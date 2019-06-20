Нидерланды назвали виновных поименно

Четыре вопроса о расследовании причин крушения малайзийского Boeing 777

Троим россиянам, в том числе бывшему министру обороны ДНР, и одному гражданину Украины предъявлены обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году. Следствие признает, что они вряд ли окажутся в суде

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Что установила международная следственная группа

Представители Совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, на брифинге 19 июня впервые официально назвали имена четырех подозреваемых по делу. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко. Об этом на пресс-конференции в голландском Ньювегейне, трансляция которой велась на YouTube, сообщил глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко — гражданин Украины и находится на востоке этой страны, рассказал Вестербеке.

Гиркин и Дубинский летом 2014 года находились в контакте с представителями российских властей, отметил глава прокуратуры. «И хотя они [подозреваемые] не нажимали кнопку лично, они обвиняются в том, что работали над переправкой установки «Бук» в место, откуда был произведен выстрел», — сказал он.

Всем четырем фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов — 168-й (причастность к крушению самолета, до 15 лет тюремного заключения) и 289-й (убийство, до 30 лет тюрьмы), уточнил Вестербеке. По его словам, обвинение приняло к сведению то, что на момент крушения пассажирского лайнера на востоке Украины шла война, но это не освобождает россиян и украинца от ответственности.

Как указал Вестербеке, у Нидерландов есть четыре ордера на арест всех фигурантов, они будут объявлены в национальный и международный розыск. Однако об экстрадиции этих людей Амстердам просить не будет, так как российская и украинская Конституции запрещают экстрадицию граждан этих стран. Вместо этого, рассказал Вестербеке, Амстердам отправит формальный запрос России, в котором попросит Москву передать подозреваемым повестки с требованием явиться в суд в Гааге. Кроме того, Нидерланды попросят Россию провести допрос подозреваемых. Те же просьбы будут направлены Украине, сказал глава голландской прокуратуры.

Вестербеке подчеркнул: до доказательства их вины в суде все подозреваемые остаются невиновными. Процесс начнется 9 марта 2020 года в суде города Гаага. Вестербеке призвал подозреваемых явиться в суд, но подчеркнул, что, если потребуется, разбирательства будут проведены и без их участия. Подозреваемого в суде также может представлять его адвокат, указал глава прокуратуры Нидерландов. Длительность процесса может составить около года.

Как работает Совместная следственная группа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Международная Совместная следственная группа (JIT) работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. О том, что уголовное разбирательство будет вестись в королевстве, члены JIT договорились 5 июля 2017 года. 24 мая 2018 года JIT сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

На чем базируется обвинение

Игорь Гиркин, по данным следственной группы, в момент катастрофы был в прямом контакте с Россией. В качестве доказательства на брифинге были приведены его телефонные переговоры с главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента Владиславом Сурковым. По заверению следствия, записи являются подлинными. Гиркин в беседе с РБК отказался комментировать выводы расследователей, ограничившись фразой о том, что «ополчение не сбивало Boeing».

Олега Пулатова (позывной Гюрза) JIT назвала бывшим военнослужащим спецназа российской военной разведки — ГРУ (ныне Главное управление Генштаба). Он также упоминался в расследовании Bellingcat, в котором говорилось, что он «непосредственно сопровождал «Бук». Сергея Дубинского (позывной Хмурый) следствие также подозревает в причастности к ГРУ. По данным Bellingcat, он находился в прямом контакте с Россией. Он уже упоминался в материалах Bellingcat в качестве организатора перевозки ЗРК.

Леонид Харченко, по информации следователей, военного прошлого не имеет, в 2014 году он находился в подчинении у Дубинского. Следователи считают, что он живет на неподконтрольном Киеву востоке Украины. Генпрокурор Украины Игорь Луценко пообещал его задержать.

Фото: Robin Van Lonkhuijsen / EPA / ТАСС

РБК не удалось связаться с тремя подозреваемыми. В окружении бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Бородая «Интерфаксу» сообщили, что Дубинский и Пулатов имеют российские паспорта и проживают в России, не занимаются военной деятельностью уже несколько лет. Российский МИД в заявлении указал, что на брифинге следственной группы не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление неправомерных заявлений.

Какие вопросы остались у следствия

На предъявлении обвинения четверым фигурантам расследование не заканчивается, заявил Вестербеке. Глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов и координатор JIT Уилберт Паулиссен назвал несколько вопросов, над которыми JIT продолжит работу:

Кто был причастен к принятию решений, которые привели к переправке «Бука» из России на восток Украины?

С какой целью он был переправлен?

Кто входил в команду, которая управляла «Буком»?

Кто отдавал распоряжение о том, кто войдет в эту команду?

Россия не ответила на предыдущие адресованные ей вопросы: где находился «Бук», принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России, в день крушения самолета и работал ли Дубинский на российское правительство в июле 2014 года, уточнил Вестербеке. Российский МИД в заявлении повторил, что Москва от сотрудничества не отказывается.

Что ожидает обвиняемых россиян

Прокурор Вестербеке на брифинге признал: шансы на то, что подозреваемые окажутся на скамье подсудимых, невелики. Украинская прокуратура, по его словам, пообещала попытаться найти Харченко. «Может быть, таким образом у нас будет по крайней мере один человек, но шансы даже на это малы», — констатировал голландец.

«На данный момент Россия пока ничего не должна, так как никаких запросов о правовой помощи со стороны Королевства Нидерланды или запросов от Интерпола ей не поступало. Однако Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Согласно ей власти Нидерландов могут направить России требование допросить каких-то лиц или предоставить документы», — сказал РБК адвокат Алексей Оболенец.

Если будет установлено, что подозреваемые находятся на территории России, согласно Европейской конвенции о выдаче 1957 года, Нидерланды могут направить России экстрадиционный запрос. Россия, как и многие другие государства, согласно Конституции, не экстрадирует своих граждан (и парижская конвенция учитывает такую возможность), отмечает эксперт. Свой отказ выполнять требования группы следователей Россия должна будет юридически мотивировать, но механизма принуждения Москвы к выполнению этих требований не существует, указывает Оболенец.

«Отказ в выдаче гражданина России автоматически не означает освобождения его от ответственности, если он совершил за границей преступление, предусмотренное российским законодательством. Российским законодательством и международными договорами предусмотрена возможность для страны, где расследуется преступление, передать в Россию материалы дела с ходатайством об осуществлении уголовного преследования такого лица уже на нашей территории. В этом нет ничего экстраординарного, это вполне обычная практика — в Россию ежегодно передаются несколько десятков таких ходатайств», — обращает внимание адвокат, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. — Страна, направившая такое ходатайство в отношении гражданина России, как правило, оставляет за собой право не согласиться с выводами нашего следствия, продолжить свое расследование и рассмотрение дела в суде заочно».

Ситуация с расследованием JIT — прецедентная, и пока неясно, как сработает в данном случае международное гуманитарное право, добавила руководитель Центра содействия правовой защите Каринна Москаленко.

Нидерланды могут запросить у России правовую помощь путем выполнения следственных действий (выемок, обысков, допросов), предоставления документов, проведения экспертиз. Однако у России есть обязанность лишь рассмотреть подобный запрос; в международных договорах и законодательстве предусмотрены основания для отказа в правовой помощи, указал в беседе с РБК профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО Александр Волеводз. Решения должны будут принимать Генпрокуратура и Следственный комитет, и это будет происходить в рамках ординарной уголовно-процессуальной процедуры, а не международного гуманитарного права, подчеркнул юрист.

«Доказательства кажутся довольно убедительными. И было бы странно, если бы они остались без дополнительных санкций», — считает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Вместе с тем он отмечает, что обвинения в причастности к авиакатастрофе для россиян стали рутиной и сильного влияния они не оказывают «ни на элиты, ни на широкие массы».

Пока к введению дополнительных санкций представители западных стран не призывали. Вопрос расследования не настолько актуален, чтобы спровоцировать новые санкции, отметил в беседе с РБК директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Учитывая идущую сейчас микроразрядку в отношениях России и Евросоюза, а также процедурные сложности расширения санкций ЕС, вряд ли стоит ожидать усиления санкционного давления, полагает он.

Пока Министерство юстиции Нидерландов только уведомило парламент страны о том, что проинформирует Совет Безопасности ООН о предъявленных обвинениях. Королевство также предприняло дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса, говорится в письме министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса. Какие шаги были предприняты, в нем не сообщается.