Финдиректор НОВАТЭКа предрек России выход на четвертое место на рынке СПГ

Россия может войти в четверку крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил финдиректор НОВАТЭКа Марк Джетвей.

По его словам, Россия с развитием новых точек добычи и открытием новых перерабатывающих заводов к 2030 году сможет увеличить производство СПГ на 20% — до 70 млн т ежегодно. Это позволит стране войти в число лидеров на рынке вместе с США, Катаром и Австралией.

«Мы считаем, что Россия может быть четвертой и даже третьей на рынке СПГ», — согласился с Джетвеем в беседе с Bloomberg аналитик Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян.

Кроме того, гендиректор НОВАТЭКа Леонида Михельсона несколько дней назад заявил, что благодаря ресурсной базе Ямала и Гыдана компания может в будущем увеличить объемы производства до 140 млн т в год.