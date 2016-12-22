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Бастрыкин создал в СКР отделы для расследования врачебных ошибок
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Бастрыкин создал в СКР отделы для расследования врачебных ошибок
Общество, 12:43
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Бастрыкин создал в СКР отделы для расследования врачебных ошибок
Председатель СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании специальных отделов для расследования врачебных ошибок. Преступлениями в сфере медицины займутся 28 следователей
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Следователи для врачей

26 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о внесении изменений в штат центрального аппарата СКР и следственных органов. Копия приказа есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, близких к ведомству.

В пресс-службе СК не смогли оперативно предоставить комментарий.

«Приказ направлен управлением кадров в ГСУ Москвы, области и в центральный аппарат», — сообщил источник.

В приказе говорится о «внесении изменений в штат должностей центрального аппарата СКР, в штат Главного следственного управления СКР по Москве и Главного следственного управления по Московской области».

Штатная численность ГСУ СКР по Москве составит 707 сотрудников, ГСУ СКР по Московской области — 539 сотрудников, говорится в документе.

Увеличение штата произойдет за счет создания отделов по расследованию ятрогенных преступлений — врачебных ошибок. Например, в центральном аппарате главного следственного управлении СКР появится отдел по расследованию ятрогенных преступлений, где будут работать девять человек, включая начальника отдела. Новые отделы по расследованию врачебных ошибок появятся в Санкт-Петербурге, где будут работать два следователя и один начальник отдела, такие же отделы с тем же количеством сотрудников будут созданы в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

Оптимизация кадров

До этого приказа Бастрыкина в структуре СКР не было отделов, которые бы специализировались на врачебных ошибках, рассказал РБК источник. «Такого рода дела вели обычные следователи», — говорит он. По словам источника, председатель СКР определил три основных приоритета — борьба с бандитизмом и расследование преступлений прошлых лет, преступлений в отношении несовершеннолетних и ятрогенных преступлений.

В июле этого года Следственный комитет предложил ввести в Уголовный кодекс ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Первая статья вводит уголовную ответственность за ятрогенные преступления. В случае смерти пациента или причинения тяжкого вреда здоровью статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определенные должности. Ст. 124.2 предполагает принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие деятельностью.

Источник, близкий к ведомству, отметил, что новый приказ — это подготовка к принятию новых уголовных статей, а также попытка довести количество следователей до «нормальной штатной численности управлений». «Сегодня в СКР около 40% следователей, способных заниматься непосредственно расследованиями, а остальные — бюрократические должности», — отметил источник.

Расследование ятрогенных преступлений становится одним из приоритетных направлений, говорит руководитель юридического департамента организации «Русь сидящая» Алексей Федяров, не исключая, что «в скором времени мы услышим о новых делах врачей».

Ошибки врачей

Следственный комитет действует в рамках заданной парадигмы, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Их накрыла волна жалоб, «преступления» расследуются, раскрываются, они за них отчитываются. Почему бы не создать специальные отделы?» — замечает он.

Но для улучшения качества медицинской помощи надо не усиливать давление на врачей, а наоборот, сделать наказания за врачебные ошибки адекватными, полагает Саверский. Работу врачей должны регулировать административные, а не уголовные статьи, считает собеседник РБК. «Врач оказывается в ситуации, когда он не может признать ошибку, извиниться, попытаться ее проанализировать и исправить — он должен защищаться до последнего. Поскольку из-за действующего УК и позиции СКР у нас в обществе сформировалась презумпция виновности врача. Более того, из-за опасности уголовного преследования в профессии сформированы элементы криминального поведения — «карта пишется для прокурора», убегание от пациента, выкрики «идите в суд, все равно ничего не докажете», — подчеркнул эксперт.

РБК отправил запрос в Национальную медицинскую палату, а также в пресс-службу Минздрава.

В 2016 году глава СКР Александр Бастрыкин отчитывался, что за шесть месяцев года СК возбудил 419 уголовных дел о преступлениях, связанных с врачебными ошибками или ненадлежащим оказанием медпомощи. Врачам вменяли причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По второй статье следствие, в частности, квалифицировало действия гематолога Елены Мисюриной, которую осудили за смерть пациента. В ситуацию вмешивались Владимир Путин и Сергей Собянин.

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Полина Звездина.
Теги: Следственный Комитет РФ , врачебная ошибка , Штатное расписание
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