нефтяниками о заморозке, которое действовало до 30 июня. «Людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах. Поэтому, Дмитрий Николаевич, нужно следить за тем, что происходит», — сказал он, обращаясь к вице-премьеру Дмитрию Козаку, курирующему ТЭК (цитата по ТАСС). «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится. Придется тогда все-таки вернуться к той непопулярной идее для компаний, которую мы с вами неоднократно обсуждали», — предупредил Медведев, подразумевая введение заградительных пошлин на нефтепродукты.

В свою очередь, Козак отметил, что речь не идет об отказе правительства с 1 июля от сдерживания роста цен на моторное топливо. «Это не так, вместо соглашений будет работать экономический механизм, предусмотренный законом, и есть уверенность, что нам удастся выдержать те параметры, которые намечены на долгосрочный период», — сказал вице-премьер. Представитель Козака Илья Джус пояснил РБК, что под экономическим механизмом имеется в виду демпфирующая надбавка (демпфер).

В ноябре 2018 года правительство заключило с нефтяниками соглашения о заморозке цен на бензин и дизтопливо на заправках до конца 2018 года. В соответствии с этими соглашениями с начала 2019 года компании могли увеличивать цены на АЗС лишь на 1,8% из-за роста НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля в пределах инфляции — на 4,7–5,2% на конец года (прогноз ЦБ). В конце марта 2019 года правительство и нефтяники продлили соглашения еще на три месяца — до 1 июля.

С января 2019 года нефтяники в качестве компенсации разницы внутренних цен на топливо с экспортным паритетом стали получать демпфер: государство компенсировало нефтяникам 50–60% потенциальной недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Субсидия считалась от разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства — 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля). Источники субсидии — деньги, которые согласно бюджетному правилу государство направляет в ФНБ, а также рост НДПИ на нефть. С 1 июля правительство изменило формулу расчета демпфера и цены отсечения, рассказал Козак. Теперь субсидии для компаний могут вырасти. При этом если внутренний рынок снова станет выгодным, нефтяники начнут делиться прибылью с бюджетом.

В первом квартале 2019 года демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. Теперь правительство планирует изменить формулу расчета демпфера, увеличив субсидии нефтяникам.

«Cкорректированный демпфер действительно позволит сдерживать рост цен в рознице и мелком опте без включения «ручных» механизмов. При текущих ценах на нефть $60–70 за баррель компенсации нефтяникам могут доходить до 100% от потерь на внутреннем рынке», — считает консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. По его словам, при более высоких ценах на нефть выплаты снизятся до 70–80%, но одновременно с этим возрастут субсидии нефтепереработке, в связи с чем мелкооптовые и розничные цены будут расти в пределах инфляции.

Однако негативным последствием демпфера является очередное увеличение налоговой нагрузки на сегмент нефтедобычи. Общий объем нагрузки в 2020 году увеличится на 120 млрд руб., или 240 руб. за тонну нефти.

Удастся ли избежать скачка цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания действия соглашения, говорил 25 июня журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. «Стоимость топлива на внутреннем рынке меняется в зависимости от уровня инфляции, иногда опережая или отставая от нее», — указывал он.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что соглашение нефтяников с правительством касалось регулирования уровня роста мелкооптовых цен. «Розничные цены на топливо до конца года не вырастут выше уровня инфляции, это результат согласования правительства с нефтяниками и прописан в протоколе одного из совещаний у вице-премьера Дмитрия Козака с участием регуляторов рынка», — отметил он.

При этом после истечения действия соглашения сдерживание цен на мелкооптовом рынке топлива уже не гарантировано. «У нас нет ответов на вопрос, как будут вести себя мелкооптовые цены на бензин и дизель до конца года. Уже сейчас биржевые цены на дизельное топливо на Дальнем Востоке на 6–7 тыс. руб. за тонну превышают индикативные цены, прописанные в соглашении. Нефтяные компании в соответствии с бизнес-процессами должны повысить мелкооптовые цены. Но тогда мелкооптовая цена станет существенно выше розничной, а как в этом случае должна вести себя розница? Повышаться! А это недопустимо», — указывает Аркуша. По его мнению, если механизм решения проблемы не будет найден, снова возникнут проблемы у независимых АЗС во многих регионах России, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири, которые окажутся на грани банкротства. Чтобы этого не произошло, необходим дополнительный механизм поддержки отрасли, считает эксперт: по результатам мониторинга ситуации Российский топливный союз предложит властям решение.