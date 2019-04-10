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«Дочка» Utair предложила кредиторам подождать выплат долга 35 лет
«Дочка» авиакомпании Utair предложила держателям облигаций подождать выплаты основной части долга 35 лет. Предыдущее предложение компании — списание 80% синдицированных кредитов — не устроило банки
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Финанс-авиа» («дочка» авиакомпании Utair) планирует реструктурировать два выпуска облигаций суммарным объемом около 13,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Финанс-Авиа» планирует инициировать проведение общего собрания владельцев облигаций для рассмотрения соответствующих вопросов», — сказано в сообщении.

Согласно предварительным условиям, 20% первого выпуска облигаций на 4,1 млрд руб. компания предложила погасить в течение одного года, а остальные 80% — через 35 лет с момента реструктуризации. По второму выпуску облигаций на 9,2 млрд руб. компания готова в течение года выплатить лишь 6%, а оставшиеся 94% — также спустя 35 лет. Компания выпустила облигации в 2015 году, первый выпуск должен быть погашен в июле 2022 года, второй в июле 2027 года.

РБК направил запросы крупнейшим кредиторам Utrair — Сбербанку и «Трасту».

В декабре конце 2018 года Utair допустила технический дефолт по синдицированному кредиту первому на 18,9 млрд и предложила кредиторам подождать выплат до начала высокого сезона — лета 2019 года. Но это их не устроило. После этого компания начала переговоры о реструктуризации долгов.

Общая задолженность Utair перед банками на декабрь 2018 года составила 56 млрд руб.

Одно из первых предложений авиакомпании состояло в списании 31,4 млрд руб., что составляет 40% задолженности, или 80% синдицированных кредитов. Но это также не устроило кредиторов, рассказывал РБК источник, близкий к одному из банков.

Автор: Мария Кокорева
Теги: UTair
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