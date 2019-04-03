Китай построит самый больший танкер в мире для транспортировки СПГ

Китай построит самый больший танкер в мире для транспортировки СПГ

Судостроительная компания из Шанхая Hudong-Zhonghua построит танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который станет крупнейшим в мире судном своего класса. Об этом сообщает Global Times.

Hudong-Zhonghua займется разработкой совместно с норвежским сертификационным и классификационным обществом DNV GL, сообщается на сайте китайской компании. Соответствующее соглашение было подписано 2 апреля на 19-й международной конференции и выставке по СПГ в Шанхае.

Предполагается, что судно будет способно перевозить до 270 тыс. куб. м газа.

Соглашение подразумевает, что техническая документация, необходимая для начала строительства, будет подготовлена к концу 2020 года. Также отмечается, что конструкторы решили заняться строительством танкера с учетом растущего в Китае спроса на природный газ.