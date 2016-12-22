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Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного
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Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного
Экономика, 16:06
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Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного
Строительство высокоскоростной железной дороги до Грозного в перспективе может дать серьезный эффект, считает замглавы ведомства Алан Лушников. Стоимость проекта оценивается более чем в 1 трлн руб.
Алан Лушников (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В Минтрансе видят серьезный мультипликативный эффект от постройки высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до столицы Чечни, заявил журналистам замглавы ведомства Алан Лушников.

«Махачкала, Ставрополь, Грозный — это очень густонаселенная территория, демографически, экономически динамично развивающаяся, поэтому строительство там ВСМ в перспективе может дать очень серьезный мультипликативный эффект», — сказал Лушников (цитата по ТАСС).

Замглавы Минтранса подчеркнул, что его ведомство в целом поддерживает развитие высокоскоростного сообщения в стране.

Ранее ​«Коммерсантъ» сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о постройке транскавказской ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Кавминводы, Нальчик и Владикавказ. По подсчетам издания, стоимость такой ВСМ может составить 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава.​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что тема строительства транскавказской ВСМ действительно поднималась «в служебной переписке». Но, по словам Пескова, «никаких модальностей готовых в плане финансирования» пока нет».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Минтранс , ВСМ
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