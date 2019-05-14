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Пять безболезненных килограммов
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Газета
Пять безболезненных килограммов
Газета № 063 (3018) (1405) Бизнес,
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Пять безболезненных килограммов
Минсельхоз ужесточает правила ввоза мясных продуктов частными лицами
Россельхознадзор сможет уничтожать часть изъятых на границе продуктов, которые граждане ввозят для личных нужд. Привезти можно будет до 5 кг на человека, но из тех стран, где не зафиксированы заразные болезни животных
Фото: Angel Navarrete / Bloomberg

Что предлагает Минсельхоз

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом импортных продуктов животноводства, в том числе для личного потребления гражданами. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 3 июня.

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По замыслу авторов поправок, Россельхознадзор, в частности, получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (речь идет о продукции животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.

При этом россиянам по-прежнему будет разрешено ввозить (в расчете на одно физическое лицо) не из стран ЕАЭС до 5 кг готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только при условии, что эпизоотическая обстановка в стране, где произведен товар и откуда он вывезен, благоприятная.

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Согласно размещенным на сайте Россельхознадзора данным Международного эпизоотического бюро, в апреле 2019 года болезни животных были зафиксированы в 17 странах, сопредельных с Россией и являющихся ее торговыми партнерами. Вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в Польше, Латвии, Китае, Монголии, ЮАР и на Украине, катаральной лихорадки овец — в Германии, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота — в Испании и Польше, ящура — в Южной Корее и ЮАР.

Россельхознадзор, как следует из законопроекта, также будет проводить дезинфекцию въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска, если на территории сопредельных государств возникает угроза заноса и распространения в России заразных болезней животных. К заразным болезням животных относится, в частности, африканская чума свиней.

РБК направил запрос в Минсельхоз. Представитель подведомственного ему Россельхознадзора не предоставил комментарии.

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Какие ограничения уже существуют

В Россельхознадзоре не ответили на запрос. Минсельхоз, уточняет его представитель, не планирует введение дополнительных ограничений на провоз гражданами из-за рубежа животноводческой продукции для личного пользования.

Ограничения на ввоз россиянами продуктов из-за рубежа по ветеринарным причинам уже действуют. Порядок ветеринарного контроля при ввозе на территорию ЕАЭС продукции животного происхождения в багаже и ручной клади утвержден решением комиссии Таможенного союза о ветеринарно-санитарных мерах в ЕАЭС от 2010 года. В документе содержатся те же требования, что предлагает Минсельхоз: чтобы на территорию ЕАЭС не попадали возбудители заразных болезней животных, уполномоченные органы государств союза должны не допускать ввоза гражданами для личного пользования (в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях) товаров из третьих стран без разрешения и ветсертификата, за исключением до 5 кг упакованных готовых продуктов из стран, где эпизоотическая обстановка благополучна.

Подобная норма — стандартная практика для ряда стран, где «турист не может ввезти ни одного килограмма» мясной или молочной продукции из соображений биологической безопасности, говорит президент Мясного союза Мушег Мамиконян. Ветеринарный контроль всегда сопровождает паспортный контроль на границе, а предложенные Минсельхозом поправки уточняют технический способ утилизации изъятых продуктов, считает он: «Отобрали, но что с этой продукцией делать? Ее нельзя выбрасывать, потому что смысл этого контроля заключается в том, чтобы эта продукция не попадала в природу и в мусорные контейнеры», — поясняет Мамиконян. По его мнению, прежде чем запрещать гражданам ввозить продукты для личных нужд, нужно решить ряд других вопросов, например более четко прописать в перечне санкционных продуктов те товары, которые Россия до сих пор покупает. «Вяленая продукция не попала под санкции и легально курсирует на рынке. Такие объемы и распространение термически необработанной продукции, на мой взгляд, несут гораздо большие риски, чем то, что могут привезти туристы в заводской упаковке», — указывает Мамиконян. Разработанный министерством законопроект устанавливает механизм эксплуатации Россельхознадзором утилизационных печей и дезбарьеров в пунктах пропуска, подтверждает представитель Минсельхоза.

Что предлагала Национальная мясная ассоциация

Поручение, в рамках которого Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», содержалось в протоколе заседания Государственной пограничной комиссии от 23 ноября 2018 года. При этом в апреле этого года Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие российские производители мяса, птицы и изделий из них («Мираторг», «Черкизово» и др.), направила письмо курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.

Растут риски завоза из-за рубежа через границу вместе с едой возбудителей опасных болезней животных, отмечали авторы обращения. В США мясо, молоко, яйца, птицу и продукты из них в основном запрещено ввозить в багаже; въезжающие Австралию должны декларировать все продукты с растительными и животными ингредиентами или заплатить штраф около $298 тыс., в Японии за ввоз продукции без сертификата безопасности грозит три года тюрьмы или штраф $6800, указывали в ассоциации.

В Минсельхозе и Россельхознадзоре тогда заявляли, что поддерживают эту инициативу отечественных производителей.

Запрет на ввоз в Россию в багаже пассажиров импортной мясной и молочной продукции поддержал президент «Мираторга» Виктор Линник. Он объяснял журналу Forbes, что запрет нужен, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Противников такого запрета Линник назвал «балаболами». «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию», — сказал глава «Мираторга».

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: продовольственное эмбарго , Минсельхоз
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