Процесс о потерянном времени

Почему в Молдавии сложилось двоевластие

В Молдавии усугубляется политический кризис. Конституционный суд не признал законным формирование в парламенте правящей коалиции, созданной противниками прежней партии власти, и премьер объявил досрочные выборы

Игорь Додон (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Как Молдавия оказалась на грани двоевластия

Более трех месяцев назад, 24 февраля, в стране прошли парламентские выборы, по итогам которых ни одна из партий не получила достаточного количества депутатов, чтобы в одиночку сформировать правящую коалицию, а затем правительство. Молдавия — парламентская республика, основные решения принимают правительство и парламент, а не президент. С 2009 года в стране правит альянс проевропейских партий, в последние годы лидером в этом альянсе является Демократическая партия бизнесмена Влада Плахотнюка. Молдавия при нем, по определению СМИ и депутатов Европарламента, стала так называемым захваченным государством, в котором политические институты действуют в интересах Плахотнюка.

Согласно Конституции у депутатов было три месяца на формирование коалиции и правительства. Если бы они не успели, президент Игорь Додон должен был назначить новые выборы. Относительно того, когда истекал срок формирования коалиции, у основных политических сил были разногласия, поэтому в конце мая Додон попросил Конституционный суд (КС) разъяснить, когда именно начинается отсчет — с даты признания мандатов депутатов (9 марта) или с даты первого заседания парламента (21 марта). В пятницу, 7 июня, КС решил, что считать нужно со дня признания мандатов. Таким образом, говорится в сообщении суда, которое было опубликовано в субботу, парламент должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года включительно.

Пока суд считал дни, стоящие на разных внешнеполитических позициях партии, а именно поддерживающая президента Игоря Додона пророссийская Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM (в него входят партии «Действие и солидарность» и «Платформа Достоинство и Правда»), объявили о формировании коалиции и правительства. Спикером парламента стала глава социалистов Зинаида Гречаный, премьером — Майя Санду, возглавляющая «Действие и солидарность».

Партии достигли соглашения 8 июня, то есть после отведенного КС срока. При этом президент Додон заявил, что у него есть право не объявлять досрочные выборы. Однако исполняющий обязанности премьера Павел Филип, который представляет Демпартию, назвал все эти решения незаконными. О том, что все решения парламента после 7 июня будут незаконными, предупреждал и Конституционный суд.

В итоге в воскресенье, 9 июня, президент Додон был отстранен судом от исполнения обязанностей. КС не впервые с 2016 года, когда Додон стал главой государства, на время приостанавливает его полномочия для того, чтобы принять решения, против которых он выступает.

Расклад сил в молдавском парламенте В 101-местном однопалатном парламенте у Партии социалистов Молдовы — 35 депутатов, у Демократической партии — 30, у блока ACUM — 26, еще семь — у партии «Шор». Еще три депутата не входят ни в одну из фракций.

Как могут дальше развиваться события

Приостановив полномочия Додона, КС постановил, что исполнять обязанности главы государства должен премьер Филип, а также указал, что основания для роспуска парламента налицо. Филип в воскресенье подписал указ о проведении внеочередных выборов 6 сентября — в пятницу, хотя обычно парламентские выборы проходят в Молдавии по воскресеньям.

«Это отчаянный шаг в попытке сохранить власть — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации», — заявил Додон (цитата по ТАСС). Он призвал сограждан не принимать участия в акциях, которые в воскресенье начала проводить Демократическая партия, но и о срочной мобилизации своих сторонников не объявил. «У нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты», — заявил Додон. Майя Санду в воскресенье сообщила о намерении собрать в понедельник заседание нового правительства.

В Кишиневе у правительственных зданий Демпартия установила палатки, на улицах много полиции, которая пока скорее поддерживает Демпартию и Плахотнюка, рассказал РБК в воскресенье глава молдавского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. По его мнению, Конституционный суд принял решение в пользу Демпартии, которое идет вразрез с правовой логикой. Социалисты, президент и ACUM пока осторожно мобилизуют своих сторонников в расчете на то, что внешние партнеры усилят давление на Плахотнюка и успокоят ситуацию, говорит Кульминский.

То, что Додон не выводит людей на улицы, объясняется тем, что на них сейчас находятся так называемые боевики Плахотнюка, представители спортивных клубов, так что при появлении политических соперников не исключены провокации и столкновения, что даст Плахотнюку основания для введения чрезвычайных мер, сказал РБК молдавский политический комментатор Алексей Тулбуре. В ближайшие дни противостояние новой коалиции и старой власти может продолжиться, но в долгосрочной перспективе режим олигарха обречен, уверен эксперт, так как выборы 6 сентября ни внутренними, ни внешними наблюдателями не будут признаны легитимными; к тому же все основные зарубежные партнеры дают четкие сигналы, что считают процесс формирования коалиции и правительства конституционным, замечает он.

Соглашение о формировании правительства и коалиции было подписано после визита в Молдавию российского вице-премьера Дмитрия Козака, совпавшего с визитами комиссара ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана и директора офиса Восточной Европы Госдепартамента США Брэда Фредена.

В субботу Козак, который также является спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, отметил мужественную и прагматичную позицию блока ACUM и Партии социалистов, которые «преодолели политические разногласия в целях создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молдавии». «Для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдавии, отражали подлинную волю ее граждан», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Козак также отметил, что поддержку этой позиции оказали Европейский союз и США. Внешнеполитическая служба Европейского союза «в соответствии с решениями, принятыми парламентом, и в свете происходящих событий в стране» призвала в субботу вечером к спокойствию и сдержанности.

Послы России, США и Евросоюза были в субботу в парламенте, когда там принималась декларация «О захваченном государстве».