Возможная отставка с невозможными последствиями

Из ИД «Коммерсантъ» уходит значительная часть политических журналистов

Из газеты «Коммерсантъ» ушли более десяти журналистов отдела политики, а также зам главного редактора Глеб Черкасов. Ранее об уходе сообщили Иван Сафронов и Максим Иванов, причина — статья о возможной отставке Валентины Матвиенко

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Издательский дом «Коммерсантъ» покидают специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель заведующего отделом политики Максим Иванов. Оба написали об этом в своем Facebook.

Вместе с журналистами издательский дом покинет заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, который курирует политический блок в редакции, сообщил РБК источник, близкий к медиаменеджеру. После публикации РБК Черкасов подтвердил у себя в Facebook, что уходит. Он также сообщил об уходе из отдела политики еще десяти человек.

По словам Черкасова, издательский дом покидают Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская. «Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время», — написал он.

Иванов в качестве причины увольнения называет статью о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки «крайне велика».

Пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.

Опубликованная 17 апреля статья «Спикеров делать из этих людей», по версии «Медиалогии», стала вторым по цитируемости материалом «Коммерсанта» в этом году. Ее суммарный индекс цитируемости, по данным «Медиалогии», сейчас достигает почти 80 пунктов, на этот материал другие СМИ сослались 859 раз. Больший показатель лишь был у статьи «В энергопотребителей вселяют уверенность» от 21 января: индекс цитируемости — более 104 пунктов (почти 1,4 тыс. цитат). Среди других самых цитируемых статей «Коммерсанта» этого года, авторы которых — покидающие редакцию журналисты, были также публикации: «ВСМ до Казани не получила одобрения президента» (29 марта; индекс цитируемости — почти 44 пункта; 662 цитаты); «Ford не ищет легковых путей» (26 марта; 42 пункта; 511 цитат), «Су-35 укрепляет египетскую силу» (18 марта; 37 пунктов; 481 цитата).

В понедельник, отвечая на вопрос РБК, известно ли Матвиенко об увольнении журналистов, Пономаренко заявил: «О том, что такой сюжет существует, ей, безусловно, будет в мониторинге доложено». Однако комментировать ситуацию представитель председателя Совета Федерации отказался, рекомендовав обращаться к руководству «Коммерсанта».

Сафронов пишет, что его последний рабочий день — понедельник, 20 мая. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек», — пояснил журналист.

Как сообщил РБК главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД». Какие именно, он не уточнил.

Вечером 20 мая представитель Алишера Усманова, владельца ИД «Коммерсантъ», заявил, что «акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов». Усманов, по словам его представителя, узнал об увольнении сотрудников ИД из сообщений прессы.