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Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Кипрская Socar Russia стала совладельцем Антипинского НПЗ
Контроль над Антипинским НПЗ получило совместное предприятие Сбербанка и кипрской Socar Russia Investments Ltd. Азербайджанская SOCAR планирует войти в проект, сказали РБК в Сбербанке
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (Фото: Сергей Буторин / Интерпресс / ТАСС)

«Российская компания «Сокар Энергоресурс» купила 80% акций Антипинского НПЗ и принадлежащие заводу месторождения в Оренбургской области, рассказал РБК источник, близкий к кредиторам, и подтвердил представитель Сбербанка.

60% «Сокар Энергоресурс» контролирует кипрской офшор Socar Russia Investments Ltd, еще 40% — у Сбербанка (через «СБК Комплект»). Таким образом, Socar Russia Investments Ltd получила 48% в Антипинском НПЗ, Сбербанк — 32%, 20%, как сообщалось, принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

Socar Russia Investments Limited с 28 мая 2019 года принадлежит Nitron Investments Limited (80%) с Британских Виргинских островов и Фариду Джафарову (20%). Компания была учреждена в декабре 2018 года российской «Сокар Рус» — 100-процентной «дочкой» азербайджанской государственной компании Socar.

Новые владельцы намерены запустить завод и обеспечить его бесперебойное функционирование, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и экспорт, сказал РБК представитель Сбербанка. По его словам, проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности, добавил представитель Сбербанка.

17 мая Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка. До этого Vikay на паритетных началах владели основатель завода Дмитрий Мазуров и бывший коллега мэра Москвы Владимир Калашников.

Антипинский НПЗ — крупнейший независимый завод в России с глубокой переработкой нефти мощностью 9 млн т в год, он был достроен в прошлом году. Мазуров создавал этот бизнес на кредиты, на конец года завод должен был Сбербанку, $2,9 млрд. Акции Vikay и имущество завода находились у Сбербанка в залоге. Еще около $500 млн завод должен был МКБ, Промсвязьбанку, ВТБ и Абсолют Банку, говорил РБК источник, близкий к компании.

В ноябре прошлого года Сбербанк забрал управление у Мазурова, гендиректором завода стал Максим Андриасов. В апреле завод остановился, а 20 мая Антипинский НПЗ подал иск о своем банкротстве, указав долг в 346 млрд руб. ($5,3 млрд).



 

Авторы: Алина Фадеева, Галина Казакулова
Теги: Антипинский НПЗ, SOCAR, «Сбербанк»
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