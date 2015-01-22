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Миноритарий «Башнефти» проиграла суд по месторождениям Требса и Титова
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Миноритарий «Башнефти» проиграла суд по месторождениям Требса и Титова
Бизнес, 22 янв 2015, 19:36
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Миноритарий «Башнефти» проиграла суд по месторождениям Требса и Титова
Девятый апелляционный суд Москвы удовлетворил апелляцию ЛУКОЙЛа и «Башнефти» – они оспаривали решение Арбитражного суда Москвы об отмене приказа Роснедр по переоформлению лицензии на месторождения Требса и Титова на «Башнефть-Полюс». За отмену судилась миноритарий «Башнефти» Райля Иноземцева. Ее оппоненты считают, что владелица десяти акций не должна иметь права останавливать работу многомиллиардной компании и вряд ли действовала в своих интересах
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Нанести вред крупной госкомпании»

Райля Иноземцева подала иск в Арбитражный суд Москвы в июле 2014 года, утверждая, что ущерб от переоформления лицензии с «Башнефти» на «Башнефть-Полюс» может достигать $10 млрд. Лицензию на освоение месторождений имени Требса и Титова, доказанные запасы которых составляют 140 млн т нефти, «Башнефть» получила в феврале 2011 года. В том же году она договорилась о совместном освоении этих месторождений с ЛУКОЙЛом, продав ему 25,1% акций в СП «Башнефть-Полюс», которому была передана лицензия. 

Рассмотрение иска Иноземцевой затянулось – суд принял решение только 3 декабря, когда сама «Башнефть» уже почти сменила собственника (по иску Генпрокуратуры АФК «Система» 9 декабря передала 71,6% ее акций государству). Суд признал незаконными действия Роснедр по изменению условий лицензии и по переоформлению ее на «Башнефть-Полюс», по его решению лицензия должна была быть возвращена «Башнефти». Но «Башнефть» и ЛУКОЙЛ оспорили это решение, затем к ним присоединились Роснедра.

На заседании в четверг представитель Иноземцевой сначала попросил его отложить, а затем потребовал отвода судей, но в обоих случаях получил отказ. «Никто в зале не верит в иск престарелой 75-летне​​й женщины [Иноземцева 1939 года рождения]. За ней стоит кто-то, кто хочет нанести вред крупной госкомпании и остановить работу стратегического месторождения», – заявил представитель «Башнефть-Полюса». 

В ходе заседания представители ЛУКОЙЛа, «Башнефти»,  «Башнефть-Полюса» и Роснедр образовали коалицию – позиции сторон были крайне схожи. Каждый из представителей компаний начинал свою речь со слов: «В дополнение к уже сказанному коллегами...» Их общая позиция состояла в том, что предполагаемые убытки от передачи лицензии, о которых заявила Иноземцева, не являются доказуемыми.

«Иноземцева пытается  оценить экономическую составляющую решения совета директоров «Башнефти», но она не может быть в этом вопросе более квалифицированной, чем специалисты  – члены совета, которые обладают большей информацией о сделке и компаниях, нежели миноритарий.  Они принимали решение, исходя из экономических интересов компании. Если бы ЛУКОЙЛ не участвовал в разработке месторождений, «Башнефть» бы потратила на это несколько долгих лет и несравнимо большие деньги», – заявил в зале суда представитель «Башнефть-Полюса».

«Никакие права истца не нарушены. Аргументация Иноземцевой строится на событиях, которые только могут произойти в будущем. Эта логика неправильная – истец недостаточно квалифицированна, чтобы строить свои предположения на этот счет. Суд первой инстанции не до конца разобрался в ситуации», – поддержал его представитель ЛУКОЙЛа.

Дело о месторождениях Требса и Титова в цифрах

140 млн т составляют доказанные запасы нефти на месторождениях

830 тыс. т нефти добыла в 2014 году компания «Башнефть-Полюс», которая владеет лицензией на разработку месторождения

4,9 млн т нефти в год составляет максимальный уровень планируемой добычи

К 2020 году месторождения должны выйти на максимальный уровень добычи

10 акций составляет доля «Башнефти», которой владеет миноритарий Райля Иноземцева

$10 млрд в такую сумму Иноземцева оценивает ущерб, нанесенный «Башнефти» в результате передачи лицензии на месторождения «Башнефть-Полюсу»

Источник: данные компаний, материалы суда

Справедливость и 10 акций

Ранее вопрос о сохранении СП рассматривался на заседании у профильного вице-премьера Аркадия Дворковича в конце декабря, и все ведомства заявили о заинтересованности в продолжении его работы, рассказывал президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.  Это тоже стало одним из аргументов в споре с Иноземцевой. «Мы надеемся, что все-таки справедливость восторжествует и такие прецеденты, когда акционер с десятью акциями может остановить работу миллиардной компании, миллиардного проекта, повторяться в нашей стране не будут», – говорил он в интервью Интерфаксу. Алекперов тогда подчеркнул, что ввод месторождений был обеспечен почти на три года раньше запланированного срока и уже платятся налоги.

Уже понятно, каким будет решение суда, сказал РБК представитель Иноземцевой в перерыве, когда судьи удалились на совещание. «А каким еще оно может быть, если сторонам не дают возможности ознакомиться с жалобами. У моей подзащитной не было такой возможности», – возмутился он. Несколько раз мы встречались с ней для обсуждения деталей дела, но на тот момент тексты жалоб  от ЛУКОЙЛа, «Башнефти» и «Башнефть-Полюса» до нее просто не дошли. Либо она не успела с ними ознакомиться: моя подзащитная – человек немолодой, надо понимать», – пояснил он.

Представитель Райли Иноземцевой также опроверг слова своих оппонентов, которые заявили в суде, что его подзащитная  – не реальный человек, а подставное лицо, которое действует в интересах третьих лиц. «Я общался с госпожой Иноземцевой, видел ее семью, маленьких внуков. не знаю, кто был инициатором ее иска, но все детали дела я обсуждал именно с ней», – сказал адвокат.

Для обжалования решения суда у сторон есть 15 дней с момента оглашения приговора, заключила судья. «Без сомнения, это решение мы будем обжаловать в кассационном суде», – заявил Григорьев.

Спорное месторождение

Сделка на $153 млн

Совокупные запасы месторождений им. Требса и Титова в Ненецком автономном округе (оцениваются в 140 млн т) разыгрывались на конкурсе в 2010 году. В нем участвовали все крупнейшие российские нефтяные компании, кроме «Роснефти». Победила «Башнефть».

Для разработки этих месторождений в качестве партнера компания привлекла ЛУКОЙЛ, у которого уже была на месте необходимая инфраструктура, продав этой компании 25,1% своей «дочки» – «Башнефть-Полюс». За эту долю ЛУКОЙЛ заплатил $153 млн, а также предоставил займы в общей сложности на 5,95 млрд руб.

Иски от миноритариев

Посчитав эту сделку нарушением своих прав, миноритарий «Башнефти» (владеет десятью акциями) Райля Иноземцева 4 июля 2014 подала иск с требованием признать незаконным решение совета директоров «Башнефти» о переоформлении лицензии. Такие же претензии к «Башнефти» в 2012 году предъявляла еще один акционер – Светлана Проскурякова из Нефтеюганска. Тогда Роснедра в ходе слушаний сами отменили свой приказ о передаче лицензии на месторождения Требса и Титова «Башнефть-Полюсу», сочтя, что СП не соответствовало требованиям конкурса: компания не предоставила гарантий того, что не менее 42% добытой нефти будет перерабатываться на ее мощностях. У партнеров ушло около двух лет на изменение условий лицензии и переоформление ее на «Башнефть-Полюс». Роснедра только в мае 2014 года издали соответствующий приказ.

Авторы: Анастасия Сотникова, Тимофей Дзядко.
Теги: «Башнефть» , ЛУКОЙЛ , месторождения им. Требса и Титова , Башнефть-полюс , миноритарии , Арбитражный суд ...
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