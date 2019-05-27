Сбербанк опередил регулятора

Крупнейший российский банк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам

Сбербанк с 25 мая приступит к снижению ипотечных ставок после полугодового повышения, не дожидаясь решения ЦБ о смягчении денежно-кредитной политики. Крупнейший банк понизит ставки кредитов на жилье на 0,3–0,6%

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п.п. Об этом заявил председатель правления Герман Греф на годовом собрании акционеров.

Базовая ставка на готовое жилье снижается с 11,4 до 10,8% годовых, на строящееся — с 10,9 до 10,6%, уточнила пресс-служба банка. Часть клиентов, в том числе участники зарплатных проектов, могут рассчитывать на более низкую ставку — от 9,6% годовых при покупке готового жилья и от 10,2% при покупке строящегося. Минимальная ставка по программе субсидирования, которую банк реализует совместно с застройщиками, составит 8,2% годовых.

Решение снизить ипотечные ставки Сбербанк принял через месяц после того, как ЦБ на заседании 26 апреля 2019 года допустил возможность снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы. Опрошенные РБК эксперты допускали, что очередной раунд снижения ставок может начаться в июне.

Как власти должны снижать ипотечные ставки

В течение более чем полугода ставки в экономике росли вслед за ключевой ставкой, которую ЦБ в прошлом году дважды повысил на фоне роста НДС и угрозы санкций. Одновременно свои ставки поднимали и банки — в частности, Сбербанк принял решение о первом с 2014 года повышении ставок по ипотеке в конце октября 2018 года, а потом повысил их в январе.

Ставки по ипотеке с 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019-го выросли на 1 п.п. По данным ЦБ, на 1 апреля 2019 года средневзвешенная ставка по уже выданным ипотечным кредитам достигала 10,42% годовых, это максимальное значение более чем за полтора года.

Правительство и Центробанк должны придумать, как снизить ипотечные ставки, — поручение принять соответствующие меры президент Владимир Путин дал в ходе послания Федеральному собранию в феврале. Срок исполнения поручения — 15 января 2020 года, но оно не означает директивного снижения ставок.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает снижение ставок до 8% реальной целью, однако гарантий, что его можно достичь к 2021 году, по ее словам, нет.

В 2019 году правительство планирует снизить ставки по ипотеке до 8,9% — соответствующие целевые показатели прописаны в нацпроекте «Жилье и городская среда».

Снизят ли ставки остальные банки

По итогам марта цикл повышения ипотечных ставок уже подошел к концу, отмечали аналитики «Дом.РФ» (.pdf). Скорее всего, банки последуют примеру Сбербанка, считает старший директор Fitch Александр Данилов. Некоторые из них уже это делают — ставки, например, снизили ВТБ (по ипотеке с господдержкой) и Абсолют Банк.

Решение Сбербанка пока не говорит о переломе тренда — он произойдет только когда ЦБ понизит ключевую ставку, считает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Пока примеру Сбербанка могут последовать лишь крупные банки, которые будут понижать проценты по ипотеке в маркетинговых целях. Это затронет узкую категорию клиентов, например семьи с детьми, добавляет Грибанов.

Действия Сбербанка пока существенно не отразятся на размере средней ставки по ипотеке, согласны оба аналитика. «С учетом того что Сбербанк снизил кредитные ставки лишь немного, а также длинных сроков ипотечных кредитов, большого эффекта на среднюю ставку по портфелю таких кредитов это не окажет», — объясняет Данилов.

Ряд игроков уже пересмотрели условия выдачи ипотеки и начали реализовывать одобренные заявки по новым условиям, поэтому, вероятно, официально снижение среднерыночной ставки будет зафиксировано в июне, считает управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Банки о дальнейшем снижении ипотечных ставок высказываются осторожно:

Банк «Дом.РФ» начнет снижение ставок по мере сокращения стоимости фондирования, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ставки Абсолют Банка уже находятся на среднерыночном уровне, а по некоторым программам даже ниже, отметил Павлов. «Во многом дальнейшие действия будут зависеть и от того, примет ли решение Центробанк о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании. Пока на рынке присутствует неопределенность — продолжится ли тренд по снижению ставок или он замедлится до третьего квартала», — сказал он.

Банк «ДельтаКредит» рассматривает возможность снижения ставок в среднесрочной перспективе, говорит зампред правления банка Денис Ковалев. «Этому способствуют макроэкономические факторы: пройденный в марте пик инфляции и вероятное снижение ключевой процентной ставки, которое приведет к уменьшению стоимости фондирования», — объяснил его представитель.

Изменения ставок по ипотеке ВТБ будут зависеть от движения ключевой ставки, макроэкономической ситуации и конъюнктуры рынка, сообщили в банке.

Влияние на выдачу ипотеки

Начало снижения ставок не приведет к тому, что потребители затаятся в ожидании более сильного падения и перестанут оформлять ипотеку, утверждает Данилов. «Потребители и при нынешних условиях активно берут ипотеку», — отмечает он.

По предварительной оценке института развития «Дом.РФ» и Frank RG, на рынке ипотечного кредитования продолжился рост количества и объемов выдачи новых кредитов, несмотря на некоторый рост ставок. За четыре месяца 2019 года было выдано около 370 тыс. новых ипотечных кредитов на сумму более 805 млрд руб., что на 1,5% по количеству и на 13% по сумме больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«По мере снижения ставок объемы выдачи ипотеки продолжат расти», — прогнозируют в «Дом.РФ». В институте развития считают, что в случае отсутствия новых негативных внешних факторов по итогам года объемы выдачи ипотеки будут в целом соответствовать рекордным уровням прошлого года (1,5 млн кредитов на 3 трлн руб.). При благоприятном сценарии возможен рост на 10–15%.