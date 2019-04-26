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Главы МИД пересмотрят уставные взаимоотношения
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Газета
Главы МИД пересмотрят уставные взаимоотношения
Газета № 059 (3014) (2604) Политика,
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Главы МИД пересмотрят уставные взаимоотношения
На встрече в Бишкеке могут быть изменены правила избрания генсека ОДКБ
Страны ОДКБ обсудят изменения в уставе организации, которые уточняют процедуру досрочной смены генсека, рассказали источники РБК. ОДКБ не может избрать генсека уже год из-за позиции Армении
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

На ближайшей сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдет 22 мая в Бишкеке, могут быть согласованы предложения Армении по изменению устава организации. Об этом РБК рассказали дипломаты двух стран — членов организации. Всего в ОДКБ​ входит шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. После согласования изменений министрами они будут вынесены на одобрение лидеров стран, которые соберутся на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированную на осень.

Суть предложенных Арменией поправок в устав заключается в том, чтобы прописать процедуру досрочного прекращения полномочий действующего генерального секретаря — эту должность, как предлагают в Ереване, должен занимать представитель той страны, от которой в порядке ротации он был назначен до истечения трехлетнего мандата, рассказал РБК один из дипломатов и подтвердил второй. До 2020 года и.о. генсека останется представитель России Валерий Семериков, после этого пост на три года перейдет к Белоруссии, рассказали собеседники РБК.

«Повестка дня СМИДа ОДКБ и пакет документов, планируемых к подписанию, в настоящее время формируются. Более полную информацию представим ближе к дате проведения мероприятия. По итогам СМИДа проинформируем о принятых решениях», — сказала РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном изменении устава организации.

С апреля 2017 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении — Юрий Хачатуров. По уставу организации генсек утверждается на три года, от каждой из стран-членов в порядке ротации по алфавиту. Хачатуров стал первым генсеком, утвержденным по этому принципу. До этого с 2003 года генсеком был представитель России Николай Бордюжа. В 2018 году новое армянское правительство отозвало Хачатурова с поста генсека — в мае ему было предъявлено обвинение в свержении государственного строя (по делу о разгоне массовых демонстраций в марте 2008 года после президентских выборов), а в августе Армения начала процедуру его отзыва. 30 октября вступило в силу решение о досрочном прекращении его полномочий, тогда же обязанности главы секретариата были возложены на заместителя генсека Семерикова.

С момента отзыва Хачатурова Ереван настаивал на том, что его место должен занять другой представитель Армении — до 2020 года, срока истечения мандата, однако с этим не согласились другие страны, в частности Белоруссия. Дело в том, что в уставе организации не говорится о том, что в случае досрочного отзыва главы секретариата организации его место должен занять представитель того же государства.

Минск настаивает на том, чтобы пост генсека перешел к Белоруссии как к следующей по алфавиту. В декабре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил кандидатуру госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася на пост генсека ОДКБ. В том же месяце кандидатуру Зася одобрили президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана и России. Армения это решение не поддержала, поэтому и.о. генсека на 2019 год остался Семериков.

Без реформирования устава Ереван отказывается утверждать нового генсека — представителя Белоруссии (по уставу организации такие решения должны приниматься единогласно всеми участниками ОДКБ).

«Справится ли Армения?»

После отстранения Хачатурова между странами — членами организации возникло недопонимание, которое вылилось в осложнение отношений. 8 ноября​ 2018 года, через несколько дней после отстранения Хачатурова, в Астане прошел очередной саммит ОДКБ. На нем лидеры государств не смогли утвердить нового генерального секретаря организации — из-за позиции Армении обсуждение было отложено до декабря, однако до конца года страны так и не собрались для обсуждения этого вопроса.

Через несколько дней после саммита, 12 ноября, Лукашенко встретился с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым (Азербайджан не является членом организации) и обсудил с ним прошедшую встречу ОДКБ. «Вопрос в том, что Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения?» — сказал на встрече с послом Лукашенко.

Тот факт, что президент Белоруссии обсуждал с послом Азербайджана ситуацию в ОДКБ, вызвал протест Еревана. Пашинян — на тот момент и.о. премьер-министра — заявил, что Лукашенко не должен был обсуждать ход саммита ОДКБ с Азербайджаном. «Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг», — заявил Пашинян и потребовал объяснений от президента Белоруссии.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: ОДКБ , Никол Пашинян , Александр Лукашенко
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