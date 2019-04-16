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Chevron $146 (+21,96%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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СМИ узнали о поддержке Путиным идеи строительства ВСМ до Петербурга
Президент согласился возобновить проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. Ранее о предложении Путина доработать эту идею говорил источник РБК. Проект такой магистрали до Казани глава государства не одобрил
Фото: Кристина Бражникова / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ». По словам собеседников агентства, соглашение о строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург может быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

По информации издания, соответствующая положительная резолюция стоит на письме с подобным предложением от врио губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подтвердил газете факт подготовки письма к Путину.

О том, что глава государства поручил доработать проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург по итогам совещания в конце марта, говорил и источник РБК. Тогда же стало известно, что проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань стоимостью 1,7 трлн руб. одобрения президента не получил.​

Станет ли проект дороги до Петербурга создаваться взамен проекта магистрали от столицы до Казани, собеседники «Коммерсанта» не поясняют, отмечая однако, что вместе с проектированием ВСМ Москва — Петербург Путин также одобрил старт разработки объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта на Петербургском транспортном узле.

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Кремль заявил об отсутствии окончательного решения по ВСМ Москва — Казань

Проект ВСМ до Петербурга предусматривает увеличение пассажиропотока до 33 млн человек и сокращение времени в пути до двух часов, это придаст «дополнительную динамику развитию экономики Петербурга и городских агломераций». По данным газеты, финансовой модели проекта и реальных оценок пассажиропотока ВСМ пока нет.

Ранее идею ВСМ до Санкт-Петербурга положительно оценивало Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что петербургская магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем казанская.

РЖД включил этот проект в программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России еще в 2015 году. РЖД планирует начать строительство ВСМ до Петербурга в 2026-2030 годах, стоимость проекта в 2015 году оценивалась в 990 млрд руб.

В августе 2018 года РБК узнал о включении этой ВСМ в план комплексного развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, подготовленный Минэкономразвития. При этом она не вошла в итоговый план модернизации, который правительство утвердило в феврале этого года.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, высокоскоростные поезда, Санкт-Петербург
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Бизнес
Путин не одобрил проект ВСМ Москва — Казань
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СМИ узнали об одобрении строительства ВСМ до Нижегородской области
Бизнес
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