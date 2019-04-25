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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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В Минпромторге вспомнили Жванецкого после идеи о запрете на ввоз хамона

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов прокомментировал телеканалу РБК сообщения об инициативе Национальной мясной ассоциации запретить туристам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию. 

«Так как это предложение никак не связано с отраслями, которые мы курируем, то оценивать его очень сложно. Как обычный человек я могу лишь сказать, что когда такие идеи слышишь, надо взять томик Жванецкого, сесть в кресло и цитировать его афоризмы», — сказал он. Евтухов добавил, что «у нас чего только может не быть». «Красиво жить не запретишь, но помешать можно», — процитировал он сатирика.

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Ранее «Ведомости» писали, что Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса, написала письмо вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить россиянам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе. Авторы письма указали на риски завоза из-за рубежа вместе с едой возбудителей опасных болезней животных.

Импорт в Россию мясной и других видов продукции из ЕС, США, Канады и ряда других стран запретили в 2014 году.

Теги: Минпромторг, сыр, хамон
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