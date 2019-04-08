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Борьба с неуважением наткнулась на непонимание
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Газета
Борьба с неуважением наткнулась на непонимание
Газета № 045 (3000) (0804) Политика,
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Борьба с неуважением наткнулась на непонимание
Социологи выяснили мнение россиян о новых законодательных ограничениях для соцсетей и СМИ
Законы о фейковых новостях и неуважении к власти призваны не допустить ее критики, считает 64% россиян. Но многих — особенно незащищенные слои населения — законы устраивают, показал опрос Левада-центра
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Что россияне думают о законах Клишаса

Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти. При этом 23% опрошенных считают, что они нужны, чтоб обеспечить достоверность новостей в СМИ и интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, посвященного реакции на эти законы (есть у РБК).

Опрос был проведен 21–27 марта среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 регионах. Распределение ответов дано в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность может составлять от 1,5 до 3,4%.

Упомянутые в исследовании Левада-центра законы вступили в силу 29 марта. В начале зимы их внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с председателем комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Один из законов предполагает наказание за распространение заведомо недостоверной информации в интернете (Клишас приводил в пример новости о числе жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»). Второй вводит штрафы за проявление в интернет-публикациях неуважения к органам власти, госсимволам, обществу и государству.

Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор критиковали законопроект о фейковых новостях. Совет по правам человека также выступил против инициатив Клишаса, призвав сенаторов и президента отклонить оба проекта. В то же время правительство поддержало документы с рядом замечаний.

Что россияне знают о запретительных законах

В целом подавляющее число опрошенных мало знают о законах Клишаса либо не знают о них вообще. Всего 18% респондентов заявили, что неплохо информированы о них, около 40% отметили, что «что-то слышали». Еще 41% опрошенных впервые услышали о законах от социологов. Директор Левада-центра Лев Гудков объяснил низкую информированность россиян о законах сенаторов тем, что дискуссия вокруг них была закрытой и слабо освещалась в СМИ. «Для социолога такое распределение — не новость, — сказал эксперт РБК. — «Политика» вызывает отчуждение, к ней отсутствует интерес у 75–85% россиян».

Вряд ли в Кремле изначально рассчитывали на поддержку обществом этих запретительных инициатив, поэтому их принятие прошло максимально незаметно, считает политолог Олег Игнатов. «Силовики и ведомства, которые следят за информационным полем, получают новые легальные инструменты для давления на оппонентов в критической ситуации. Скорее всего, эти меры, как и другие запретительные законы, будут применяться избирательно», — прогнозирует собеседник РБК.

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Политика

Результаты исследования Левада-центра отличаются от данных опроса ВЦИОМа на аналогичную тему. Согласно этому исследованию, о наказании за фейк-новости известно 78% россиян. Большинство респондентов — 83% — поддержали эту инициативу. Против закона выступили всего 13% участников опроса. Более половины респондентов — 57% — решили, что после вступления этого закона в силу недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше.

Есть ли разница в том, как россияне относятся к двум законам

Социологи Левада-центра отмечают заметную разницу в том, как респонденты относятся к двум резонансным законам, сказал РБК Гудков. Закон о наказании за неуважение к власти вызвал осуждение большей части опрошенных. 52% респондентов не одобряют его, одобряют 39%. В то же время закон о штрафах за распространение фейковых новостей воспринимается большинством вполне позитивно: 55% опрошенных одобряют его, 35% не одобряют.

Социолог Левада-центра Денис Волков объяснил это расхождение тем, что закон о недостоверной информации «воспринимается как защита от потока новостей и тут люди регулирование даже поддерживают». При этом «на власть у людей аллергия», и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка политиков и чиновников оградить себя от критики — именно поэтому эту инициативу респонденты и не поддерживают.

Кто сильнее всего поддерживает законы

Большинство из тех, кто поддерживает оба закона, — пенсионеры, а также «необеспеченные, малообразованные и провинциальные люди, с надеждой смотрящие на власть как источник или гарантию их благополучия», говорит Гудков. Свою позицию поддерживающие законы респонденты объясняют «общественной пользой» цензуры, необходимостью порядка и так далее, что заставляет их негативно или даже враждебно оценивать действия оппозиции и критиков власти, отметил глава Левада-центра.

Оба этих закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной активности, сказал РБК экс-сотрудник администрации президента и политолог Андрей Колядин. Если бы власть не имела таких опасений, то было бы достаточно действующего Уголовного кодекса, наказывающего за клевету, оскорбление чести и достоинства и попытку смены конституционного строя, полагает эксперт. «Раз такие законы появились — значит, власть не уверена в том, что действующий УК способен защитить ее», — заключил эксперт.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Левада-центр , оскорбление , «фейковые новости»
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