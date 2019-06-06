AliExpress Russia досталась генеральным содиректорам

Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и РФПИ согласовали параметры совместного предприятия

Создание анонсированного в прошлом сентябре AliExpress Russia вышло на финишную прямую: стороны окончательно договорились о долях и своем вкладе в проект. У компании будет два гендиректора: от российской и от китайской стороны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовали параметры совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia и подписали обязывающие документы. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

О создании новой компании было объявлено в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, где стороны заключили рамочное соглашение. Как будет выглядеть новый крупнейший игрок на рынке электронной торговли в России — в обзоре РБК.

О чем договорились стороны

На момент закрытия сделки основным владельцем AliExpress Russia, как и предполагалось, станет Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «МегаФон» получит 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. В голосующих акциях пропорция будет выглядеть иначе: Alibaba Group — 49,9%, «МегаФон» — 30,2%, Mail.Ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,2%.

Контрольным пакетом акций СП будут совокупно владеть российские партнеры. В совет директоров войдут представители всех четырех сторон.

Управлять AliExpress Russia будут два генеральных содиректора: от российской и от китайской стороны.

Alibaba Group вносит в СП свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, а также денежные средства в размере $100 млн.

«МегаФон» передает Alibaba Group свои 9,97% акций в Mail.Ru Group.

Mail.Ru Group вносит свой маркетплейс китайских товаров Pandao, а также $182 млн.

РФПИ инвестирует $100 млн. В дальнейшем фонд имеет право увеличить свою долю в СП до 12,9%, выкупив часть акций у Alibaba Group за $194 млн.

Если РФПИ воспользуется опционом, структура собственников AliExpress Russia будет выглядеть так: Alibaba Group получит 47,8% обыкновенных и 47,6% голосующих акций, «МегаФон» — 24,3 и 26,4%, Mail.Ru Group — 15 и 16,3%, РФПИ — 12,9 и 9,6% соответственно. Кроме того, фонд может заключить опционное соглашение на покупку у «МегаФона» до 4% акций СП AliExpress Russia.

Партнеры планируют объединить свои ресурсы, в частности речь идет о продвижении услуг AliExpress Russia на платформах Mail.Ru Group.

Математика сделки

Капитализация Mail.Ru Group на Лондонской бирже на закрытие торгов 4 июня составила $4,95 млрд.

Капитализация Alibaba Group на NYSE — $387,6 млрд.

В апреле структура РФПИ разместила закупку на оказание услуг по оценке рыночной стоимости совместной сингапурской компании в отрасли интернет-торговли, которая будет сформирована в результате планируемой сделки (post-money). Как рассказали РБК два источника, знакомых с ходом сделки, речь шла именно об оценке Pandao в рамках создающегося СП. Из документов закупки следует, что за 2018 год на Pandao было продано товаров более чем на 2 млрд руб. Оборот товаров на AliExpress в России за 2018 год превысил 100 млрд руб.

Количество активных покупателей из России на AliExpress составляет около 20 млн пользователей (те, кто не менее раза в год совершает покупки через маркетплейс).

Ежемесячная аудитория «ВКонтакте» составляет 70 млн человек, «Одноклассников» — более 43 млн, следует из годовой отчетности Mail.Ru Group.

Что важно знать про сделку