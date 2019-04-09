ЕС вступает в многоузловой мир

Эксперты ESPAS проанализировали среднесрочные вызовы для Европы

Евросоюз должен быть готов к переформатированию НАТО, если российская угроза потеряет значимость для США, предупредили эксперты ESPAS. К ключевым для ЕС вызовам они также отнесли демографическую ситуацию и изменение климата

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Европа должна приложить дополнительные усилия, чтоб адаптироваться к многополярному мировому порядку, тон в котором наряду с США будут задавать другие страны. Это потребует пересмотра формата отношений Брюсселя и Вашингтона, отмечается в обзоре вызовов для Евросоюза до 2030 года, подготовленном под эгидой Европейской системы стратегии и политического анализа (ESPAS) — структуры, которая объединяет чиновников и экспертов институтов при ЕС и занимается анализом долгосрочных вызовов. Документ был представлен в Европейском парламенте в понедельник, 8 апреля, его текст опубликован на сайте Еврокомиссии.

Ключевые положения доклада — в материале РБК.​

Увеличить влияние Вашингтона на Пекин

Хотя Вашингтон и увеличил поддержку европейских союзников по НАТО в последние пять лет, его активность в рамках альянса обусловлена главным образом российским фактором. «Вовлеченность Америки в НАТО будет оставаться на высоком уровне только до тех пор, пока Россия воспринимается как угроза, — и такое восприятие теряет свою остроту, так как Москва, как кажется [США], находится на спаде, а Пекин — на подъеме», — предупреждают аналитики.

Поэтому ЕС столкнется с двумя новыми вызовами, полагают эксперты. Во-первых, Евросоюзу придется заполнить вакуум в сфере безопасности в Европе в случае сворачивания поддержки со стороны США. Во-вторых, если ЕС намерен сохранить трансатлантическое сотрудничество, ему предстоит более активно помогать Америке увеличивать свое влияние в Азии. Чтобы справиться с этими задачами, ЕС потребуется укрепить боеспособность и более активно участвовать в конфликтах за рубежом, отмечают авторы доклада.

Сейчас уход США из НАТО представляется маловероятным, но эксперты верно фиксируют тренды, указывая, что главной проблемой Америки все очевиднее становится Китай, сказал РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. Впрочем, уточнил эксперт, наличие или отсутствие поддержки США никак не влияет на две основные проблемы, от которых страдает внешняя политика ЕС: отставание от других мировых сил с точки зрения боеготовности и отсутствие единства между его участниками. В любом случае ослабление американской поддержки европейских союзников не станет возможностью для улучшения отношений с Россией, считает он: «Боязнь Москвы в этом случае только обострится».

Подготовиться к взаимодействию с «узлами»

При этом идеологические ценности, которые отстаивает Евросоюз (права человека, демократия и мирное разрешение конфликтов), сохранят свою актуальность, убеждены авторы доклада. В будущем односторонний мировой порядок сменится порядком, где главную роль будут играть так называемые узлы влияния — страны, способные выстраивать отношения с другими государствами, чтобы оказывать на них экономическое влияние и участвовать в совместных проектах для решения глобальных вопросов. В таких условиях мягкая сила, инновации в технологическом секторе и дипломатическое влияние будут настолько же важными факторами, как и военная мощь, указывают эксперты ESPAS.

Увеличить возраст трудоспособности

Демографическая ситуация также может считаться вызовом для ЕС. С 2017 до 2030 года численность населения в мире увеличится с 7,550 млрд до 8,551 млрд человек, говорится в докладе ESPAS. Такой прирост будет достигнут в основном за счет стран Африки и Юго-Восточной Азии. В 27 государствах — членах ЕС (не считая Великобритании) роста численности населения не происходит, к 2030 году этот показатель останется на нынешней отметке 500 млн человек. Аналогичная ситуация и в России, где с 2017 по 2030 год население сократится с 143,9 млн до 140,5 млн, и Китае, где число граждан останется на уровне 1,4 млрд.

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В странах ЕС также наблюдается старение населения. К 2030 году доля граждан старше 65 лет составит 25,5% — на 6,5% больше, чем в 2017 году.

Эти два тренда — замедление роста численности и старение населения — будут иметь несколько последствий, полагают эксперты. Во-первых, доля трудоспособного населения в ЕС сократится на 2%, а затраты на пенсии и здравоохранение вырастут (тоже на 2%). Впрочем, уверяют эксперты, это не означает, что экономикам европейских стран будет нанесен серьезный урон. Смягчить негативные последствия старения населения позволят два обстоятельства. Одно из них — переход Европы на более высокотехнологичные виды экономической деятельности, которые не требуют большой рабочей силы. Другое — вероятный рост производительности европейских граждан, которые смогут оставаться здоровыми и работать дольше. Но, чтобы добиться такого эффекта, страны ЕС должны реализовать успешную кампанию по укреплению здоровья, направленную, в частности, на борьбу с ожирением и курением, предполагают аналитики.

Продолжать сдерживать миграцию

Другой фактор, связанный с демографическими трендами, касается миграции. Рост населения в африканских странах и неблагоприятное экономическое положение в них создают предпосылки для новых волн иммиграции в ЕС, отмечают авторы доклада. Вместе с тем, указывают они, такие предпосылки не обязательно спровоцируют новые потоки приезжих. По словам экспертов, за последние годы странам ЕС удалось лучше контролировать миграцию благодаря сотрудничеству с партнерами — в первую очередь с Марокко и Турцией. Что касается Африки, то плотность населения там остается довольно низкой, и большинство ее жителей мигрируют из одной страны региона в другую, а не в Европу, говорится в докладе.

Аналитики не нашли доказательств того, что миграция принесет Европе серьезные экономические дивиденды. В подтверждение своего тезиса они приводят выводы британского экономиста Пола Кольера, согласно которым иммиграция не создает внушительных экономических преимуществ для принимающих стран.

Остановить потепление

Если глобальное потепление климата превысит 1,5 градуса Цельсия, «то уже к концу века мы рискуем оказаться на пороге вымирания», предупреждают эксперты ESPAS. Пока рост потепления удается сдерживать усилиями ведущих стран, но мир все еще не застрахован от угрозы негативных изменений. В будущем ЕС и другим странам придется смягчить последствия, которые повлекли за собой решение США покинуть Парижское соглашение по климату. О рисках повышения температуры более чем на 1,5 градуса по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи ранее предупреждали в ООН. Сделать все возможное, чтобы не допустить превышения этого порога к 2100 году — один из приоритетов Парижского соглашения по климату, подписанного большинством стран мира в 2015 году.

По оценкам аналитиков, затраты на «зеленую» энергетику и другие меры по контролю за потеплением обойдутся странам ЕС в сумму от $9 млрд до $32 млрд. Среди плюсов такой программы действий — повышение престижа Евросоюза на мировой арене и снижение зависимости от традиционных энергоносителей. «Политическим преимуществом [такого решения] станет повышение экологически чистого вида энергии, потребляемой Европой, что снизит ее зависимость импорта нефти и газа из России и Ближнего Востока», — отметили эксперты.