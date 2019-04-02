В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,36 +0,19 EUR Бирж. 73,22 +0,14 Brent 68,89 +0,41% USD Нал. 65,77 65,00 EUR Нал. 73,76 72,87 USD ЦБ 65,47 +0,06 EUR ЦБ 73,32 -0,18 EUR/USD 1,1206 -0,0003 BTC/USD Бирж. 4 868,23 +669,40 IMOEX 2 517,70 -0,14% RTSI 1 213,58 -0,06% DJIA 26 258,42 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Лента ₽242,05 (+6,63%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента ₽242,05 (+6,63%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+11,43%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 65,47 (+0,06) Quote, 13:17
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 73,32 (-0,18) Quote, 13:17
Медведев поздоровался с андроидом и примерил отечественные умные часы Общество, 16:12 Взрывом в академии Можайского занялась военная прокуратура Общество, 16:02 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 16:00 «Аэрофлот» объяснил причину отмены своих рейсов из Берлина в Москву Общество, 15:42 Деньги на данных: три препятствия для монетизации big data в России Pro, 15:33 От УАЗ до Lexus: 16 новинок апреля, которые уже можно купить Авто, 15:32 Минобороны прокомментировало взрыв в Военно-космической академии Общество, 15:32 Мутко назвал условия льготного перехода застройщиков на эскроу-счета Общество, 15:28 Во что лучше инвестировать в России и за границей РБК и Сбербанк Первый, 15:25 В Москве предъявили обвинение похитившему двух девочек экс-полицейскому Общество, 15:22 Это не конец: почему Bitcoin продолжил расти в цене Крипто, 15:16 Singapore Airlines заявила о проблемах с двигателями у Boeing Dreamliner Общество, 15:15 Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов президента Политика, 15:04 В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году Общество, 15:03
Общество ,  
0 
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Через 31 год она достигнет 9,7 млрд человек, считают в Объединенных Нациях. При этом доля людей, живущих в городах, вырастет до 68%
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.

В 2019 году численность населения уже достигла 7,7 млрд человек, рост продолжается, хотя и небольшими темпами, говорится в документе. «Предполагается, что население будет и далее расти и к 2050 году достигнет порядка 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — сказано в докладе.

Рост численности населения, а также ожидаемое повышение благосостояния создадут дополнительную нагрузку на природные ресурсы и экосистемы, отметили в ООН. При этом с 56 до 68% вырастет и доля людей, проживающих в городских районах. Без надлежащего регулирования в этом процессе могут возникнуть социальные, экономические и экологические проблемы, считают в организации.

«В наибольшей степени это скажется на нуждающихся и уязвимых группах населения, которые, как правило, живут в районах, подверженных стихийным бедствиям и экологическим рискам», — пояснили в ООН.

Общество
Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России

По данным организации, доля живущих в трущобах в период 2000–2014 годов снизилась на 20%, но их число за это же время выросло с 807 млн до 883 млн человек.

В ООН отметили, что доля людей старше 65 лет к 2030 году увеличится с 19% в Европе и 16% в Северной Америке до 28 и 23% соответственно. Это связывают с тенденцией на снижение рождаемости, которая продолжается с 1994 года. Тогда на одну женщину приходилось 2,9 рождения, сейчас — 2,5, к 2030 году прогнозируется 2,4. Старение населения мешает экономическому росту и социальной защите пожилых, говорится в докладе. 

Автор: Константин Нагаев
Теги: численность населения, Генсек ООН
Материалы по теме
Топилин не исключил новые меры по поддержке рождаемости
Общество
Население Земли в 2035 году: пять главных трендов
Экономика
Скворцова назвала основную причину смертности мужчин в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter