Собчак опровергла сообщения о своем выдвижении на выборах в Петербурге

Собчак опровергла сообщения о своем выдвижении на выборах в Петербурге

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опровергла сообщения о своем выдвижении на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Не надо пиариться на мне», — добавила она.

Ранее издание «Аргументы недели» со ссылкой на источники писало, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Петербурга, которые намечены на 8 сентября.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин отправил Георгия Полтавченко в отставку с поста губернатора Петербурга. Исполняющим обязанности был назначен Александр Беглов. Путин предложил ему поработать на этом посту до сентября 2019 года, а потом самому определиться, идти ли на выборы.