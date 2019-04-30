Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

Хамон нужно есть в Испании, а пармезан — во Франции, уверен президент «Мираторга». Отсутствие запрета на ввоз в страну мясо-молочной продукции он считает ошибкой, которую нужно исправлять

Виктор Линник (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Критика инициативы Национальной мясной ассоциации (НМА) о введении запрета на ввоз в Россию в багаже пассажиров мясной и молочной продукции зарубежного производства — это «истерика», заявил Forbes президент холдинга «Мираторг» (входит в состав НМА) Виктор Линник.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — сказал Линник, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он общественного неприятия (ряд пользователей социальных сетей выступает с предложениями объявить бойкот продукции «Мираторга» и других входящих в НМА компаний).

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России. То, что Минсельхоз и Россельхознадзор до сих пор не выступили с такой инициативой, глава «Мираторга» считает ошибкой, которую нужно исправлять.

Сам Линник сыр или другие продукты в Россию из-за границы не привозит.