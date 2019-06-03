Вопрос закрыт

ВЦИОМ начал по-новому измерять рейтинги ведущих российских политиков

ВЦИОМ дополнил методику оценки доверия политикам «закрытым вопросом». В этом формате рейтинг Владимира Путина вырос вдвое. Зачем понадобилась новая методика и как она повлияла на доверие к президенту, разбирался РБК

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Чем «закрытый» вопрос отличается от «открытого»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дополнил методику опроса о доверии россиян к политикам. В пятницу утром, 31 мая, на сайте ВЦИОМа появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.

Теперь респондентам предлагается ответить на вопрос «Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?» В списке политиков указаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На вопрос предлагается ответить «да» или «нет» без других вариантов.

«Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — объяснил РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

Разница заметна не только в постановке вопроса, но и в ответах. На вопрос о доверии Путину по новой методике оценки положительно ответили 72,3% респондентов, не доверяют главе государства 23,7%, следует из данных опроса на сайте ВЦИОМа. Медведеву доверяют 37% респондентов, Жириновскому — 36,1%, Зюганову — 32,6%, Миронову — 26,7%. Путин стал единственным политиком с положительным индексом доверия (позитивных оценок более 50%).

В традиционном опросе ВЦИОМа за 26 мая, где респондентам задавали открытый вопрос, о доверии Путину заявили 30,5%, Медведеву — 7,2%, Жириновскому — 9,5%, Зюганову — 5,6%, Миронову — 1,5%.

Как ВЦИОМ объяснил появление новой методики опроса

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров так прокомментировал РБК обновление методики опроса о доверии политикам: «Идя навстречу многочисленным пожеланиям журналистов и их читателей/слушателей, мы дополнили нашу традиционную методику исследования уровня доверия российским политикам новым вопросом. Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии», — объяснил он.

По его словам, раньше социологи «ограничивались предельно общим, неперсонализированным» вопросом о доверии к политикам вообще, и это мешало высказать свое мнение тем, кто не слишком интересуется актуальной политикой. Поэтому большинство отвечавших затруднялись с ответом. «Безусловно, мы продолжим задавать этот [открытый] вопрос, но теперь — в паре с вопросом «Вы доверяете или не доверяете... (ФИО политика)?» Уверен, что получаемая благодаря этому нововведению картина общественных настроений станет не только более объемной, но и более понятной нашей аудитории и журналистскому сообществу», — заявил Федоров.

Как пришли к новой методике

Последние опросы ВЦИОМа, проведенные методом открытого вопроса без указания конкретных политиков («Кому из политиков вы доверяете?»), показывали снижение доверия к Путину. Результаты опроса, который был проведен с 13 по 19 мая по прежней методике, показали, что доля россиян, назвавших президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

29 мая Валерий Федоров объяснил в интервью «Дождю» снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков». По его словам, острая фаза кризиса в России закончилась, но «жить лучше не стало», реальные доходы россиян не растут, и это «сильно напрягает и в каком-то смысле удивляет».

ВЦИОМ дополнил методику замеров доверия политикам на следующий день после того, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет от социологов анализа «корреляции данных». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг? (вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись в эти выходные?». — РБК)», — задался вопросом Песков.

Сразу после публикации нового опроса пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле довольны работой социологов, но «безусловно» продолжат задавать им вопросы об их работе, если они появятся. По его словам, рейтинг президента формируется на основе того, как люди оценивают результаты его деятельности, а «все остальное вторично».

Почему выросло доверие к президенту

Замдиректора Левада-центра Денис Волков полагает, что закрытый вопрос комфортнее для власти. «На открытый вопрос часть респондентов просто ничего не ответит, а тут жесткий выбор: «да/нет», — прокомментировал он РБК. Волков предположил, что в таких условиях опрошенные более склонны к социально одобряемым ответам. Открытый вопрос показывает скорее эмоциональное отношение к политикам, а закрытый — отношение населения к Путину как к политику и президенту, добавляет ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

Два показателя нельзя сравнивать напрямую, считает политолог Александр Пожалов. При ответах на открытый вопрос о доверии политикам политически инертные или, наоборот, перегретые политикой респонденты могут просто отказаться отвечать, не называя никого, полагает эксперт. По его наблюдениям, после пенсионной реформы люди стали реже называть любых политиков и общественников в открытых вопросах. Когда же респонденту задается вопрос об отношении к конкретному политику, он помещается в ситуацию обязательного выбора, осознанно взвешивает и формулирует свое отношение, даже если не думал о политике до опроса. Для подавляющего большинства людей доверие к Путину перевешивает негатив и при прямой формулировке будет выше уровень социально одобряемых ответов, заключает Пожалов.

Разница в оценках при открытом вопросе и закрытом вопросе отражает психологию респондента, замечает руководитель исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин. Он делит опрошенных на несколько категорий: