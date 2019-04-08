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ВЦИОМ составил компанию Александру Беглову
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Газета
ВЦИОМ составил компанию Александру Беглову
Газета № 045 (3000) (0804) Политика,
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ВЦИОМ составил компанию Александру Беглову
Кто станет конкурентом главы Санкт-Петербурга на выборах
Социологи стали замерять электорат Олега Нилова, Олега Капитанова и Владимира Бортко. Этих политиков рассматривают как потенциальных участников выборов главы Петербурга, которым власти могут помочь преодолеть муниципальный фильтр
Александр Беглов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

​Возможные соперники

ВЦИОМ провел замеры электоральных рейтингов политиков и общественных деятелей, которые могут рассматриваться как возможные конкуренты врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова на осенних губернаторских выборах. Об этом РБК рассказали два близких к администрации президента источника.

Результаты опросов не публикуются, утверждают источники, — их получают Смольный и Кремль.

​ВЦИОМ замерял потенциальные рейтинги режиссера Владимира Бортко (КПРФ), депутата Госдумы Олега Нилова («Справедливая Россия»), лидера фракции ЛДПР в городском заксобрании Олега Капитанова и замглавы фракции «Яблоко» в заксобрании Михаила Амосова, сказали оба источника РБК.

По их данным, этих политиков рассматривают в качестве потенциальных участников выборов, которым власти города могут помочь преодолеть муниципальный фильтр.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров подтвердил РБК, что в регулярных соцопросах, касающихся голосования за потенциальных кандидатов в губернаторы, действительно есть Бортко, Нилов, Капитанов и Амосов. Есть и другие фамилии, добавил он.

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В КПРФ официально заявляли, что Бортко будет выдвинут кандидатом в губернаторы от партии. Эсэры со своим кандидатом еще не определились. 28 марта, находясь в Санкт-Петербурге, лидер партии Сергей Миронов сообщил, что рассматриваются несколько претендентов: депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Драпеко, глава регионального отделения партии в Санкт-Петербурге Марина Шишкина, депутаты заксобрания Надежда Тихонова и Алексей Ковалев. Окончательное решение будет принято ближе к 1 мая, уточнил Миронов.

ЛДПР о решении выдвинуть кандидата пока не сообщала. «Яблоко» 1 апреля объявило праймериз по определению кандидатов в губернаторы. О своем желании стать кандидатом от «Яблока» ранее заявил депутат заксобрания Борис Вишневский. Фигурирующий в опросах ВЦИОМа Михаил Амосов вышел из «Яблока», но, согласно партийному положению о праймериз, участвовать в них может и беспартийный гражданин.

Обсуждался сценарий, при котором в губернаторских выборах будет участвовать экс-кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак, рассказывает один из источников РБК. «Было желание оживить кампанию, но в итоге от идеи с выдвижением Собчак отказались», — уточняет он.

Лидер фракции Партии роста в заксобрании города Оксана Дмитриева в соцопросах, измеряющих электоральный рейтинг, не фигурирует, заявили два близких к Кремлю собеседника РБК. В качестве кандидата в губернаторы она не рассматривается, подчеркнули они.

Оксана Дмитриева (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Скандал или сотрудничество

Администрация президента и Смольный готовятся провести выборы губернатора по сценарию кампании 2014 года, поясняют собеседники РБК. У занимавшего тогда пост главы города Георгия Полтавченко не было сильных оппонентов, а Оксане Дмитриевой, которая пыталась преодолеть муниципальный фильтр, сделать это не удалось. Сама Дмитриева заявляла о давлении на муниципальных депутатов со стороны властей.

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Оксана Дмитриева заявила РБК, что готова участвовать в сентябрьской кампании, но в отличие от 2014 года, когда у оппозиционного кандидата была возможность самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, сейчас такой возможности нет. Вопрос о ее допуске к выборам будет решаться на федеральном уровне, уверена Дмитриева, при этом она считает положительное решение маловероятным: «Соответственно, дальше два варианта — либо скандал, либо готовность власти к сотрудничеству». По словам Дмитриевой, у нее и Партии роста «есть в целом понимание того, что мы скорее предпочтем сотрудничество скандалу, если будет реальная готовность и умение сотрудничать со стороны команды Беглова». Под сотрудничеством, уточняет политик, она имеет в виду не просто включение Бегловым в предвыборную программу двух ее инициатив — восстановление исторического центра Санкт-Петербурга и превращение города «в крупнейший научно-образовательный центр», «а реальную реализацию и полноценный старт этих судьбоносных для города мегапроектов еще в ходе кампании».

Но при любом сценарии Дмитриева не будет заниматься «политическим троллингом» Беглова, с которым давно знакома и поддерживает «вполне хорошие» отношения, сказала она РБК. «Когда он был замглавы администрации президента и полпредом в ЦФО, я к нему обращалась, и он всегда, насколько это было возможно, оказывал содействие. Это, однако, не исключает объективную оценку деятельности и критику тех решений и мероприятий, с которыми я не согласна или которые наносят вред городу», — пояснила политик РБК свою позицию.

Позитивный тренд

Вряд ли у Дмитриевой есть желание формально выдвигаться на губернаторских выборах — с муниципальным фильтром не помогут, придется тратить силы и время на попытки собрать подписи муниципальных депутатов с заранее известным результатом, говорит источник, близкий к администрации Санкт-Петербурга. Скорее Дмитриева готова к договоренности со Смольным — невыдвижение в обмен на политические гарантии, например прохождение в Госдуму в 2021 году, говорит он.

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«Рисковать результатом основного кандидата никто не будет, даже несмотря на то что рейтинги Беглова демонстрируют позитивный тренд», — уверен собеседник, близкий к администрации президента. 21 марта гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров на пресс-конференции сообщил, что Беглова, по данным последних соцопросов, поддерживают 48% респондентов. Два близких к Кремлю собеседника уточняют, что еще в январе голосовать за врио губернатора готовы были 30% горожан. Проседание рейтинга было в феврале, в разгар проблем с уборкой снега, но затем показатели продолжили расти, рассказали источники РБК.

Стопроцентный электорат Беглова — это люди старше пятидесяти, говорит близкий к предпринимателю Евгению Пригожину политконсультант Ярослав Игнатовский. Структуры Пригожина задействованы в кампании врио главы Санкт-Петербурга, ранее рассказывали близкие к администрации президента источники РБК.

«В первую очередь это жители петербургских спальных районов и окраин, особенно тех, где сейчас идет активная застройка. Там покупают квартиры люди из Ленинградской и соседних областей — Новгородской, Псковской, Тверской. Это достаточно активные люди, у многих есть недовольство жизнью, несбывшиеся ожидания на своей малой родине. Свои надежды на новую жизнь они связывают с Петербургом», — говорит эксперт.

«Потенциально опасной» для власти источник, близкий к штабу Беглова, называет молодежь. «Но только при наличии оппозиционного кандидата, способного консолидировать вокруг себя молодых пассионариев. Плюс остается вопрос мобилизации их на участки в день выборов, все-таки это наиболее редко голосующая социальная группа. Пока такого политика в городе нет, а кандидата и подавно», — резюмирует близкий к штабу Беглова собеседник РБК.

По его словам, в преддверии выборов работа власти с молодежью перестает быть формальной, создаются разные технологические проекты и молодежные движения, но без системной работы и вне предвыборного периода активисты просто уйдут в оппозиционный лагерь.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: ВЦИОМ , Александр Беглов , Выборы , Санкт-Петербург , Законодательное собрание
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