Адвокаты Марии Бутиной рискуют остаться с санкциями

Эксперты предвидят проблемы с переводом средств в поддержку осужденной в США россиянки

Российский Фонд защиты национальных ценностей проводит кампанию по сбору средств на помощь приговоренной к тюремному сроку в США Марии Бутиной. Однако переводу средств может помешать санкционное законодательство, считают эксперты

Мария Бутина (Фото: mvbutina / Facebook)

Кто и зачем собирает средства в поддержку Марии Бутиной

Средства, собранные Фондом защиты национальных ценностей для оплаты адвокатов россиянки Марии Бутиной, признанной в США виновной в сговоре с целью работы на иностранные правительства и приговоренной к полутора годам тюрьмы, могут не дойти до адресатов. Так считают опрошенные РБК эксперты в области санкций. Проблемы с переводом средств может вызвать участие в их сборе президента фонда Александра Малькевича, так как ранее он был внесен властями США в черный список SDN (Specially Designated Nationals List).

В настоящее время Бутина, приговор которой был вынесен в апреле этого года, находится в одной из тюрем штата Флорида, а средства необходимы для оплаты работы защищавших ее адвокатов. Общий долг адвокатам составляет почти 43 млн руб., говорил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. Как рассказал Ионов РБК, адвокаты (их было трое) обошлись в $890 в час. Во время процесса они работали фактически бесплатно. «Мы заключили договор и пообещали, что выплатим деньги рано или поздно. Платить мы будем почти до ее освобождения. У нас проработан график платежей», — сообщил он.

Возглавляемый Александром Малькевичем фонд собрал 10 млн руб., сообщил он на пресс-конференции в Москве 4 июня. Еще 3 млн собрал Российский фонд мира, который возглавляет обвиненный журналистками в сексуальных домогательствах депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В США сбором средств для россиянки занимается Фонд Марии Бутиной, который собрал в прошлом году 2 млн руб., которые были переданы адвокатам, рассказал на пресс-конференции в Москве Малькевич.

Александр Малькевич был внесен в список SDN в декабре 2018 года на основании исполнительного указа 13694. Поводом для этого стали приписываемые россиянину «враждебная активность в киберпространстве» и попытки повлиять на внутреннюю политику США. Как отмечается на сайте Казначейства США, Малькевич создал англоязычный журналистский проект USA Really. Финансированием проекта занималось РИА ФАН. USA Really публиковало контент, который был связан с противоречивыми политическими темами и в котором часто допускались неточности, говорится на сайте американского ведомства.

Почему с переводом средств могут возникнуть проблемы

Любые переводы, которые реализуются в интересах участника списка SDN или в которых фигурируют его средства, на американские счета будут заблокированы, сказал РБК глава юрфирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари. Фигурант списка SDN не может переводить деньги в США, подтвердил РБК бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул.

Если Малькевич или другое лицо из списка SDN участвовало или участвует в формировании, управлении и/или работе фонда помощи Бутиной, то юридическое лицо, представляющее фонд, может само оказаться под санкциями, сказал РБК директор французского подразделения британской консалтинговой фирмы Aperio Intelligence Джордж Волошин. Если фонд для помощи Бутиной американский, он не сможет открыть банковский счет от своего имени, уточнил он. «Если же он иностранный, то переводы с его счетов на счета юридической фирмы, представляющей Бутину, будут в лучшем случае отклоняться (payment rejection), в худшем — замораживаться при получении», — указал аналитик.

Вовлеченность Малькевича в сбор средств для Бутиной в любом случае создаст санкционные риски, но в теории возможность перевести деньги в США у фонда есть, сказал РБК Феррари. Во-первых, при условии, что Малькевич сам не переводил никаких денег в фонд. В этом случае переводу дадут зеленый свет. Во-вторых, продолжил Феррари, OFAC может разрешить перевод средств для оплаты юридической поддержки Бутиной, если получит соответствующий запрос от фонда или от американских адвокатов россиянки. Но в этих случаях многое будет зависеть от деталей, и последнее слово останется за американскими надзорными органами, отметил Феррари.

У инициативы, направленной на помощь Бутиной, не возникнет проблем из-за санкций, уверен Ионов. «Фонд аккумулирует средства частных инвесторов и передает их Фонду Марии Бутиной. С точки зрения закона, если бы Малькевич платил бы лично, тогда были бы проблемы. Но он с точки зрения юридической не является владельцем этих денег», — объяснил он. Конечным получателем средств фандрайзинга выступает Фонд Марии Бутиной, в который поступают деньги и который взаимодействует с адвокатами, сказал РБК Малькевич. «Это же не мои личные деньги», — пояснил он, отметив, что существенная часть средств для помощи россиянке уже поступила, деньги продолжают переводить.

Ситуация с промежуточным фондом (Фондом Марии Бутиной) более сложная со всех сторон, отмечает Волошин. «Если второй фонд, который, собственно, и должен оплачивать услуги адвокатов Бутиной, — это крупная организация, имеющая разные виды деятельности и определенную историю, а также устоявшуюся репутацию, обслуживающим его банкам, особенно в США, может быть сложно отследить происхождение средств или даже сам факт того, что между ним и первоначальным фондом есть связь», — объясняет он. Банк-корреспондент будет анализировать в первую очередь репутацию и риски, связанные с банком-респондентом (отправителем средств, например из России), для того чтобы понять, насколько с ним комфортно работать и можно ли ему доверять, продолжает Волошин. В случае возникновения сомнений он может запросить дополнительную информацию об отправителе, то есть о фонде-прокладке, но видимости фонда, связанного с Малькевичем, у корреспондента не будет ни на одном этапе, указывает он. Вероятность отказа в переводе средств при использовании двух фондов, особенно если второй фонд не пустышка, снижается, резюмирует эксперт.

Если оба фонда являются клиентами российских банков, то ответственность за соблюдение санкций лежит на последних. Если второй фонд находится уже в США и перевод из первого фонда в него будет осуществляться через американский банк-корреспондент (то есть корреспондент уже будет видеть в качестве отправителя фонд номер один), риск отказа от проведения операции резко возрастает, указывает Джордж Волошин.