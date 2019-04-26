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Центробанк допустил снижение ставки уже в середине 2019 года
Пауза в изменении ключевой ставки затянулась уже на три заседания: в пятницу совет директоров Центробанка вновь оставил ее на уровне 7,75%. Регулятор может снизить ее уже во втором-третьем кварталах этого года
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Совет директоров Центробанка на заседании в пятницу, 26 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Центробанк еще сильнее смягчил риторику по сравнению с прошлым заседанием в марте. Регулятор сообщил, что «допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года», если ситуация будет развиваться по его базовому прогнозу. Ранее эти планы звучали менее четко: ЦБ отмечал, что может снизить ставку в 2019 году, а до этого говорил о конце 2019-го — начале 2020 года.

Кроме того, ЦБ объявил, что два его решения о повышении ставки в прошлом году «были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов». Годовая инфляция вернется к таргету в 4% уже в первой половине 2020 года, прогнозирует регулятор.

Решение было полностью предсказано рынком и экспертами: все 36 аналитиков, которых опросил Bloomberg, ожидали сохранения ставки на прежнем уровне, об этом же свидетельствовала и динамика котировок фьючерсов на ставку межбанковского рынка RUONIA, позволяющая оценить прогнозы профессиональных участников рынка.

ЦБ не меняет ставку с начала года: после двух повышений в сентябре и декабре 2018-го регулятор сделал паузу. Из-за повышения НДС с 18 до 20% регулятор ожидал значительного всплеска инфляции — рост цен, по его прогнозам, мог достичь 5,5–6% на пике в марте-апреле. Но после ужесточения денежно-кредитной политики цены отреагировали на рост налога более сдержанно: по состоянию на 26 апреля (последние доступные данные Росстата) инфляция в годовом выражении составляла всего 5,2%, оценивали аналитики Райффайзенбанка. Это даже меньше, чем во время прошлого заседания ЦБ в марте, когда рост цен в годовом выражении достигал 5,3%. О том, что пик инфляции уже пройден, неоднократно заявляло Минэкономразвития.

​Сам Центробанк перед пятничным заседанием не давал четких сигналов об изменении ставки: в последнее время громкие заявления в основном регулятор делал, когда ожидания рынка не совпадали с его взглядами (например, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре упомянула вариант повышения ставки, когда аналитики не прогнозировали такого решения). Первый зампред регулятора Ксения Юдаева на прошлой неделе говорила, что основное обсуждение на заседании «будет вокруг уточнения того, как вновь поступившие данные влияют на дальнейшие действия ЦБ».

Все те же риски

Значимыми рисками для роста цен и, как следствие, динамики ставки являются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, замедление роста мировой экономики и геополитические факторы. которые могут усилить волатильность на нефтяных и финансовых рынках и через это повлиять на ожидания населения по инфляции и курсу рубля, отметил ЦБ.

​ЦБ «явно будет настроен на смягчение риторики на завтрашнем заседании», но он вряд ли снизит ставку в ближайшие месяцы, прогнозировал Райффайзенбанк: «контрольной точкой» для инфляции станет индексация тарифов ЖКХ в июле, которая будет больше прошлогодней в том числе из-за повышения НДС. Аналитики «ВТБ Капитала» писали в обзоре, что ЦБ может снизить ставку уже в июне, а затем — в конце второго полугодия (и она, таким образом, снизится до 7,25%).

Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает более медленное смягчение политики ЦБ. Аналитики ждут, что к концу года ключевая ставка составит 7,5%.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Центробанк, ключевая ставка
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