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Еврокомиссия назвала и проанализировала главные экономические вызовы ЕС
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Еврокомиссия назвала и проанализировала главные экономические вызовы ЕС
Политика, 19:30
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Еврокомиссия назвала и проанализировала главные экономические вызовы ЕС
Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад об экономическом положении Евросоюза. Главное достижение — рекордные темпы создания рабочих мест, главные вызовы — высокий уровень госдолга и падающая производительность труда
Фото: Yves Herman / Reuters

​Рекордные показатели

Экономика объединяющего 28 стран Европейского союза продолжит демонстрировать положительную динамику в 2019 году, избегнув спада уже шестой год подряд. Об этом говорят расчеты Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, приведенные в ежегодном экономическом обзоре (Annual Growth Review), опубликованном 21 ноября.

Евросоюз смог восстановиться после финансового и экономического кризиса 2008 года, говорится в докладе. «Сейчас экономика Европы демонстрирует рост уже шестой год подряд, и этот рост сопровождается наращиванием инвестиций, восстановлением спроса населения, улучшением бюджетной ситуации в странах [ЕС] и увеличением рабочих мест», — констатируют авторы.

Как утверждалось в последнем докладе о рынке труда ЕС, с 2012 года более 5 млн европейцев смогли повысить свои доходы и выйти из категории бедных. В Евросоюзе созданы все условия для наращивания инвестиций и повышения уровня благополучия нынешних и будущих поколений, констатировала 21 ноября еврокомиссар по социальным делам и занятости Марианне Тиссен.

Экономический рост в странах еврозоны приобрел более равномерный характер, уточняется в ежегодном докладе Еврокомиссии. Это значит, что страны с меньшим уровнем ВВП на человека демонстрируют более высокие темпы роста, чем обеспеченные. Таким образом, сокращается неравенство между странами валютного союза, отмечено в документе.

ЕС также удалось создать рекордное число рабочих мест. Работу имеют 239 млн европейцев примерно из 380 млн, относящихся к работоспособному населению, отмечается в документах Еврокомиссии. Уровень занятости вырос среди всех категорий населения: мужчин — с 78% в 2017 году до 79% по состоянию на второй квартал 2018-го, женщин — с 66,5 до 67,5%, граждан от 20 до 64 лет — с 72,2 до 73,2%, пожилых рабочих от 55 до 64 лет — с 57,1 до 58,6%. Такие данные приводятся в обзоре трендов рынка труда ЕС.

В докладе также приводятся достижения Еврокомиссии за период после 2014 года, когда ее возглавил Жан-Клод Юнкер. В частности, в ЕС было создано 12,4 млн рабочих мест, что позволило сократить общий уровень безработицы с 10% в 2014 году до 6,8% в 2018-м (согласно текущим прогнозам). Размер государственного долга стран ЕС удалось сократить на 7,1% ВВП. Промышленное производство выросло на 9,2%.

Вызовы будущего

Несмотря на все эти достижения, Евросоюзу необходимо преодолеть ряд вызовов, констатирует Еврокомиссия. Среди основных рисков выделили сохраняющееся материальное неравенство между социальными слоями, угрозу протекционизма и высокий уровень госдолга в некоторых странах. В ЕС также обеспокоены проблемами окружающей среды и демографическими изменениями, в том числе связанными с миграцией.

«Европа находится в выгодном экономическом положении, однако существующие риски указывают на то, что это не будет продолжаться бесконечно», — заявил 21 ноября еврокомиссар по делам еврозоны и социальному​ диалогу Валдис Домбровскис. В связи с этим странам ЕС необходимо грамотно инвестировать в свои экономики, проводя нужные структурные реформы и сокращая уровень государственного долга, посоветовал он.

Еврокомиссия призвала страны ЕС вести грамотную бюджетную политику и не допускать увеличения дефицита текущих расходов более 3%, как это указано в правилах объединения. Таким образом они смогут высвободить дополнительные ресурсы для инвестиций, а также сберечь средства на случай нового кризиса. Эти рекомендации исполнительный орган ЕС изложил на фоне противоречий между Брюсселем и Римом. 21 ноября Еврокомиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на следующий год, который предусматривает чрезмерный дефицит. По прогнозам, долг Италии останется на уровне примерно 131% ВВП в следующие два года, сказал в среду Домбровскис. Теперь Риму грозят санкции.

Другая проблема — сохраняющаяся пропасть в зарплатах между женщинами и мужчинами, отмечает Еврокомиссия. Согласно обзору рынка труда, в 2016 году (последние имеющиеся данные) зарплаты мужчин в среднем превышали зарплаты женщин на 16,8% — всего на 0,3% меньше, чем в 2010 году. В значительной степени неравенство объясняется тем, что женщины чаще, чем мужчины, заняты в низкооплачиваемых секторах экономики, поясняется в докладе. Наибольший разрыв в зарплатах — более 20% — сохраняется в Эстонии, Чехии, Германии, Великобритании и Австрии, наименьший — ниже 5% — в Италии и Люксембурге.

Еще одна проблема — снижающаяся производительность труда. За последние два десятилетия общий коэффициент производительности в зоне евро отстал от основных мировых конкурентов — США и Японии. Внутри ЕС производительность по странам и фирмам также различается. Особенно Еврокомиссия выделяет сокращение производительности в секторе услуг.

Стоящие перед ЕС вызовы важно разделять на краткосрочные и долгосрочные, сказал РБК доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. По его словам, рост госдолга и бюджетного дефицита в некоторых странах ЕС, как и неэффективность производительности труда, — это долгосрочные проблемы, с которыми объединение сталкивается не первый год. «Такие проблемы не отразятся на динамике экономического роста в ближайшие годы, однако справиться с этими вызовами очень сложно», — отметил эксперт.

Для повышения производительности труда требуются реформы на уровне национальных властей, и у Еврокомиссии здесь нет коридора для маневра, указал Тэвдой-Бурмули. Что касается роста госдолга, то дополнительные проблемы Брюсселю в решении этой проблемы создает евроскептицизм, который набирает силу в таких странах, как Италия. Среди краткосрочных вызовов эксперт назвал рост цен на сырье, протекционистскую политику других стран и возможный шок от выхода Великобритании из ЕС: «Это те вещи, которые могут оказать влияние на экономику ЕС в течение ближайших нескольких лет».

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Евросоюз , Жан-Клод Юнкер , экономический рост
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