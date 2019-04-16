СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». По словам собеседников агентства, соглашение о строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019.
По информации издания, соответствующая положительная резолюция стоит на письме с подобным предложением от врио губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подтвердил газете факт подготовки письма к Путину.
О том, что глава государства поручил доработать проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург по итогам совещания в конце марта, говорил и источник РБК. Тогда же стало известно, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. одобрения президента не получил.
Станет ли проект дороги до Петербурга создаваться взамен проекта магистрали от столицы до Казани, собеседники «Коммерсанта» не поясняют, отмечая однако, что вместе с проектированием ВСМ Москва — Петербург Путин также одобрил старт разработки объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на Петербургском транспортном узле.