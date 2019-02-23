Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

МТС-банк подал иск против Utair, после того как та допустила дефолт по синдицированному кредиту в декабре 2018 года. Представители авиакомпании обещали подготовить схему реструктуризации долгов к началу марта

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

МТС-банк, один из кредиторов компании Utair, подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с авиаперевозчика 8,69 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 15 февраля, зарегистрирован 22 февраля. Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб.

Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.

Utair — пятая по размеру российская авиакомпания. В начале декабря 2018 года стало известно, что она начала процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков (на МТС-банк приходится 1,25%, то есть около 236 млн руб.) предоставил еще в 2015 году. Через две недели после этого авиакомпания сообщила о решении приостановить выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею поддержал только Сбербанк, а остальные банки с ней не согласились, так что Utair фактически допустила дефолт.