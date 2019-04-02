В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Через 31 год она достигнет 9,7 млрд человек, считают в Объединенных Нациях. При этом доля людей, живущих в городах, вырастет до 68%

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Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.

В 2019 году численность населения уже достигла 7,7 млрд человек, рост продолжается, хотя и небольшими темпами, говорится в документе. «Предполагается, что население будет и далее расти и к 2050 году достигнет порядка 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — сказано в докладе.

Рост численности населения, а также ожидаемое повышение благосостояния создадут дополнительную нагрузку на природные ресурсы и экосистемы, отметили в ООН. При этом с 56 до 68% вырастет и доля людей, проживающих в городских районах. Без надлежащего регулирования в этом процессе могут возникнуть социальные, экономические и экологические проблемы, считают в организации.

«В наибольшей степени это скажется на нуждающихся и уязвимых группах населения, которые, как правило, живут в районах, подверженных стихийным бедствиям и экологическим рискам», — пояснили в ООН.