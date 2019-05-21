Возможная отставка с невозможными последствиями

Издательский дом «Коммерсантъ» покидают специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель заведующего отделом политики Максим Иванов. Оба написали об этом в своем Facebook.
Вместе с журналистами издательский дом покинет заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов, который курирует политический блок в редакции, сообщил РБК источник, близкий к медиаменеджеру. После публикации РБК Черкасов подтвердил у себя в Facebook, что уходит. Он также сообщил об уходе из отдела политики еще десяти человек.
По словам Черкасова, издательский дом покидают Алла Барахова, Мария-Луиза Тирмастэ, Наталья Корченкова, Александра Джорджевич, Софья Самохина, Лиза Миллер, Катерина Гробман, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин, Анна Пушкарская. «Сотрудники планируют завершить рабочие обязательства в ближайшее время», — написал он.
Иванов в качестве причины увольнения называет статью о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. В ней со ссылкой на источники говорилось, что Матвиенко обсудит свой уход в мае с Владимиром Путиным. Один из собеседников издания заявил, что вероятность этой отставки «крайне велика».
Пресс-секретарь спикера верхней палаты Владислав Пономаренко назвал содержание статьи слухами.
Опубликованная 17 апреля статья «Спикеров делать из этих людей», по версии «Медиалогии», стала вторым по цитируемости материалом «Коммерсанта» в этом году. Ее суммарный индекс цитируемости, по данным «Медиалогии», сейчас достигает почти 80 пунктов, на этот материал другие СМИ сослались 859 раз. Больший показатель лишь был у статьи «В энергопотребителей вселяют уверенность» от 21 января: индекс цитируемости — более 104 пунктов (почти 1,4 тыс. цитат).
Среди других самых цитируемых статей «Коммерсанта» этого года, авторы которых — покидающие редакцию журналисты, были также публикации: «ВСМ до Казани не получила одобрения президента» (29 марта; индекс цитируемости — почти 44 пункта; 662 цитаты); «Ford не ищет легковых путей» (26 марта; 42 пункта; 511 цитат), «Су-35 укрепляет египетскую силу» (18 марта; 37 пунктов; 481 цитата).
В понедельник, отвечая на вопрос РБК, известно ли Матвиенко об увольнении журналистов, Пономаренко заявил: «О том, что такой сюжет существует, ей, безусловно, будет в мониторинге доложено». Однако комментировать ситуацию представитель председателя Совета Федерации отказался, рекомендовав обращаться к руководству «Коммерсанта».
Сафронов пишет, что его последний рабочий день — понедельник, 20 мая. «Я покидаю ИД вместе с Максимом Ивановым не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Нравится оно мне или нет, это не важно: у ИД есть владелец, он вправе определять, кто будет работать в принадлежащем ему активе — Ваня Сафронов или какой-то другой человек», — пояснил журналист.
Как сообщил РБК главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин, при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД». Какие именно, он не уточнил.
Вечером 20 мая представитель Алишера Усманова, владельца ИД «Коммерсантъ», заявил, что «акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов». Усманов, по словам его представителя, узнал об увольнении сотрудников ИД из сообщений прессы.
Громкие отставки в ИД «Коммерсантъ» при Алишере Усманове
12 декабря 2011 года еженедельник «Коммерсантъ-Власть» в номере, посвященном прошедшим накануне выборам в Государственную думу, опубликовал статью «Яблочный пуй». Материал, рассказывающий о том, как россияне голосовали в Великобритании, сопровождала, в частности, фотография с нецензурным выражением в адрес Владимира Путина.
Владелец «Коммерсанта» Алишер Усманов расценил публикацию как «нарушение журналистской этики». По его словам, «эти материалы граничат с мелким хулиганством». Было объявлено об увольнении главного редактора журнала Максима Ковальского, но из-за особенностей российского законодательства (журналиста или должностное лицо, освещавшее выборы, нельзя уволить в течение года после выборов) с Ковальским расстались «по соглашению сторон».
Заместитель Ковальского Вероника Куцылло написала заявление об уходе по собственному желанию. Журналисты ИД обратились к Усманову с открытым письмом в защиту Ковальского. В июле 2013 года Ковальский вернулся в «Коммерсантъ», но редакторских позиций больше не занимал.
4 сентября 2013 года в преддверии выборов мэра Москвы, в которых участвовал Алексей Навальный, на сайте «Коммерсанта» была опубликована статья Михаила Петрова с заголовком «Студентка обвиняет штаб Алексея Навального в невыплате зарплаты». В самой заметке, как отмечала Lenta.Ru, студентка обвиняла не сам штаб, а рекламное агентство, комментария представителя штаба Навального не было, а Михаил Петров среди штатных сотрудников ИД не значился.
В самом ИД публикация заметки спровоцировала конфликт: как рассказывали источники РБК, заявление об увольнении в тот же день подал заместитель главного редактора Глеб Черкасов, но затем по итогам переговоров с руководством отозвал свое заявление.
17 сентября 2017 года от должности был отстранен главный редактор сайта kommersant.ru Андрей Коняхин. Тогдашний главный редактор газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактор всего ИД Сергей Яковлев подчеркивал, что Коняхин остается сотрудником ИД: «Новая должность Коняхина и область его работы пока обсуждаются. Эти перестановки произошли в ходе реформы издательского дома, которая началась в августе этого года. Мы решили, что делить редакции по тому, как доставляется контент, неверно». Коняхин тем не менее в сентябре 2017 года покинул ИД. Источники РБК тогда утверждали, что поводом для отставки стала публикация расшифровки интервью Алексея Навального радиостанции «Коммерсантъ FM».
12 июля 2018 года ИД объявил об отставке главного редактора газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактора ИД Сергея Яковлева. По версии гендиректора Владимира Желонкина, Яковлев «в силу личных обстоятельств» попросил отпуск «сроком примерно на год». И.о. главного редактора стал сам Желонкин. Яковлев свою отставку не прокомментировал.
Источники РБК в самом ИД утверждали, что поводом для увольнения стала опубликованная 5 июля статья «Ядерные достижения приняли героическую форму». В ней сообщалось, что Владимир Путин секретным указом присвоил первому заместителю руководителя своей администрации Сергею Кириенко звание Героя России. По данным издания, Кириенко был награжден за достижения на посту гендиректора «Росатома» в 2005–2016 годы, а также за участие в избирательной кампании Владимира Путина в 2018 году.