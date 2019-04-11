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Проект с Shell не вышел
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Газета
Проект с Shell не вышел
Газета № 048 (3003) (1104) Бизнес,
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Проект с Shell не вышел
Почему Shell вышла из проекта
Shell вышла из «Балтийского СПГ» — совместного проекта с «Газпромом» после объявления о его окончательной концепции. Он будет реализован с компанией партнера Аркадия Ротенберга
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Почему Shell вышла из проекта

Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта «Балтийский СПГ» — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Председатель Shell в России Седерик Кремерс заявил, что решение было принято после того, как «Газпром» 29 марта объявил о выборе окончательной концепции проекта. «Газпром» сообщил, что договорился с «РусГазДобычей» о «финальной конфигурации»: она предполагает создание комплекса по переработке этансодержащего газа и по производству СПГ в Усть-Луге.

По данным СПАРК, 100% «РусГазДобычи» принадлежит Национальной газовой группе, которую в августе 2016 года создал бизнесмен Аркадий Ротенберг (у него был 51%) и председатель совета директоров СМП Банка Артем Оболенский (49%). Затем Ротенберг передал контроль в компании Оболенскому, а с 5 апреля 2019 года у банкира осталось 75,5% группы, еще 24,5% получил закрытый комбинированный ПИФ «Газпромбанк портфельные инвестиции». СМП Банк, подконтрольный Аркадию Ротенбергу и его брату Борису, с весны 2014 года находится под санкциями США. Представитель Shell отказалась уточнить, повлияло ли на решение компании выйти из проекта наличие среди партнеров Оболенского. «Сам Оболенский не под санкциями, поэтому это вряд ли повлияло на их решение», — заметил источник в «Газпроме».

«У нас [с Shell] были только соглашения о намерениях», — сказал РБК источник в «Газпроме», поэтому выход европейцев из проекта не предусматривает никаких санкций и штрафов. В 2016 году Shell и «Газпром» подписали меморандум о взаимопонимании, в котором пообещали изучить перспективы совместной работы. Спустя год, в июне 2017 года, стороны зафиксировали основные условия соглашения о взаимопонимании, где были прописаны принципы работы будущего СП. Предполагалось, что предприятие будет привлекать финансирование, проектировать, строить и эксплуатировать завод.

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«Это решение не окажет влияния на другие совместные проекты с «Газпромом», реализуемые в рамках стратегического партнерства, созданного двумя компаниями в 2015 году», — уточнил Кремерс. 9–10 апреля в Гааге проходило ежегодное совещание представителей Shell и «Газпрома», на котором обсуждалась реализация проектов в рамках стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Shell. На этом совещании проект «Балтийский СПГ» не обсуждался, добавил представитель компании. Крупнейший совместный проект «Газпрома» и Shell — первый в России СПГ-завод «Сахалин-2», запущенный в 2009 году и выпускающий 9,6 млн т СПГ в год.

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Мощность завода в районе порта Усть-Луга, который планировали построить Shell и «Газпром», — 10 млн т СПГ в год, инвестиции в этот проект европейская компания оценивала в $11,5 млрд, а сроки запуска постоянно откладывались. Для «Балтийского СПГ» будет использоваться локализованная технология Shell DMR (double mixed refrigerant — хладагент двойного смешения), говорил РБК в конце февраля 2019 года представитель Shell. Теперь «Газпрому» придется искать другую технологию. «Предоставление технологий Shell обычно связано с получением доли в проекте», — пояснил 10 апреля ее представитель.

Финальная конфигурация проекта, о которой договорились «Газпром» и «РусГазДобыча», предполагает переработку 45 млрд куб. м газа в год и производство 13 млн т СПГ, 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. Оператором проекта выступает компания «РусХимАльянс», созданная на паритетной основе «Газпромом» и «РусГазДобычей». Сырьем для предприятия станет газ, добываемый «Газпромом» из ачимовских и валанжинских залежей на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.

Ввод в эксплуатацию первой очереди этого газохимического комплекса намечен на вторую половину 2023 года, второй — до конца 2024-го, сообщала пресс-служба «Газпрома». Инвестиции в реализацию проекта компания оценивала в объеме более 700 млрд руб. (более $10,8 млрд по курсу ЦБ на 10 апреля), а размер выручки будущего предприятия — более чем в $4 млрд в год.

Оставшийся после переработки природный газ (около 20 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома», а производимый этан — на «перспективный» газохимический комплекс, в создание которого будет самостоятельно инвестировать «РусГазДобыча» (компания специального назначения — ООО «Балтийский химический комплекс»). Этот комплекс будет выпускать свыше 3 млн т полимеров в год.

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«Сегодня дан старт реализации масштабного проекта, аналогов которому в России просто нет. В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране», — заявил 29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, «позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски», сказал тогда он.

РБК направил запросы в пресс-службы «Газпрома» и фонда «Газпромбанк Управление активами» по поводу выхода Shell из проекта.

«СПГ-завод — это высокотехнологичное производство, поэтому лучше иметь иностранного партнера с технологической базой», — сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. НОВАТЭК, который в конце 2018 года досрочно запустил завод «Ямал СПГ» на полную мощность (16,5 млн т СПГ в год), не просто так привлекает иностранных партнеров в свои СПГ-проекты: помимо технологий они обеспечивают финансирование и доступ на рынки сбыта, указывает эксперт. Теоретически построить с нуля такой комплекс, который задумали «Газпром» и «РусГазДобыча», реально, но у них нет соответствующего опыта, поэтому возможны значительные задержки и превышение капитальных вложений, что норма для подобных проектов в мире, заключил Полищук.

Авторы: Тимофей Дзядко, Андрей Гатинский.
Теги: «Газпром» , Royal Dutch Shell , «Балтийский СПГ»
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