Миллер пообещал Путину завершить газификацию России за 10 лет

Глава «Газпрома» предупредил, что во все населенные пункты России газ по трубам в любом случае не придет. Президент попросил Миллера ускорить газификацию страны

Владимир Путин и Алексей Миллер (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Полностью завершить газификацию России в «Газпроме» планируют максимум за 10 лет. Об этом сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным ​председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, за 2018 год в России было построено свыше 2 тыс. км трубопроводов, благодаря которым газ пришел в 272 населенных пункта.

«Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%», — сказал Миллер, отметив, что при более активной работе властей регионов (именно они обеспечивают строительство газовых сетей внутри населенных пунктов) уровень газификации на селе уже сейчас можно было бы довести до 65%.

«В любом случае, есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решен», — сказал Миллер.

По его словам, за 2019 год уровень газификации России планируется увеличить на 1%, однако в перспективе темпы можно и увеличить. Реализовать «огромный потенциал прироста темпов газификации», пояснил Миллер, помогло бы увеличение финансирования со стороны регионов.