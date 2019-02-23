Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Кредиторы Utair имеют право на безакцептное списание средств с ее счетов, такое право может наступить сразу после нарушения авиакомпанией сроков выплат. Гендиректор Utair Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о возможных рисках неисполнения обязательств, если банки начнут списывать деньги со счетов компании и у нее не останется свободных средств на операционную деятельность, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров с банками. Но на совещании в Минтрансе 7 февраля представители банков дали понять, что не намерены переходить к безакцептному списанию и подаче исков о банкротстве, сообщили источники, присутствовавшие на этой встрече.
Право безакцептного списания может быть реализовано банком на основании кредитного договора, и для этого не обязательно обращаться в суд, сказал РБК гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. «Тем не менее кредитор может обратиться с исковым заявлением в суд с целью взыскания всей суммы долга, предъявления требований по обеспечительным сделкам или подачи заявления о признании должника банкротом», — добавил он.
На совещании в Минтрансе Utair должна была представить новую финансовую модель, но не уложилась в срок. После этого ее представители обещали подготовить схему комплексной реструктуризации долгов в конце февраля — начале марта. В правительстве рассматривают варианты системного решения проблем Utair, заявил интервью РБК вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль. Если для вывода компании из сложной финансовой ситуации «надо вступить в переговоры с собственником, поменять менеджмент, привлечь новых акционеров, это открытые возможности», сказал он.
МТС-банк подавал в суд на Utair и ее дочерние структуры из-за кредитов перевозчика в апреле 2015 года, когда он проводил реструктуризацию двух синдицированных кредитов на 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов еще на 13,3 млрд руб. Сумма требований варьировалась от 450 тыс. руб. до €4,5 млн, но через несколько месяцев банк отозвал эти иски на фоне договоренности авиакомпании с другими кредиторами.
Общая задолженность Utair перед банками на декабрь 2018 года составила 56 млрд руб., писали «Ведомости».