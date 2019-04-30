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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
Хамон нужно есть в Испании, а пармезан — во Франции, уверен президент «Мираторга». Отсутствие запрета на ввоз в страну мясо-молочной продукции он считает ошибкой, которую нужно исправлять
Виктор Линник (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Критика инициативы Национальной мясной ассоциации (НМА) о введении запрета на ввоз в Россию в багаже пассажиров мясной и молочной продукции зарубежного производства — это «истерика», заявил Forbes президент холдинга «Мираторг» (входит в состав НМА) Виктор Линник.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — сказал Линник, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он общественного неприятия (ряд пользователей социальных сетей выступает с предложениями объявить бойкот продукции «Мираторга» и других входящих в НМА компаний).

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России. То, что Минсельхоз и Россельхознадзор до сих пор не выступили с такой инициативой, глава «Мираторга» считает ошибкой, которую нужно исправлять.

Сам Линник сыр или другие продукты в Россию из-за границы не привозит.

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«Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции (пармезан производится в Италии и относится к числу защищенных по происхождению продуктов. — РБК). Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию», — сказал глава «Мираторга».

В поддержку запрета на ввоз мясо-молочной продукции в багаже пассажиров выступил и основатель группы «Дымов» Вадим Дымов. По его словам, необходимость такой меры связана с распространением африканской чумы свиней.

О том, что НМА направила вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, газета «Ведомости» сообщила 25 апреля.

С 2014 года поставки в Россию мясной, молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и ряда других стран запрещены в рамках продовольственного эмбарго. Обнаруженная уже после ввоза продукция изымается и уничтожается, однако ввоз таких товаров в ограниченных размерах для личного пользования возвращающимся из-за границы россиянам пока разрешен.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Мираторг»
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