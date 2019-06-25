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FedEx $190 (+21,13%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Заморозка цен на бензин ,  
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В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июле

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.

На сегодняшний день созданы все необходимые механизмы для сохранения стабильных цен на топливо, заверил он. В частности, резервы дизеля находятся на большем по сравнению с 2018 годом уровне. 

Информация о продлении соглашения между нефтяниками с правительством по стабилизации цен на топливо в ФАС не поступала, добавил Голомолзин. «Решения пролонгировать соглашение не принято, мне неизвестно о каких-то решениях на этот счет», — добавил он. 

Стоимость топлива на внутреннем рынке меняется в зависимости от уровня инфляции, Розница, по его словам, всегда обеспечивалась за счет соглашений по модернизации НПЗ, что позволило увеличить выпуск качественных нефтепродуктов. 

По словам Голомолзина, сегодня компании обязаны продавать не менее 10% от производства бензина на бирже, но торгуют выше нормы. «Если «Роснефть» может продавать до 40% производства бензина на бирже, то «Газпром нефть» и «Лукойл» — 12-13%. Мы должны это учитывать», — сказал он. 

Кроме того, для наполнения рынка объемами топлива изучается предложение распространить правила совместного приказа по минимальным нормам продаж бензина на бирже на независимые нефтяные компании.  

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Теги: дизельное топливо, цены на бензин
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