Глава ВЦИОМа объяснил методику опроса о доверии Путину

При определении уровня доверия используется метод с открытым вопросом, респондентов просят назвать четыре-пять политиков. Вариантов ответа им не предлагают

Валерий Федоров (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в интервью «Коммерсантъ FM» рассказал, как проводились опросы о доверии политикам или одобрении их деятельности.

По его словам, при определении уровня доверия политикам респондентов просят назвать «четыре-пять российских политиков», которым они больше всего доверяют. «Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — сказал он. Как отметил Федоров, после периода «больших выборов» граждан беспокоят не политические темы, а социально-экономическая проблематика.

При этом для определения уровня одобрения деятельности используется другой вопрос — как люди оценивают работу Путина на посту президента.

Федоров добавил, что в ближайшее время будут обнародованы результаты исследования с другим вопросом: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». По его мнению, в этом случае оценки доверия президенту будут «гораздо выше», и серьезных расхождений с уровнем одобрения не будет.

Опубликованные ВЦИОМ на прошлой неделе результаты опроса показали снижение доверия Путину до минимума за 13 лет. Доля россиян, назвавших президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. При этом 65,8% респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность президента.

Федоров, объясняя возможную причину снижения рейтинга Путина, ранее говорил, что россияне не верят в то, что «жизнь завтра будет лучше». Как отметил глава ВЦИОМа, людей «сильно напрягает» и «в каком-то смысле удивляет», что доходы граждан в последние пять лет не растут.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что есть разные рейтинги, в том числе электоральный, который перешел в тенденцию роста. В связи с этим Кремль ждет от социологов анализа, как «коррелируют эти данные». «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» — отметил Песков.