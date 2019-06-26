Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,23 62,53 EUR Нал. 71,82 71,13 USD Бирж. 62,77 -0,06 EUR Бирж. 71,36 -0,07 USD ЦБ. 62,52 -0,39 EUR ЦБ. 71,23 -0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 12507,00 +1147,00 IMOEX 2761,11 +0,26% RTSI 1385,77 +0,35% Brent 65,93 +0,93% DJIA 26548,22 -0,67% Nasdaq 7884,72 -1,51%
Идеи на триллион
Лента новостей
Как устроена программа «Учитель для России» и зачем она нужна 10:57, Стиль Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании 10:50, Бизнес ФСБ предотвратила подготавливаемый ИГ теракт в Саратове 10:44, Политика Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей 10:42, РБК и ВТБ Президент UFC выступил за появление Макгрегора на бое Нурмагомедова 10:40, Спорт Компания Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей 10:28, Quote Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца 10:21, Общество Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка 10:18, Финансы В Петербурге трамвай сбил велосипедиста 10:15, Общество Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки 10:13, РБК Стиль и HUAWEI Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании 10:10, Бизнес Курс Bitcoin поднялся до $13 тыс. впервые с января 2018 года 10:09, Крипто Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия 10:05, Политика Деньги на бочку: почему российские ретейлеры не доверяют ИТ-стартапам 09:57, PRO От коллективизма к атомизации: как мигранты влияют на демографию России 09:57, Мнение «Они мешали пройти к автобусу»: власти объяснили спорный штраф 09:57, Авто 10 формул спокойствия 09:42, РБК Стиль и Altay Resort Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию 09:42, Общество В Афганистане убили двоих американских военнослужащих 09:35, Общество Гонка кибервооружений: что страхует бизнес в эпоху технологий 09:26, PRO Число погибших из-за взрывов в военной части в Арыси возросло до трех 09:20, Общество Умер режиссер Валерий Харченко 09:17, Общество Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь 09:11, Партнерский материал Райффайзенбанк и Альфа-банк купят новые офисы для своих айтишников 09:00, Бизнес Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66 08:58, Экономика Дорогие коллеги: зачем приучать работников платить друг другу — Bloomberg 08:44, PRO Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила $12 тыс. 08:43, Технологии и медиа Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште 08:40, РБК и ОТП Банк
Газета
Идеи на триллион
Газета № 093 (3048) (2606) Экономика,
0
Идеи на триллион
Минфин подсчитал стоимость расходов на социальную часть президентского послания Федеральному собранию
С 2019 по 2022 год свыше 1 трлн руб. бюджетных средств пойдут на социальные инициативы, объявленные президентом в послании Федеральному собранию. Об этом свидетельствуют проектировки Минфина на следующий трехлетний период
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / Reuters)

На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья, что было обещано президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию этого года, за четыре года, с 2019-го по 2022-й, потратят свыше 1 трлн руб., или 1% годового ВВП страны. Об этом свидетельствуют методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований, с которыми ознакомился РБК.

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента. В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Послание семьям и детям: как будут работать новые инициативы президента
Экономика

«Конечно, поручения президента вполне укладываются в ориентиры нацпроектов. Но это реальные меры, которые заложили в федеральный бюджет, а национальные проекты — пока красивая эфемерная величина. К сожалению, они еще толком не прописаны, нет конкретики, и нельзя сказать, начались ли они на самом деле», — отметила эксперт.

Помощь нуждающимся пенсионерам

  • Больше всего средств — почти 370 млрд руб. — за четыре года направят на социальные доплаты к пенсии.

Такие выплаты получают граждане с пенсиями ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Федеральный показатель на 2019 год составляет 8846 руб., но в разных регионах свои лимиты. Прибавка позволяет доходу пенсионера «дотянуть» до прожиточного минимума. Сейчас такую выплату за счет федерального бюджета получают около 4 млн пенсионеров.

Власти разъяснили порядок увеличения пенсий самым бедным пенсионерам
Экономика

Увеличение расходов на социальные доплаты к пенсиям обусловлено тем, что в феврале Минтруд по поручению Путина изменил схему этих выплат. Раньше сначала происходила индексация пенсии, а если и с учетом этой индексации материальное обеспечение пенсионера не дотягивало до прожиточного минимума, то доплачивал бюджет. Из-за этого многие люди «с полным на то основанием» чувствовали себя обманутыми, говорил Путин в послании. Теперь же малоимущим пенсионерам сначала доводят материальное обеспечение до прожиточного минимума, а после этого индексируют получившуюся сумму.

Поддержка семей с детьми

  • Расширение со следующего года круга получателей выплат на уход за первенцем и вторым ребенком потребует 50,8 млрд руб. дополнительных расходов за три года (2020–2022 годы). Всего на выплаты в связи с рождением первого и второго детей потратят 286 млрд руб. за четыре года — с 2019-го по 2022-й.

Сейчас это пособие получают нуждающиеся семьи, чей доход в расчете на каждого члена семьи ниже полутора прожиточных минимумов в регионе. Пособие выплачивается, пока ребенку не исполнится полтора года.

Путин поручил расширить охват получателей такой поддержки. С 2020 года выплаты на детей начнут получать нуждающиеся с доходом менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи, а не полутора, как сейчас. Поддержку получат в полтора раза больше семей, отмечал президент.

Почему выплаты на первенцев получает лишь половина нуждающихся семей
Экономика

Лишь 54% нуждающихся получают выплаты на первенца, выяснил РБК в ноябре 2018 года (с того времени охват, вероятно, улучшился). Отчасти это происходило из-за низкой информированности. Кроме того, часть семей не смогли претендовать на пособие, потому что в расчетах учитываются доходы за 12 месяцев до рождения ребенка. В этот период попадают доходы матери, которые она получала до ухода в декрет, подчеркивали близкие к социальному блоку правительства эксперты. Однако срок учета доходов так и не был сокращен.

Доступная ипотека

  • На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд руб. за четыре года.
  • Дополнительно на субсидии «Дом.РФ» на погашение затрат на ипотеку семьям с детьми по решению правительства направят еще 93,8 млрд руб. с 2019 по 2022 год.

На льготную ставку 6% на весь срок кредита имеют право семьи с двумя и более детьми. Но льгота действует только на первичное жилье. Для Дальнего Востока ставку снизили до 5% и разрешили покупать вторичное жилье.

При этом снизить ставку можно уже на действующую ипотеку после рождения второго ребенка. Но на практике банки зачастую отказывают в пересчете ставки на ранее выданные кредиты, констатировал президент. «Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур: Минфин не выделил достаточных средств банкам», — указал Путин. По его словам, проблема уже решена, и Минфин выделил необходимые ресурсы.

Пособия детям-инвалидам

  • На увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом с 5,5 тыс. до 10 тыс. руб. выделяется 197,3 млрд руб. с 2019 по 2022 год.

Такие выплаты получают только неработающие родители детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. В России около 470 тыс. таких граждан, уточняли ранее РБК в Минтруде. Повышение вступает в силу 1 июля 2019 года, а до этого размер пособия не менялся с 2013 года, хотя другие социальные выплаты индексировались.

Помощь малоимущим

  • На софинансирование расходов регионов на соцконтракты с 2020 года направят 21 млрд руб. до 2022 года. На первом этапе софинансирование из федерального бюджета получат не все, а только 15–20 наиболее активных регионов.

Сейчас регионы реализуют программу самостоятельно. Благодаря помощи федерального центра такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 млн человек за пять лет, отмечал президент.

Социальный контракт действует с 2013 года и заключается с малоимущими семьями, которые активно стремятся преодолеть бедность. Они получают более весомую материальную поддержку в обмен на обязательства устроиться на работу, пройти обучение или получить новую профессию, улучшить личное подсобное хозяйство, начать собственное дело.

За 2018 год, по данным Минтруда, заключено более 100 тыс. соцконтрактов с охватом около 300 тыс. человек. Свыше половины (60%) — это семьи с детьми до 16 лет. Именно они составляют большинство малоимущих, отмечали в Минтруде. Средний размер единовременной выплаты — 37,8 тыс. руб. Выйти из бедности смогли 35% участников программы, отмечают в Минтруде.

Поддержка врачей в малых городах и селах

  • Отмена возрастного ценза в программе «Земский доктор» потребует 23,3 млрд руб. с 2019 по 2022 год.

С 2012 года врачам выплачивают 1 млн руб., а фельдшерам — 500 тыс. руб. за переезд в малый город или село на пять лет. Всего, по данным Минздрава, за семь лет, с 2012-го по 2017-й, в программе приняли участие более 34,3 тыс. специалистов. Изначально программа была рассчитана на граждан моложе 50 лет. Президент предложил отказаться от возрастного ценза.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: соцподдержка , демография , пенсионеры , бедность
Материалы по теме
Послание семьям и детям: как будут работать новые инициативы президента Экономика
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter