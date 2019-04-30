Из «Межрегионгаза» вычли газификацию

«Газпром» продолжает реформирование бизнеса

Газификацию регионов вместо «Межрегионгаза» будет курировать другая «дочка» «Газпрома» — «Газпром инвест». Это произошло после отставки главы «Межрегионгаза» Кирилла Селезнева и на фоне дела Арашуковых

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Кому доверят газификацию

«Газпром» после масштабных перестановок в правлении и изменения системы закупок продолжит реорганизацию бизнеса. Теперь монополия планирует провести реструктуризацию сбытовой «дочки» «Газпром межрегионгаза» с выручкой почти 900 млрд руб. в год, которая отвечала не только за поставки газа и сбор платежей, но и за газификацию регионов. Это следует из письма члена правления Елены Михайловой главе «Газпром инвеста» Вячеславу Тюрину от 24 апреля. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к «Газпрому».

«Газпром межрегионгаз» передаст «Газпром инвесту» функции по газификации, следует из документа. В 2005–2017 годах «Газпром» потратил на газификацию 324,7 млрд руб., или примерно 20–30 млрд в год. Инвестпрограмма «Газпрома» на 2019 год составляет 1,32 трлн руб., из них на капитальные вложения выделено 963 млрд руб. В этом году «Газпром» завершает прокладку экспортных газопроводов «Сила Сибири» в Китай и «Северный поток-2» в Европу, напоминает старший директор Fitch Дмитрий Маринченко. Возможно, после этого монополия сделает больший акцент на газификацию и увеличит инвестиции, полагает он.

В начале апреля «Газпром» назначил новым куратором всей инвестпрограммы Олега Аксютина, который стал заместителем председателя правления. Компания «Газпром инвест», которая теперь находится в ведении топ-менеджера, получила полномочия для реализации инвестпрограммы. «Газпром инвест» наделен функциями единого заказчика по капитальному строительству «Газпрома», в том числе по программе газификации, объяснил РБК представитель концерна Сергей Куприянов. Поставки и распределение газа останутся за «Газпром межрегионгазом», добавил он. Логика в том, чтобы консолидировать работы по капитальному строительству в одной «дочке», говорит заместитель директора Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Почему так медленно проводят газ

«Газпром межрегионгаз» получил полномочия по газификации российских регионов в 2005 году, к концу 2017 года было построено больше 2 тыс. газопроводов общей протяженностью более 30 тыс. км, а уровень газификации в стране к 31 декабря 2017 года достиг 68,1%. «Газпром» инвестирует в газификацию вместе с регионами: монополия строит магистральные газопроводы до населенных пунктов, а местные власти — распределительные сети внутри городов и поселений.

В 2018 году уровень газификации вырос на 0,5 п.п., до 68,6%, следует из выступления Алексея Миллера на встрече с президентом Владимиром Путиным 12 марта. В городах газификация составляет 71,3%, в сельской местности — 59,4%. По словам Миллера, за 2019 год уровень газификации России планируется увеличить на 1%, а в перспективе темпы можно увеличить. Газификация идет низкими темпами, так как регионы не выполняют обязательства по строительству распределительных сетей, объяснил глава «Газпрома». На той же встрече он обещал президенту завершить газификацию России максимум за десять лет.

«Вопросы газификации были в «Межрегионгазе» в том числе потому, что вопросы расчетов за газ были увязаны с масштабами и темпами вложений в газификацию. Условно говоря, если регион не выполнял обязательства по погашению задолженности или текущим расчетам за газ, то и программа газификации замедлялась», — объясняет Гривач. В последнее время угроза замедления темпов газификации не очень действовала на регионы: задолженность росла. «Газпром» может увеличить объем инвестиций, если будет поставлена такая задача, считает эксперт.

«Межрегионгаз» и дело Арашуковых

Ежегодная выручка «Газпром межрегионгаза» с 2013 года составляет больше 850 млрд руб., убыток колеблется в пределах от 16 млрд до 31 млрд руб. Эту компанию 15 лет возглавлял Кирилл Селезнев. Он начал работать в монополии почти с момента прихода Миллера в 2001 году: сначала был его помощником и заместителем руководителя аппарата правления, а уже через год вошел в правление и возглавил департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.

В конце января 2019 года года советник Селезнева Рауль Арашуков и его сын, сенатор Рауф Арашуков были задержаны по подозрению в тяжких преступлениях. Рауфа обвинили в участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля, а советника Селезнева следователи считают лидером преступного сообщества, которое функционировало на Северном Кавказе с 2002 года и похитило у «Газпрома» природный газ на сумму более 31 млрд руб. Сами Арашуковы вину отрицают.

Через три месяца после задержания Арашуковых Селезнев был освобожден от должности гендиректора «Газпром межрегионгаза» и главы департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и покинул правление «Газпрома». Тогда представитель «Газпрома» не стал комментировать, повлияло ли на отставку Селезнева дело Арашуковых. Официальная причина отставки — окончание контракта, говорилось в сообщении «Газпрома». Перераспределение полномочий по газификации регионов связано скорее с изменениями в менеджменте, чем с бизнес-логикой, замечает Маринченко.

В правлении Селезнева сменил его заместитель по департаменту Геннадий Сухов, «Газпром межрегионгаз» возглавил Сергей Густов, бывший гендиректор «Газпром СПГ Санкт-Петербург».

Сам Селезнев возглавил «РусХимАльянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи», принадлежащей Артему Оболенскому, председателю совета директоров СМП Банка, подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам. «РусХимАльянс» будет строить газохимический и СПГ-комплекс в районе Усть-Луги стоимостью более 700 млрд руб.