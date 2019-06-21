Авиакеросин вольется в соглашение с нефтяниками

Правительство пообещало доработать вопрос о компенсациях производителям топлива

В соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое было заключено в прошлом году, надо включить авиатопливо, чтобы сгладить эффект от роста цен, сказал президент. Минтранс предлагал направить на компенсации 22,5 млрд руб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как Путин вступился за авиакомпании

В соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты с нефтяниками, предполагающие демпфирующую надбавку (компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо), необходимо включить авиакеросин и битум. Об этом президент Владимир Путин заявил во время своей 17-й прямой линии.

«Проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин (авиакеросин. — РБК). <...> Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним. У нас никогда такого не было. У нас рост [цен на авиабилеты] в среднем составлял в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — сказал он. Путин привел в пример «Аэрофлот», у которого 30% стоимости авиабилета — это как раз цена за керосин.

«Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить: это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, и битума, потому что дороги надо строить», — добавил президент.

В пресс-службе Минтранса сообщили РБК, что механизм демпфирования цены на авиатопливо позволит быть готовым к резким колебаниям на рынке в будущем. «Для этого необходимо распространить механизм обратного акциза на авиакеросин. А также на автомобильный битум, чтобы, как совершенно справедливо отметил президент, стоимость наших дорог не взлетела до небес», — сообщили в пресс-службе ведомства. Представитель Минтранса напомнил, что в 2018 году министерство предложило разовую компенсацию перевозчикам в размере 22,5 млрд руб. из-за резкого скачка стоимости авиатоплива (на 50 млрд руб.). Однако на совещании в Белом доме 12 февраля 2019 года по руководством вице-премьеров Дмитрия Козака (курирует ТЭК) и Максима Акимова (транспорт) решили отказаться от этой идеи.

«Подготовленные поправки в налоговое законодательство по корректировке демпфера будут оперативно доработаны с учетом возможности предоставления обратного акциза производителям авиационного керосина», — сообщил РБК представитель Козака. Представитель Акимова отказался от комментариев.

«Мы проработаем вопрос по поручению президента», — сказал представитель Минфина, отказавшись от деталей.

В конце мая гендиректор S7 Владимир Объедков сообщил, что за последние десять лет объем пассажирских перевозок вырос в три раза, но тарифы остались прежними. Тогда он отметил, что убытки авиакомпаний за 2018 год стали рекордными и перевозчикам необходимо усиление государственной поддержки, чтобы не повышать цены на билеты. В феврале гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что, несмотря на рост расходов на топливо, компания не будет поднимать стоимость билетов из-за невысокой платежеспособности пассажиров. Но 4 марта перевозчик повысил топливный сбор, а 22 марта отменил самый дешевый вариант билетов с багажом, одновременно введя безбагажные тарифы.

В первом квартале 2019 года совокупный убыток российских авиакомпаний составил 45,3 млрд руб. и стал рекордным (за весь 2018 год убыток составил около 50 млрд руб.). Среди основных затрат перевозчиков в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) называли авиатопливо, лизинг и обслуживание в аэропортах.

Заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров рассказал РБК, что компенсации для производителей керосина, которые имел в виду Путин, позволят стабилизировать финансово-экономическое состояние авиакомпаний. «Это поможет снизить темпы роста убытков перевозчиков, несколько стабилизирует ситуацию и даст им, наконец, выдохнуть. Эти меры перевозчики смогут заложить и в тарифную политику. Возможно, на некоторых направлениях получится даже снизить цены на билеты», — говорит он. Шокуров добавил, что для полного оздоровления отрасли важен комплекс мер, в том числе выплата единовременной компенсации и увеличение возмещения акциза на топливо.

Как правительство сдерживало цены на бензин

В прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизель правительство решило заморозить цены на топливо на внутреннем рынке. Осенью чиновники договорились с нефтяниками, что те будут сдерживать цены на топливо до июля 2019 года, подняв их в начале года лишь на 1,7% из-за повышения НДС, а затем не выше прогнозируемого уровня инфляции. За сдерживание цен предусмотрены компенсации — так называемый демпфирующий акциз, действие которого Путин предложил распространить на авиакеросин и битум. Нефтяники стали получать его с 2019 года: государство компенсирует им 50–60% потенциально недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Субсидия считается от разницы между высокими экспортными ценами нефти и условной внутренней ценой на топливо (по решению правительства, 56 тыс. руб. за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля).

Источники субсидии — деньги, которые согласно бюджетному правилу государство направляет в ФНБ, а также рост НДПИ на нефть. Если внутренний рынок снова станет выгодным, нефтяники начнут делиться прибылью с бюджетом. Минфин предварительно оценивал компенсацию для компаний в 300 млрд руб. в 2019 году, в том числе 90 млрд — за счет роста налога на добавленную стоимость для нефтяников. Но в первом квартале демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. В итоге правительство и нефтяники после нескольких месяцев тяжелых переговоров договорились изменить формулу демпфера и по факту увеличить субсидию во второй половине 2019 года, но частично за счет роста налога на добычу полезных ископаемых и введения акцизов на все жидкие нефтепродукты, которые раньше ими не облагались: «суррогаты» средних дистиллятов, вакуумный газойль, мазут. Дополнительная субсидия может превысить 200 млрд руб. в год, говорил РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Авиаперевозчики получают обратный акциз с 2015 года, он был придуман в рамках завершения налогового маневра, когда снижались экспортные пошлины на светлые нефтепродукты и, соответственно, должна была вырасти их цена на внутреннем рынке (цена формируется по принципу нетбэка: экспортная цена минус пошлина и транспортные расходы), напоминает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Если авиакеросин попадет в «систему демпфера», субсидию будут получать уже нефтяные компании, которые, как предполагается, будут устанавливать цены на авиакеросин в комфортном для государства диапазоне. По словам Борисова, демпфер — более совершенный механизм субсидирования, чем действующий обратный акциз, так как учитывает ценовую конъюнктуру на рынках нефтепродуктов, и правительству необходимо только правильно его настроить.

«Нужно повышать коэффициент возврата акциза, это самая действенная мера поддержки авиакомпаний. И дополнительно на региональных рынках фиксировать потолок цен [на авиатопливо], потому что цена топлива в региональных аэропортах выше, чем в столице, из-за отсутствия конкуренции поставщиков», — передал РБК через представителя президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Постепенное завершение налогового маневра (обнуление экспортных пошлин и рост НДПИ) к 2024 году создаст предпосылки для роста цен на битум на 6,4 тыс. руб. за тонну при текущих 16–17 тыс. руб. с НДС, оценивает Борисов. По его словам, необходимая компенсация для заводов составит порядка 15 млрд руб. в 2020 году и может вырасти до 40 млрд руб. к 2024-му. Субсидию для производителей керосина должно определить правительство, добавил эксперт.

Представители «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» пока не ответили на запрос РБК.