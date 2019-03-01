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Boeing $500 (+13,72%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Shell применит локализованную технологию на «Балтийском СПГ»

Для «Балтийского СПГ» будет использоваться локализованная технология Shell DMR (double mixed refrigerant — хладагент двойного смешения), сообщил РБК представитель Shell. Срок локализации он не уточнил.

«Балтийский СПГ» — совместный проект «Газпрома» и Shell, в рамках которого в порту Усть-Луга (Ленинградская область) должен быть построен завод по производству сжиженного природного газа мощностью 10 млн т. Стоимость завода оценивалась в $11,5 млрд, срок его запуска постоянно сдвигается.

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В июне 2016 года «Газпром» и Shell заключили меморандум о взаимопонимании по проекту. В 2017 году стороны подписали основные условия соглашения о совместном предприятии и рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях.

Как заявил в декабре 2016 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, еще два потенциальных участника проекта — японские Mitsui и Mitsubishi.

Теги: «Балтийский СПГ», Shell
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