Центробанк допустил снижение ставки уже в середине 2019 года

Пауза в изменении ключевой ставки затянулась уже на три заседания: в пятницу совет директоров Центробанка вновь оставил ее на уровне 7,75%. Регулятор может снизить ее уже во втором-третьем кварталах этого года

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 26 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Центробанк еще сильнее смягчил риторику по сравнению с прошлым заседанием в марте. Регулятор сообщил, что «допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года», если ситуация будет развиваться по его базовому прогнозу. Ранее эти планы звучали менее четко: ЦБ отмечал, что может снизить ставку в 2019 году, а до этого говорил о конце 2019-го — начале 2020 года.

Кроме того, ЦБ объявил, что два его решения о повышении ставки в прошлом году «были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов». Годовая инфляция вернется к таргету в 4% уже в первой половине 2020 года, прогнозирует регулятор.

Решение было полностью предсказано рынком и экспертами: все 36 аналитиков, которых опросил Bloomberg, ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, об этом же свидетельствовала и динамика котировок фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA, позволяющая оценить прогнозы профессиональных участников рынка.

ЦБ не меняет ставку с начала года: после двух повышений в сентябре и декабре 2018-го регулятор сделал паузу. Из-за повышения НДС с 18 до 20% регулятор ожидал значительного всплеска инфляции — рост цен, по его прогнозам, мог достичь 5,5–6% на пике в марте-апреле. Но после ужесточения денежно-кредитной политики цены отреагировали на рост налога более сдержанно: по состоянию на 26 апреля (последние доступные данные Росстата) инфляция в годовом выражении составляла всего 5,2%, оценивали аналитики Райффайзенбанка. Это даже меньше, чем во время прошлого заседания ЦБ в марте, когда рост цен в годовом выражении достигал 5,3%. О том, что пик инфляции уже пройден, неоднократно заявляло Минэкономразвития.