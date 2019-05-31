Александр Мишарин сбросил скорость

«Российские железные дороги» сменили куратора ВСМ

Вместо Александра Мишарина, который с 2012 года курировал создание высокоскоростных магистралей, этим проектом займется главный инженер РЖД Сергей Кобзев. За шесть лет РЖД не построили ни одной ВСМ, будущее проекта под вопросом

Сергей Кобзев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Смена куратора

Руководство РЖД решило перераспределить обязанности между топ-менеджерами компании, забрав из ведения первого заместителя гендиректора РЖД Александра Мишарина вопросы развития проектов, связанных со строительством в России высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). «В связи с тем, что проекты создания высокоскоростных магистралей являются мощным технологическим фактором развития железнодорожной отрасли, курировать вопросы их практической реализации будет заместитель генерального директора — главный инженер РЖД Сергей Кобзев», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Теперь Мишарин сосредоточится на реализации стратегии развития зарубежного бизнеса и реализации приоритетных проектов в других странах. «Перед холдингом поставлены задачи выхода на новые международные рынки и повышения экспортного потенциала», — указано в сообщении.

Источник, близкий к РЖД, сообщил РБК, что смена куратора ВСМ произошла после того, как работу Мишарина раскритиковали на заседании правления компании. «Мишарин взялся за проект ВСМ в 2012 году, а воз и ныне там», — сказал другой источник, близкий к РЖД. Представитель компании не стал это комментировать.

Уход эпохи

Мишарин работал на Свердловской железной дороге с 1981 по 1998 год, пройдя путь от электромеханика до главного инженера дороги. Затем в разные годы он был главой департамента комплексного развития инфраструктуры в Минтрансе, заместителем министра транспорта, в 2005 году вошел в совет директоров РЖД. В 2009–2012 годах Мишарин был губернатором Свердловской области, а в 2012 году вернулся в монополию на пост первого вице-президента и стал курировать развитие ВСМ. Летом 2013 года он даже чуть не сменил тогдашнего главу РЖД Владимира Якунина. Но затем в правительстве назвали новость об отставке Якунина фейком.

Якунин ушел в отставку только в 2015 году, а Мишарин остался первым вице-президентом.

«Вместе с уходом Мишарина с проекта ВСМ уходит целая эпоха, он, безусловно, очень значимая фигура. Это говорит о крахе надежд РЖД на быстрое строительство высокоскоростных магистралей в России», — сказал РБК гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Он подчеркивает, что перевод топ-менеджера на другие проекты лежит «за рамками» личности самого Мишарина. «Он изначально занимался экономически нецелесообразным проектом [ВСМ Москва — Казань]. Столько времени потрачено на то, что не было реализовано. И предъявлять претензии самому Мишарину трудно», — уверен эксперт. Теперь госмонополия хочет заняться другим проектом — ВСМ Москва — Санкт-Петербург и обновляет для него команду, замечает Бурмистров. Но перевод топ-менеджера на международные проекты, по его мнению, вряд ли можно считать понижением: у РЖД есть контракты с Сербией, Ираном, Индией и Кубой по перевозкам грузов, логистике и строительству дорог.

Правительство в конце 2014 года одобрило начало проведения инженерных изысканий и разработки проектной документации ВСМ Москва — Казань. В проспекте евробондов РЖД, опубликованном на Ирландской бирже в апреле 2019 года, говорится, что компания потратила в 2016–2018 годах на проект 17,8 млрд руб., в том числе 300 млн руб. из федерального бюджета. Расходы на 2019 год на проект предусмотрены в размере 5,1 млрд руб., указано в документе.

Железнодорожный долгострой

Планы развития высокоскоростного движения в России были обозначены правительством еще в «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года», утвержденной в 2008-м. В 2013 году в РЖД был создан проектный офис ВСМ Москва — Казань, который возглавил Мишарин. В 2016-м он говорил, что пробные поезда должны будут пройти по этой линии в 2020 году.

Однако в марте 2019 года источники РБК сообщили, что проект ВСМ от Москвы до Казани длиной 800 км, наиболее проработанный, не получил окончательного одобрения президента Владимира Путина. Строительство этой дороги обсуждалось с 2013 года. Она позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД выросла с 1 трлн до 1,7 трлн руб. Предполагалось, что государство выделит на ВСМ безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб. Теперь этот проект положили на полку, говорил РБК источник, близкий к монополии.

В середине апреля стало известно, что Путин поддержал начало проектирования другой высокоскоростной магистрали — между Москвой и Санкт-Петербургом. «Президент действительно одобрил начало проектирования такой линии. Проектирование такое начнется. Это была инициатива [врио губернатора Петербурга Александра] Беглова и РЖД. Два крупнейших города России должны иметь высокоскоростное сообщение», — сказал позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По планам монополии строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно начаться в период с 2026 до 2030 года, а ее стоимость в ценах 2015 года составляет 990 млрд руб.

В мае 2018 года премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве еще одной ВСМ: от Екатеринбурга до Челябинска. «Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — говорил тогда премьер. В феврале 2019 года стало известно, что Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов) совместно с Российским фондом прямых инвестиций и компанией «Уральская скоростная магистраль» намерены инвестировать в уральскую ВСМ 320 млрд руб. При этом в комплексный план развития инфраструктуры до 2024 года, утвержденный правительством, дорога не вошла.