Shell применит локализованную технологию на «Балтийском СПГ»

Для «Балтийского СПГ» будет использоваться локализованная технология Shell DMR (double mixed refrigerant — хладагент двойного смешения), сообщил РБК представитель Shell. Срок локализации он не уточнил.

«Балтийский СПГ» — совместный проект «Газпрома» и Shell, в рамках которого в порту Усть-Луга (Ленинградская область) должен быть построен завод по производству сжиженного природного газа мощностью 10 млн т. Стоимость завода оценивалась в $11,5 млрд, срок его запуска постоянно сдвигается.

В июне 2016 года «Газпром» и Shell заключили меморандум о взаимопонимании по проекту. В 2017 году стороны подписали основные условия соглашения о совместном предприятии и рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях.

Как заявил в декабре 2016 года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, еще два потенциальных участника проекта — японские Mitsui и Mitsubishi.