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СК настаивает на вскрытии
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СК настаивает на вскрытии
Газета № 090 (3045) (2106) Общество,
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СК настаивает на вскрытии
Ведомство Александра Бастрыкина предложило ввести уголовную ответственность за сокрытие данных о плохой медпомощи
Уголовный кодекс, считают в Следственном комитете, должен пополниться двумя новыми статьями — о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии данных о ней. Врачи опасаются, что это приведет к резкому росту числа уголовных дел
Фото: Пименов Роман / Интерпресс / ТАСС

За что СК предлагает наказывать врачей

Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Силовики предлагают две специальные статьи за врачебные ошибки. Ст. 124.1 — «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 — «Сокрытие ненадлежащего оказания медицинской помощи (медицинской услуги)», которая касается случаев фальсификации медицинскими работниками документации или подмены или уничтожения биологических материалов.

Первая статья в случае гибели двух или более лиц по неосторожности врача предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься врачебной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вторая предусматривает штраф до 300 тыс. руб. или ограничение свободы на срок до трех лет. Если виновным по этой статье является руководитель медицинской организации, штраф увеличивается до 1 млн руб., а ограничение свободы до четырех лет с лишением права заниматься врачебной работой — до пяти лет.

Как Бастрыкин боролся с врачебными ошибками

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения об участившихся врачебных ошибках в августе 2017 года. 30 января 2018 года официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в 2017 году следователям поступило 6050 сообщений о таких преступлениях, по результатам их рассмотрения возбуждено 1791 уголовное дело.

Зимой—весной 2018 года прошел громкий судебный процесс по делу врача Елены Мисюриной, который закончился возвращением дела в прокуратуру «для устранения процессуальных нарушений». А летом стало известно, что СК создал специальные отделы по расследованию врачебных преступлений.

Формулировку новых статей почти год СК обсуждал с президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем. Получить оперативный комментарий Рошаля по поводу итоговых предложений СК не удалось.

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Что не нравится врачам в предложении СК

Если поправки будут приняты, это приведет к разрушению института оказания медицинской помощи, полагает член правления фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» врач-эндокринолог Ольга Демичева. «Если бы по этим статьям принимало решение экспертное сообщество врачей, то это были бы вопиющие, эксклюзивные случаи — единицы, на сотни тысяч. Но они будут отданы на произвол силовых ведомств, что приведет к большому количеству уголовных дел. Врач станет беззащитным», — уверена она. Из-за этой беззащитности медики окажутся перед выбором рисковать и лечить или «писать отписки» и ничего не делать, чтобы не подставиться, пояснила Демичева.

Ее поддержал президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Уголовная ответственность за неосторожную форму вины привела к тому, что система не анализирует ошибок, а скрывает их и лишена возможности исправлять. Врач лишен возможности извиниться, потому что извинение будет приравнено к признанию уголовной вины», — пояснил он.

Саверский обратил внимание, что в российском законодательстве не предусмотрено никакой другой формы наказания для врачей, кроме уголовной, — нет возможности разобрать врачебную ошибку в рамках административного права, чтобы врач заплатил штраф, был отстранен от работы и пошел повышать квалификацию во избежание ошибок в будущем.

Юрист из правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов инициативу СКР поддержал, так как те статьи, которые применяют следователи сейчас, не учитывают особенности врачебных ошибок. Врачи чаще всего проходят по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109) и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238). Мухамеджанов обратил внимание, что ст. 238, в частности, предполагает умысел, а это не имеет отношения к врачебным ошибкам.

При этом он считает, что за неумышленные преступления врачи должны наказываться штрафом. «Мы выступаем за то, чтобы была адекватная денежная компенсация, запрет на работу на определенный срок, признание вины со стороны медработника и больницы», — сказал он.

РБК направил запрос в Министерство здравоохранения.

Какие еще статьи предлагает изменить СК

Ст. 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности») в Следственном комитете предложили дополнить положением о том, что медицинскую и фармацевтическую деятельность нельзя осуществлять не только без лицензии, но и с поддельными документами об образовании, а также в принципе без каких-либо документов. Наказывать за это в Следственном комитете предложили в случае, если деятельность повлечет вред здоровью человека или смерть одного, двух или более лиц.

По этой статье, согласно инициативе СК, должны быть увеличены штрафы и меры пресечения. Сейчас наиболее мягкое наказание по ней — за причинение вреда здоровью по неосторожности — штраф до 120 тыс. руб. (по законопроекту должен увеличиться до 150 тыс. руб.). Наиболее серьезное наказание, по мнению СК, должно применяться в случае гибели двух или более лиц, кроме того, его предлагается ужесточить до лишения свободы на срок до семи лет, сейчас — на пять лет.

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Все эти изменения, считают в Следственном комитете, усовершенствуют уголовное законодательство в сфере противодействия преступлениям, совершенным медицинскими работниками. Предложения ведомства, говорится в пояснительной записке, «в отличие от действующих положений УК содержат указание на субъект преступления», а именно медицинского работника, а также конкретизируют вид помощи — медицинскую.

Авторы: Полина Звездина, Евгения Маляренко.
Теги: врачебные ошибки , Следственный комитет , Уголовный кодекс
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