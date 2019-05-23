В новую Раду — по старым правилам

Почему украинские парламентарии не поддержали выборные инициативы президента

Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты Владимира Зеленского, направленные на изменение выборной системы. РБК разбирался, почему они нужны новому президенту Украины и не подошли старому парламенту

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС)

В среду, 22 мая, Верховная рада по просьбе Владимира Зеленского собралась на внеочередное заседание и рассмотрела предложенные новым президентом поправки в закон «О выборах народных депутатов». Речь в них идет о проведении досрочных выборов в Раду только по партийным спискам и о снижении проходного барьера для партий до 3%. Законопроект был внесен еще до того, как Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля.

Однако депутаты даже не поставили президентский законопроект на рассмотрение — для этого не набралось достаточного количества голосов. Лишь 92 из 254 присутствовавших в зале парламентария проголосовали за включение законопроекта в повестку дня.

Из «Блока Петра Порошенко» (БПП) в поддержку проголосовали 17 депутатов, больше всех голосов «за» (19) дал «Оппозиционный блок». Законопроект также поддержала «Батькивщина». Ни один депутат из группы «Возрождение» не поддержал инициативу, хотя участники этой группы, как и президент, считаются близкими к бизнесмену Игорю Коломойскому.

Зачем Зеленскому новая система выборов

Сейчас выборы в состоящую из 450 депутатов Раду проходят по смешанной системе: 225 мест получают кандидаты, идущие по партийным спискам, а 225 — победившие в одномандатных округах и не обязательно представляющие какую-то конкретную партию. Установленный для партий барьер прохождения — 5%.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко после встречи Зеленского с лидерами фракций поддержала предложенные им поправки, пояснив, что считает нынешний порядок выборов частью старого политического уклада, а мажоритарную систему выборов — коррупционной.

Новый президент хочет убрать мажоритарную составляющую, потому что на местах у него никого нет, уверены в «Блоке Петра Порошенко», у которого в нынешней Раде официально 135 мандатов. «У него [Зеленского] высокий партийный рейтинг, и если при смешанной системе выборов он берет половину парламента, то при пропорциональной результат автоматически умножается на два», — заявил РБК официальный представитель БПП в Раде Александр Черненко.

«Сокращая барьер до 3%, Зеленский заигрывает с мелкими партиями. Он хочет оставить выборы только по спискам, что дает возможность лидерам партий лично формировать списки кандидатов. Все это подается народу под соусом избирательной реформы, а по сути это просто ему выгодно», — сказал другой собеседник РБК во фракции БПП.

Каким был бы расклад сил в Раде при голосовании по новой системе

Изменение избирательного законодательства — ключевой вопрос украинской политики сегодня, считает собеседник РБК в аппарате фракции БПП. От него зависит, сколько мест получат партии на июльских досрочных парламентских выборах. Выборы, в свою очередь, определят состав правительства и скажутся на самостоятельности нового президента.

С февраля 2014 года Рада существенно ограничивает полномочия президента. Он может подавать ей на утверждение кандидатуры только двух членов кабинета — министра обороны и министра иностранных дел. Назначить или уволить руководителей Службы безопасности и Генпрокуратуры глава государства тоже может только с согласия парламента. Нелояльная главе государства Рада может саботировать внесенные им законопроекты.

Задача Зеленского — получить большинство на парламентских выборах без создания коалиции, констатирует Черненко. «Я считаю, что для демократии очень плохо, когда вся власть — законодательная и исполнительная — консолидирована в руках у одного человека», — говорит он.

Если бы Рада одобрила поправки и отменила мажоритарную составляющую, партия Зеленского «Слуга народа», рейтинг которой сейчас близок к 40%, могла бы получить около половины мест в новом парламенте и претендовала бы на самостоятельное формирование правящей коалиции, поясняет директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Однако в режиме смешанной системы «Слуга народа» получит около четверти мандатов плюс некоторые мажоритарные округа, прогнозирует он. Шансы на большинство у «Слуги народа» по-прежнему есть, но партии придется договариваться с «мажоритарщиками» и, возможно, несколькими другими прошедшими в Раду партиями, заключает эксперт.

Почему Рада не поддержала реформу

До начала заседания опрошенные РБК представители парламентских фракций затруднились прогнозировать его исход. «Есть проблемы с мнением мажоритарных депутатов, которые хотят избираться по своим округам. Они не всегда будут руководствоваться мнением лидеров фракций или партий», — сказал назначенный накануне глава администрации президента Андрей Богдан в эфире телеканала «112 Украина».

«Механическая отмена мажоритарки и понижение барьера не улучшат качественно парламент», — считает Александр Черненко, фракция которого почти на 40% состоит из «мажоритарщиков». Но часть фракций, у которых нет сильных «мажоритарщиков», предложение Зеленского поддержат, прогнозировал он.

По мнению депутата от фракции «Батькивщина» Игоря Луценко, избирательная реформа Зеленского противоречит его предыдущим заявлениям. «Потенциально я считаю себя его союзником, но я уже не понимаю, что он имеет в виду. Раньше он говорил об открытых списках на выборах, а сейчас речь идет уже о закрытых списках — системе, при которой лидер партии лично решает, какие фамилии войдут в партийный список и кто на каком месте будет», — объясняет он. Введение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, на это нет времени, так как до выборов осталось 60 дней, объяснялось в пояснительной записке к законопроекту Зеленского.

Депутаты продемонстрировали, что легкой добычей и объектом наступления Зеленского Верховная рада не будет, уверен украинский политолог Вадим Карасев. Рада всегда была достаточно сильной и независимой при всех украинских президентах, даже при Леониде Кучме и Викторе Януковиче, напоминает он. «В Раде олигархи традиционно выставляли свою оборону в лице депутатов. И теперь, когда главой администрации Зеленского назначили юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана, это было воспринято многими его конкурентами так, что управлять Украиной станет Коломойский, другие начали предпринимать ответные действия», — утверждает эксперт.

Как будет дальше действовать команда президента

Собеседник РБК, близкий к Зеленскому, говорит, что в его окружении были готовы к блокированию законопроекта и теперь включатся в кампанию по мажоритарным округам. Предвыборная кампания мобилизовала большое количество людей в регионах — многие были волонтерами. «Да, технологически это проблема — выбрать конкретных людей в столь сжатые сроки», — признает источник РБК. Однако он подчеркивает, что за последнее время украинцы изменили свое отношение к людям с именами и политической историей: «Это [политическое прошлое кандидата] скорее может стать проблемой, особенно после того, как депутаты сейчас совершили демарш. Сорвавшие голосование по поправкам мажоритарщики, которые пойдут в свои округа в надежде переизбираться, могут быть жестоко разочарованы в день голосования».

Речь сейчас идет не о том, по какой системе будут проходить выборы, а о попытке сорвать досрочное голосование, предупреждает Карасев. Для этого, говорит он, есть множество формальных оснований: закон о тендере на закупку ЦИК оборудования для выборов не принят, правительство не выделило средства из резервного фонда и т.п. Кроме того, обращает внимание эксперт, против поправок высказались даже представители тех партий, которым они были выгодны, — это «Народный фронт», Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционный блок».