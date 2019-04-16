СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга

Президент согласился возобновить проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. Ранее о предложении Путина доработать эту идею говорил источник РБК. Проект такой магистрали до Казани глава государства не одобрил

Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». По словам собеседников агентства, соглашение о строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

По информации издания, соответствующая положительная резолюция стоит на письме с подобным предложением от врио губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подтвердил газете факт подготовки письма к Путину.

О том, что глава государства поручил доработать проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург по итогам совещания в конце марта, говорил и источник РБК. Тогда же стало известно, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. одобрения президента не получил.​

Станет ли проект дороги до Петербурга создаваться взамен проекта магистрали от столицы до Казани, собеседники «Коммерсанта» не поясняют, отмечая однако, что вместе с проектированием ВСМ Москва — Петербург Путин также одобрил старт разработки объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на Петербургском транспортном узле.