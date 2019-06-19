Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

В расследовании JIT о крушении MH17 приводится переписка российского военного и некой Анастасии. Страница девушки оказалась фейковой, а военный заявил, что в показанных следователями материалах «все нарисовано»

Фото: Eva Plevier / Reuters

В расследовании международной следственной группы (JIT) о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году приводится переписка российского военного с некой Анастасией.

В JIT считают, что самолет был сбит из установки «Бук», принадлежавшей российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В отчете представлена переписка солдата 2-го батальона этой бригады (в документах представлен как М.) с некой Анастасией.

М. утверждает, что ехал в Ростов вместе с солдатами из третьего батальона, но после города Миллерово они направились в другую сторону. На просьбу уточнить, куда направился 3-й батальон, он говорит, что может только намекнуть, и приводит цитату из песни: «Дан приказ ему — на запад, ей — в другую сторону». Дальнейшая переписка выглядит так:

Анастасия. К сине-желтым, что ли?

М. Ну не на гражданскую), а ты, глянь, не только красивая, но еще и умная.