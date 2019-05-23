ЦБ назвал реальной цель снизить ставки по ипотеке до 8%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что достижение ставок по ипотеке в размере 8% является вполне реальной целью, однако гарантий того, что этого можно достигнуть к 2021 году, нет. Об этом она заявила на совместном заседании комитетов в Госдуме по рассмотрению годового отчета регулятора, передает «РИА Новости».

«Ставка 8% — задача такая поставлена, зависит от двух факторов — макроэкономической стабильности (низкой инфляции) и второе — специфические риски для ипотечного кредитования. На наш взгляд, задача эта реальная. Насколько это будет в 2021 году — я сейчас не могу сказать, что это точно гарантировано», — отметила глава Центробанка.

Она подчеркнула, что к 4% инфляцию власти собираются вернуть в следующем году, и надеются, что в 2020–2021 годах смогут удержать ее на таком уровне.

«Риски в экономике и риски в ипотечном секторе надо снижать. Будем над этим работать», — пообещала Набиуллина.