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Президентское пособие на первенца оформили только 54% нуждающихся семей
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Президентское пособие на первенца оформили только 54% нуждающихся семей
Экономика, 00:00
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Президентское пособие на первенца оформили только 54% нуждающихся семей
Ежемесячное пособие на первого ребенка в 2018 году получают 182 тыс. нуждающихся семей, хотя власти ожидали, что их число составит 340 тыс. Чтобы исправить ситуацию, Минтруд может пересмотреть критерии предоставления выплат
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ежемесячную выплату на первенца, введение которой было одним из ключевых предвыборных решений президента Владимира Путина, пока стали получать только чуть более половины нуждающихся в ней семей.

Как сообщила РБК пресс-служба Минтруда, по состоянию на 26 октября выплата назначена 182,1 тыс. семей.

Право на получение выплаты в связи с рождением первого ребенка малоимущие семьи получили с 1 января 2018 года. В конце прошлого года вице-премьер Ольга Голодец, курировавшая социальную сферу, сказала, что новое пособие при рождении (или усыновлении) первого ребенка смогут получить 339 тыс. семей, с тех пор власти не раскрывали других (обновленных) прогнозов. Таким образом, сейчас пособие на первенца предоставляется только половине (54%) семей с низкими доходами — потенциально возможных получателей выплат, следует из данных Минтруда и слов Голодец. Обратились же за выплатами 214 тыс. семей (включая те 182 тыс., что его в итоге стали получать), или 63% потенциальных получателей.

Введение новых ежемесячных выплат нуждающимся семьям при рождении первого и второго ребенка Владимир Путин анонсировал в прошлом году. При рождении второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала. Новые меры поддержки семей с низкими доходами необходимы для того, чтобы стимулировать рождаемость и не допустить снижения численности населения России, объяснил глава государства.

Ежемесячные выплаты из средств маткапитала на второго ребенка стали получать 24,7 тыс. семей, заявления от еще 5 тыс. находятся в процессе рассмотрения, сообщили РБК в Пенсионном фонде России, который отвечает за этот вид пособий. «Отказы вынесены по 4,4% принятых заявлений», — уточнили в фонде. Больше всего ежемесячных выплат назначено в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Республике Крым, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, отметил ПФР.

Какие семьи могут получить пособие

Пособие при рождении первого и второго ребенка является адресным и выплачивается до достижения ребенком полутора лет. ​«Cправедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», — подчеркивал Владимир Путин. Критерием нуждаемости выступает среднедушевой доход членов семьи (родителей, опекунов, других несовершеннолетних детей), причем он рассчитывается с учетом новорожденного. При расчете учитываются зарплаты (включая компенсационные и стимулирующие выплаты), пенсии, пособия, стипендии, денежное довольствие военнослужащих и другие доходы членов семьи.

Власти анализируют денежные доходы за предыдущий год, поделенные на 12 месяцев, объяснял министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Ежемесячные выплаты могут получать семьи, у которых среднедушевой доход составляет менее полутора региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

Размер самой выплаты равен прожиточному минимуму ребенка, установленному в регионе. В целом по стране прожиточный минимум за второй квартал 2017 года составил 11 163 руб., прожиточный минимум ребенка — 10 160 руб. Путин указывал, что средний размер выплаты по стране составит в 2018 году 10 523 руб., в 2019 году — 10 836 руб., в 2020-м — 11 143 руб.

В чем причины невостребованности пособия

Отстающее от прогноза количество семей, которым было назначено пособие в связи с рождением первого или второго ребенка, объясняется двумя причинами, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Во-первых, россияне плохо проинформированы о возможности получения таких выплат. «Очень многие люди не знают о существовании такой выплаты, и каналы информации носят не системный, а случайный характер. Кто-то узнал от врача в женской консультации, у кого-то мама — главный бухгалтер и хорошо знает законодательство и т.д.», — сказала РБК Малева.

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Во-вторых, сказалось то, что оказался слишком большим срок учета доходов семьи (12 предшествующих месяцев), в результате в него попадают трудовые доходы матери, которые она теряет в связи с декретным отпуском, полагает эксперт. Критерии нуждаемости должны быть скорректированы, считает Малева. «Надо [срок учета доходов] максимально оперативно сделать за предыдущий квартал, чтобы он был максимально приближен к сроку появления ребенка и к текущему благосостоянию домохозяйства, а не годовой давности», — говорит экономист.

Власти и сами не были удовлетворены масштабами охвата российских семей новыми выплатами. В марте министр труда и соцзащиты Максим Топилин отмечал, что только 3,5% потенциальных получателей смогли оформить ежемесячную выплату за второго ребенка из маткапитала. Его критике подверглись сразу несколько регионов. «Это и Кострома, и Хакасия, и Владимир, и Республика Адыгея, Новосибирская область и ряд других регионов — пока по выплатам на второго ребенка из маткапа дела обстоят, мягко говоря, на мой взгляд, неважно», — признал Топилин. Ситуация с выплатами за первого ребенка тогда была схожей — они были предоставлены 15,4 тыс. семей (данные Минтруда по состоянию на 16 марта), что составляло 4,5% от показателя, о которых говорила Голодец.

В конце марта она поручила Минтруду проработать изменение критериев назначения выплат на первого и второго ребенка, в том числе рассмотреть целесообразность сократить срок учета доходов семьи для получения пособия. Глава Минтруда в июле не исключил, что программа выплат ежемесячных пособий будет скорректирована. «Мы исходим из того, что, возможно, в последующем потребуются определенные коррективы по этой программе, но нам надо дождаться результата», — говорил Топилин.

Целесообразность изменения критериев нуждаемости при назначении ежемесячной выплаты на первого или второго ребенка будет рассмотрена при анализе эффективности этой демографической меры в рамках нацпроекта «Демография», реализация которого начнется с 1 января 2019 года, сообщили РБК в Минтруде в четверг.

По данным Росстата, естественная убыль населения России за январь—сентябрь составила 173,4 тыс. человек. Число родившихся за девять месяцев 2018 года сократилось на 61,6 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 1,2 млн человек.

Рост в разы

Правительство ожидает, что охват демографической программы увеличится и в ближайшие три года выплаты на первенца получат не менее 657 тыс. российских семей. На эти цели в федеральном бюджете заложено 168,2 млрд руб., говорила Татьяна Голикова, ставшая вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства. «Это мероприятие становится востребованным, и количество семей, которые получают пособие на первого и, конечно, на второго, третьего ребенка и последующих детей, неуклонно растет. И вот эта часть меняет показатели бедности», — отмечала вице-премьер.

Майский президентский указ 2018 года поставил перед правительством задачу добиться двукратного снижения бедности к 2024 году. Ежемесячные пособия при рождении ребенка могут дать положительный эффект на статистические показатели бедности, но очень небольшой, считает Татьяна ​Малева. «Эта выплата идет в очень узкий круг семей, только первенцы 2018 года. Он [дополнительный доход] не приходит в бедные или малообеспеченные семьи с двух-, трех-, семилетними детьми. Эффект на общем показателе бедности будет небольшой», — сказала экономист. Выполнить указ по снижению бедности поможет расширение критериев для получателей пособий, полагает Малева.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: рождаемость , Минтруд , ПФР
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