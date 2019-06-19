Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,82 -0,20 EUR Бирж. 71,67 -0,03 Brent 62,15 -0,48% USD Нал. 64,56 62,75 EUR Нал. 72,47 70,69 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1230 +0,0033 BTC/USD Бирж. 9 169,10 +74,59 IMOEX 2 759,12 -0,09% RTSI 1 361,14 +0,14% DJIA 26 509,59 +0,17% Nasdaq 7 987,55 +0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,1%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,1%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
WSJ узнала о планах по созданию YouTube Kids Технологии и медиа, 23:07 В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда» Общество, 22:52 Адвокат подтвердил задержание бизнесмена Бойко-Великого Общество, 22:48 Студия Зеленского объявила кастинг на роль президента Украины Общество, 22:31 СМИ сообщили о старте съемок приквела «Игры престолов» Общество, 22:30 «Русское финансовое общество» ответило на включение в санкционный список Финансы, 22:17 Сборная России завоевала первое золото на чемпионате Европы по фехтованию Спорт, 22:01 Сбербанк сообщил об отсутствии информации о хакерских атаках из США Технологии и медиа, 21:57 Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом» Политика, 21:50 Суд в США постановил освободить и депортировать россиянина Тищенко Общество, 21:48 «Милан» назвал имя нового главного тренера Спорт, 21:45 Нидерланды назвали причастных к крушению MH17 россиян Политика, 21:39 Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой Политика, 21:37 Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении Общество, 21:32
Политика ,  
0 
Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой
В расследовании JIT о крушении MH17 приводится переписка российского военного и некой Анастасии. Страница девушки оказалась фейковой, а военный заявил, что в показанных следователями материалах «все нарисовано»
Фото: Eva Plevier / Reuters

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.

В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В отчете представлена переписка солдата 2-го батальона этой бригады (в документах представлен как М.) с некой Анастасией.

М. утверждает, что ехал в Ростов вместе с солдатами из третьего батальона, но после города Миллерово они направились в другую сторону. На просьбу уточнить, куда направился 3-й батальон, он говорит, что может только намекнуть, и приводит цитату из песни: «Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону». Дальнейшая переписка выглядит так:

Анастасия. К сине-желтым, что ли?

М. Ну не на гражданскую), а ты, глянь, не только красивая, но еще и умная.

Политика
Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

В ходе презентации JIT показали замазанное фото со страницы Анастасии, The Bell удалось найти ее аккаунт. Издание сделало вывод, что это фейковая страница, на основе того что фотографии девушки используются несколькими аккаунтами, страница активно заполнялась только с апреля по август 2015 года, а в друзьях у нее только 26 человек.

В друзьях у нее есть некий Максим Герасимов, после публикации он ограничил доступ к своей странице. The Bell утверждает, что на его странице были опубликованы фото, на которых виден плац на территории воинской части 32406 в Курске, где базируется 53-я бригада.

Фотогалерея 
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея

Сам Герасимов заявил «Открытым медиа», что показанная JIT переписка является фейком. «Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано всё», — сказал он. В то же время Герасимов подтвердил, что общался с Анастасией, которая, по его словам, «просто добавилась в друзья и начала писать». Он не смог предоставить переписку с ней, объяснив это тем, что давно удалил диалог.

В среду JIT назвала подозреваемых в гибели MH17, ими оказались трое россиян и украинец: Сергей Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Boeing, JIT, переписка
Материалы по теме
Подозреваемый по делу MH17 Хмурый назвал бредом обвинения Нидерландов
Общество
Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея
Общество
Доклад о крушении MH17. Полное видео на русском
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter