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Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту
МТС-банк подал иск против Utair, после того как та допустила дефолт по синдицированному кредиту в декабре 2018 года. Представители авиакомпании обещали подготовить схему реструктуризации долгов к началу марта
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

МТС-банк, один из кредиторов компании Utair, подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с авиаперевозчика 8,69 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан 15 февраля, зарегистрирован 22 февраля. Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб.

Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.

Utair — пятая по размеру российская авиакомпания. В начале декабря 2018 года стало известно, что она начала процедуру реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., который синдикат из 11 банков (на МТС-банк приходится 1,25%, то есть около 236 млн руб.) предоставил еще в 2015 году. Через две недели после этого авиакомпания сообщила о решении приостановить выплаты процентов по кредиту, пообещав возобновить их летом 2019 года. Идею поддержал только Сбербанк, а остальные банки с ней не согласились, так что Utair фактически допустила дефолт.

Бизнес
В правительстве назвали варианты вывода Utair из кризиса

Кредиторы Utair имеют право на безакцептное списание средств с ее счетов, такое право может наступить сразу после нарушения авиакомпанией сроков выплат. Гендиректор Utair Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о возможных рисках неисполнения обязательств, если банки начнут списывать деньги со счетов компании и у нее не останется свободных средств на операционную деятельность, рассказывал РБК источник, знакомый с ходом переговоров с банками. Но на совещании в Минтрансе 7 февраля представители банков дали понять, что не намерены переходить к безакцептному списанию и подаче исков о банкротстве, сообщили источники, присутствовавшие на этой встрече.

Право безакцептного списания может быть реализовано банком на основании кредитного договора, и для этого не обязательно обращаться в суд, сказал РБК гендиректор юридической компании «Сотби» Станислав Зиновьев. «Тем не менее кредитор может обратиться с исковым заявлением в суд с целью взыскания всей суммы долга, предъявления требований по обеспечительным сделкам или подачи заявления о признании должника банкротом», — добавил он.

Бизнес
На совещании в Минтрансе UTair не представила новую финансовую модель

На совещании в Минтрансе Utair должна была представить новую финансовую модель, но не уложилась в срок. После этого ее представители обещали подготовить схему комплексной реструктуризации долгов в конце февраля — начале марта. В правительстве рассматривают варианты системного решения проблем Utair, заявил интервью РБК вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль. Если для вывода компании из сложной финансовой ситуации «надо вступить в переговоры с собственником, поменять менеджмент, привлечь новых акционеров, это открытые возможности», сказал он.

МТС-банк подавал в суд на Utair и ее дочерние структуры из-за кредитов перевозчика в апреле 2015 года, когда он проводил реструктуризацию двух синдицированных кредитов на 42,6 млрд руб. и двух облигационных займов еще на 13,3 млрд руб. Сумма требований варьировалась от 450 тыс. руб. до €4,5 млн, но через несколько месяцев банк отозвал эти иски на фоне договоренности авиакомпании с другими кредиторами.

Общая задолженность Utair перед банками на декабрь 2018 года составила 56 млрд руб., писали «Ведомости».

Автор: Мария Кокорева
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